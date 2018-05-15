اللبنانية غادة شبير تغني للمغربية سميرة فرجي

محمد بلمو

اختارت الفنانة اللبنانية الكلاسيكية غادة شبير قصيدة للشاعرة المغربية الوجدية سميرة فرجي، وأطلقتها أغنية جديدة قبل أيام بعنوان "وحدك".

تقول الشاعرة سميرة فرجي في قصيدة "وحدك"، التي غنتها صاحبة الصوت الاوبرالي غادة شبير، والتي ستصدر ضمن ديوانها الرابع قريبا:

شجــاني ما شكــوتُ من العــذابِ_ وأشــجــان وأشـــواق عِـــــــذابِ

ألا تــدري أنيـــس الــروح أنـــي _جرعت النار من أحلى شــرابِ؟!

وحر الشوق لو يحصـى بطـــول _لســاوى بيــن بعــدك واقتـرابـِـي

ويـشـهــد خـافـقـي والـرب أنـــي _كـتـمـت عـن الأحبــة كل ما بــِـي

فغـطـيـت التيــاعـي بـاصطبــــار _كمـن غـطى السحائـب بالسحــابِ

ومـن يـحـجـب لهيـب الحـب عنـه _يضاعـــف حبـه لهــب الحجــابِ!

أنيـس الــروح لا تبـخــل بوصـل _فنـار البيـن زادت في ارتـيـابــِــي

وما هــو فـي ثنايــا القلـب خـاف _وربـك لـم يـدون في كـتــــابِ!!

يذكر أن الفنانة اللبنانية غادة شبير، التي تخرجت في جامعة الكسليك وحاصلة على درجة الماجستير في العلوم الموسيقية ودبلوم في الغناء الشرقي، تعد من أبرز المغنيات في مجال الموسيقى التقليدية الشرقية، وقد مُنحت جائزة "بي بي سي" العالمية للموسيقى لكل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ألبوم "موشحات" في عام 2007، كما أنها أحيت العديد من السهرات وشاركت في مهرجانات دولية كثيرة.

وتعد الشاعرة المغربية سميرة فرجي من الأصوات الشعرية الكلاسيكية النادرة في عصرنا الحالي، أصدرت حتى الآن ثلاثة دواوين شعرية، وبرز شعرها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة فنالت لقب سيدة السنة بالعاصمة العلمية فاس، واعتبرها الدكتور عباس الجراري حين وصفها بـ"الكوكب الذي يضيء سمانا"، شاعرة متفردة تتقن إبداع القصيدة العمودية في القرن الواحد والعشرين بمختلف أغراضها.

واعترف لها الأديب والدبلوماسي اليمني الدكتور عبد الولي الشميري قائلا: "أنت تجاوزت مدى لم يبلغه قيس وليلى، وكثير، وعزة، وقهرت العاشقين والشعراء الغزليين من بعدك. أعترف أنك بهذه القصيدة بلغت عرش الأميرة المتوجة للشعر الفصيح، الموزون، المقفى، البليغ، السهل الممتنع".

ولعل ذلك هو السر الذي جعل جمهور الشعر يستمتع بنصوصها القوية والجميلة في كل مناسبة تلقي فيها شعرا، كان آخرها عندما حلت ضيفة على مهرجان الشعراء المغاربة بمدينة تطوان، إلى جانب الشاعر المكرم عبد الرفيع جواهري والشاعرة أمل الأخضر.

هكذا استطاع شعر الوجدية سميرة فرجي أن يجد له صدى قويا في شرق المتوسط، وهكذا يغني بفضلها المشرق للمغرب، وهي المرة الأولى التي تغني فيها فنانة عربية متألقة من شعر شاعرة مغربية.