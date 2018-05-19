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الرئيسية | فن وثقافة | الياباني كوري إيدا يفوز بالسعفة الذهبية في "كان"

الياباني كوري إيدا يفوز بالسعفة الذهبية في "كان"

الياباني كوري إيدا يفوز بالسعفة الذهبية في "كان"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 19 ماي 2018 - 19:07

فاز الياباني هيروكازو كوري-إيدا بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 2018 عن فيلمه "شوب ليفترز"، الذي تدور أحداثه عن عائلة من اللصوص ضيقي الأفق.

وكان فيلم "كوري-إيدا" أحد الأفلام الـ 21 التي تنافست على جائزة "السعفة الذهبية" ، والتي تم توزيعها في حفل أقيم من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من تسعة أعضاء برئاسة الممثلة الاسترالية كيت بلانشيت.

ويمثل فوز الياباني هيروكازو المرة الأولى التي يحصل فيها مخرج من بلاده على جائزة السعفة الذهبية منذ حصول "شوي إمامورا" عليها عام 1997.

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