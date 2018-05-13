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الرئيسية | فن وثقافة | "بشارة خير" تعجب الملك .. وباطما: "مرضي الوالدين عمرو يخيب"

"بشارة خير" تعجب الملك .. وباطما: "مرضي الوالدين عمرو يخيب"

"بشارة خير" تعجب الملك .. وباطما: "مرضي الوالدين عمرو يخيب"
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
الأحد 13 ماي 2018 - 14:00

بعد النجاح الذي حقّقته أغنية "بشارة خير"، توصلت الفنانة دنيا باطما برسالة إشادة وإعجاب من الملك محمد السّادس.

وجاء في الرسالة الملكية: "اطلعنا، بكامل التّرحيب والاهتمام، على أغنية "بشارة خير" التّي تُعبّرين من خلالها على مَدَى الفرحة والاعتزاز ببشرى عودتنا إلى أرض الوطن، في حفظ الله ورعايته، بعد العملية التّي أجرينَاها".

وأضَاف العاهل المغربي في البرقية ذاتها: "إنّنا لنشكرك وكافة الفنانين والإعلاميين، الذين شاركوا في هذا العمل الفنّي المتميز، الذي يعكِس مَشاعر المحبة والولاء والإخلاص التّي تكنّونها لنا، ومدى تعلقكم بالعرش العلوي المجيد".

وتابع: "الله تعالى، ندعو أنْ يُلهمك موصول التألق، والمزيد منَ التّوفيق العطاء في مسارك الفنّي".

وعلّقت دنيا باطما على الرسالة الملكية، بالقول: "مَرضي الوالدين ما عمرو ما يخيب… هذا ما أسعدني… هذا ما أفرحني… هذا فخري… هذا نجاحي.. هذا ما جعل عيوني تدمع".

وزادت: "رسالة من الديوان الملكي من سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس رعاه الله وحفظه شخصيا قائد بلدنا، أشكرك على هذا التقدير والاهتمام، أشكرك على متابعتك لكل الأعمال المغربية المشرفة شكرًا على دعمك".

واسترسلت باطما في تدوينتها على "الأنستغرام": "فخورة أنّ كل أعمالي الوطنية تنال استحسانك، هذه الرسالة وسام سأضعها على صدري مفتخرة بها، و هذا أكبر دليل على أنني في الطريق الصحيح وشهادة أعتز بها من ملك بلدي الحبيب".

وتابعت سليلة آل باطما: "عملي الوطني بشارة خير، كان هدية بسيطة لعودة جلالتك إلى أرض الوطن، وتستحق الأكثر، فمقامك أعلى بكثير.. واسترسلت: "رسالة جعلتني أفتخر بنفسي كثيراً، وأتمنى أنْ أكون عند حسن ظنكم والأسرة العلوية الشريفة بأكملها".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أغنية "بشارة خير" أصدرتها دنيا باطما على طريقة الفيديو كليب، إهداء للملك محمد السادس بمناسبة عودته إلى الأرض الوطن، بعد رحلة علاجية كللت بالنجاح.

وجمعت الأغنية، التي كتب كلماتها مصعب العنزي ولحنّها رضوان الديري وأشرف على توزيعها جلال الحمداوي، عدداً من المشاهير المغاربة الذين عبّروا عن فرحتهم بعودة الملك إلى أرض الوطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مرزوك عبدالله الأحد 13 ماي 2018 - 14:16
فعلا انها بشارة خير اغنية رائعة وتستحق الاجلال والتكريم حفظك الله ياصاحب الجلالة ورعاك ايدك بنصره
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-315
2 - محمد الأحد 13 ماي 2018 - 14:18
سيدي محمد السادس زادك الله عزة و نصرا وساددا أنتم وجميع الأسرة الملكية وتأكدت يامولاي بأن جميع المغاربة جنود محمدين وراءكم لي حمى هذا الوطن الغالي عليناوارجوا الله العلي القدير أن يمكنك بالصحة والعافية وا ن يحفظ اميرنا الجليل من كل شر مكروه والله ولي التوفيق مهاجر
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-274
3 - السالكين الأحد 13 ماي 2018 - 14:22
هذه لحظة تاريخية نُسجّل بمداد الفخر والاعتزاز لفنانة عالمية موهوبة ، تستحقين الإشادة من جلالة الملك.ألف مبروك النجـاح وجعله ربي على سبيل الـدوام.
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-308
4 - سعاد الأحد 13 ماي 2018 - 14:42
ملكنا واحد محمد السادس...بكل فخر واعتزاز نحبك ياملك
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-145
5 - العز الأحد 13 ماي 2018 - 14:51
أغنية وطنية رائعة شحال مابقينا سمعنا بحال هاذ الأغاني والله يحفظ ملكنا الحبيب وينصره ويغلبه على اعداء الوطن الحبيب والله يجعل المغاربة متحدين تحت راية المغرب وشعار الله الوطن الملك
ذوك اصحاب ديسلايكات اكيد ماشي مغاربة حنا المغاربة كنموتو ا على ملكنا ربي يحفظه
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-125
6 - مغربي الأحد 13 ماي 2018 - 14:54
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات و العز و النصر و التمكين على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل وارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة بالسراء و الضراء دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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-105
7 - zyad الأحد 13 ماي 2018 - 14:57
نحن نحب ملكنا سليل السلالة العلوية الشريفة.واحيي الفنانة دنيا باطما واقول لك المغاربة... محمد السادس خونا في الدم و الدين........عامرو ما تعدى على شعبه وما كان ظالم .
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-103
8 - الى الاخ العز الأحد 13 ماي 2018 - 15:07
الله ينصر سيدنا ونهزوه فوق راسنا او لي ما عجبوش المغرب يخويه وتقاليدنا ملكية الحمدلله او هي لي جامعا لينا شراوطنا .
ما اريد قوله يا اخي ان الديسلايكات من جلدك ولحمك لان المغرب ولاو فيه الخوانة بزاف والعرقية والله تم والله او ما كانت الملكية حتى المغرب يولي اكثر من العراق لان الخماج عندنا كتير في البلاد وسببه هو الديموقراطية لي شجعاتها الغرب باش تخرب الدول المتأخرة .
الدول بحال المغرب ما يصلاح ليها غير بحال البصري الله يرحمه.
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-62
9 - فدوى من الدارالبيضاء الأحد 13 ماي 2018 - 15:17
دوق ملكنا رفيع و يتشجع دائما الابداع و دنيا باطما احسن قدوة يمكن يسيرو على نهجها أطفالنا في المستقبل
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-30
10 - خالد.ف الأحد 13 ماي 2018 - 15:18
اللهم ارزقه الرفقة الطيبة و البطانة الصالحة الناصحة .
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-18
11 - مغربي الأحد 13 ماي 2018 - 15:22
فعلا أغنية جميلة ورائعة.متمنياتي للفنانة دنيا باطما بمزيد من التألق والتفوق بإذن الله.
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-5
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