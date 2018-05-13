"بشارة خير" تعجب الملك .. وباطما: "مرضي الوالدين عمرو يخيب"

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

بعد النجاح الذي حقّقته أغنية "بشارة خير"، توصلت الفنانة دنيا باطما برسالة إشادة وإعجاب من الملك محمد السّادس.

وجاء في الرسالة الملكية: "اطلعنا، بكامل التّرحيب والاهتمام، على أغنية "بشارة خير" التّي تُعبّرين من خلالها على مَدَى الفرحة والاعتزاز ببشرى عودتنا إلى أرض الوطن، في حفظ الله ورعايته، بعد العملية التّي أجرينَاها".

وأضَاف العاهل المغربي في البرقية ذاتها: "إنّنا لنشكرك وكافة الفنانين والإعلاميين، الذين شاركوا في هذا العمل الفنّي المتميز، الذي يعكِس مَشاعر المحبة والولاء والإخلاص التّي تكنّونها لنا، ومدى تعلقكم بالعرش العلوي المجيد".

وتابع: "الله تعالى، ندعو أنْ يُلهمك موصول التألق، والمزيد منَ التّوفيق العطاء في مسارك الفنّي".

وعلّقت دنيا باطما على الرسالة الملكية، بالقول: "مَرضي الوالدين ما عمرو ما يخيب… هذا ما أسعدني… هذا ما أفرحني… هذا فخري… هذا نجاحي.. هذا ما جعل عيوني تدمع".

وزادت: "رسالة من الديوان الملكي من سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس رعاه الله وحفظه شخصيا قائد بلدنا، أشكرك على هذا التقدير والاهتمام، أشكرك على متابعتك لكل الأعمال المغربية المشرفة شكرًا على دعمك".

واسترسلت باطما في تدوينتها على "الأنستغرام": "فخورة أنّ كل أعمالي الوطنية تنال استحسانك، هذه الرسالة وسام سأضعها على صدري مفتخرة بها، و هذا أكبر دليل على أنني في الطريق الصحيح وشهادة أعتز بها من ملك بلدي الحبيب".

وتابعت سليلة آل باطما: "عملي الوطني بشارة خير، كان هدية بسيطة لعودة جلالتك إلى أرض الوطن، وتستحق الأكثر، فمقامك أعلى بكثير.. واسترسلت: "رسالة جعلتني أفتخر بنفسي كثيراً، وأتمنى أنْ أكون عند حسن ظنكم والأسرة العلوية الشريفة بأكملها".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أغنية "بشارة خير" أصدرتها دنيا باطما على طريقة الفيديو كليب، إهداء للملك محمد السادس بمناسبة عودته إلى الأرض الوطن، بعد رحلة علاجية كللت بالنجاح.

وجمعت الأغنية، التي كتب كلماتها مصعب العنزي ولحنّها رضوان الديري وأشرف على توزيعها جلال الحمداوي، عدداً من المشاهير المغاربة الذين عبّروا عن فرحتهم بعودة الملك إلى أرض الوطن.