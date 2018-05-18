"وحدك" تجمع الشاعرة فرجي باللبنانية شيبر

هسبريس من الرباط

أطلقت الفنانة اللبنانية غادة شبير أغنية جديدة تحمل عنوان "وحدك" للشاعرة المغربية الوجدية سميرة فرجي، في أول تجربة غناء فنانة عربية لشاعرة مغربية.

وتحاكي فرجي في قصيدتها "وحدك" أمواج الشجن وعذاب الأشواق، واستمرت في اجتراح كلمات منسابة بين بحري قصيدة تغري بالتلحين والغناء، لتحقق انسجاما متناغما مع صوت اللبنانية شبير التي ظلت تبحث عن كنز مفقود في الألحان، ونقلت الجمهور من خلال مواويلها إلى عوالم موسيقية ساحرة، لتصل عنان السماء بصوت ملائكي بث في النفوس الكثير من الحنين إلى الزمن الجميل.

وتحرص المطربة اللبنانية على نهج الأصالة والمحافظة على التراث في أعمالها الفنية، مساهمة منها في الحفاظ على الهوية الموسيقية الحقيقية للعرب، كما تؤكد في تصريحات صحافية؛ كما أوردت: "أقضي معظم وقتي في البحث والتنقيب والاستماع، في محاولة للفوز بأكبر عدد من الألحان التي لم يعثر عليها، أو التي لم يعثر عليها كاملة، وهو أمر يتطلب مني المزيد من الاجتهاد للعثور على جميع كنوز النغم".

وتعد الشاعرة المغربية سميرة فرجي من الأصوات الشعرية الكلاسيكية النادرة في عصرنا الحالي، وبرز شعرها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة فنالت لقب سيدة السنة بالعاصمة العلمية فاس، واعتبرها الدكتور عباس الجراري حين وصفها بـ"الكوكب الذي يضيء سمانا" شاعرة متفردة تتقن إبداع القصيدة العمودية في القرن الواحد والعشرين بمختلف أغراضها، واعترف لها الأديب والدبلوماسي اليمني الدكتور عبد الولي الشميري قائلا: "فأنت تجاوزت مدى لم يبلغه قيس وليلى، وكثير، وعزة، وقهرت العاشقين والشعراء الغزليين من بعدك..واعترف أنك بهذه القصيدة بلغت عرش الأميرة المتوجة للشعر الفصيح، الموزون المقفى البليغ السهل الممتنع".

تجدر الإشارة إلى أنّ الفنانة اللبنانية غادة شبير، التي تخرجت من جامعة الكسليك، وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلوم الموسيقية ودبلوم في الغناء الشرقي، تعد من أبرز المغنيات في مجال الموسيقى التقليدية الشرقية، وقد مُنحت جائزة بي بي سي العالمية للموسيقى لكل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ألبوم "موشحات" عام 2007، كما أحيت العديد من السهرات وشاركت في مهرجانات دولية كثيرة.