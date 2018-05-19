بيت الشعر ينظم أمسية الشاعر الطاهري

هسبريس من الرباط

ينظّم بيت الشعر، في إطار برنامج "أمْسية الشاعر المغربي"، أمسية الشاعر مولاي عبد العزيز الطاهري؛ وذلك يوم الجمعة 24 ماي 2018 على الساعة التاسعة والنصف ليلا برواق باب الرواح.

الأمسية تندرج ضِمن فعاليات الدورة الثالثة من "ملتقيات الرباط للفوتوغرافيا"، التي تنظّمها الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي بمدينة الرباط من 10 ماي إلى 30 يونيو 2018.

ومن المرتقب أن يقدم هذه الأمسية، التي ستشهد لحظات فنية، الشاعر مراد القادري.

حري بالذكر أن اسم مولاي عبد العزيز الطاهري "تكرس كفنان غنائي ومسرحي، وأحد الدعامات الأساسية التي قامت عليها مجموعتا ناس الغيوان وجيل جيلالة؛ غير أنه فضلا عن ذلك شاعر عميق، كتب لهاتين المجموعتين أجمل القصائد التي تغنت بها، بعد أن سكب فيها عصارة ثقافته الشعرية المضمّخة بفنون التراث والمأثور الشعبي، وخاصة الملحون".