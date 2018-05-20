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الرئيسية | فن وثقافة | فنانة مغربية تجلب اتهامات بإثارة غرائز الصائمين

فنانة مغربية تجلب اتهامات بإثارة غرائز الصائمين

فنانة مغربية تجلب اتهامات بإثارة غرائز الصائمين
هسبريس من الرباط
الأحد 20 ماي 2018 - 15:05

أثارت الفنانة المغربية العراقية مريم حسين جدلا كبيرا بمقطع فيديو جديد لها، شاركته مع متابعيها على تطبيق "سناب شات"، تقوم فيه بتمارين رياضية وحركات راقصة.

وتظهر حسين، التي توصف بـ"بطلة القصص المثيرة"، وهي ترقص وتتحرك داخل صالة الرياضة مرتدية ملابس رياضية مريحة وواسعة، لكنّها جلبت لنفسها العديد من الانتقادات بعدما اتهمها الكثيرون بإثارة غرائزهم في شهر الصيام.

وعلق أحد النشطاء قائلا: "ما الفائدة من الفيديو.. اللهم إنّي صائم"، وكتب آخر: "يتعبون ويسجلون أنفسهم بالنادي من أجل التقاط الصور"، وتساءل ثالث: "هل هذا الفعل عادي في عادات وتقاليد الإمارات؟"، فيما سخرت تعليقات أخرى من وضع حسين للنظارات الشمسية خلال التمارين، وعبر الكثيرون عن استغرابهم من تصرفاتها التي تحرص من خلالها على إثارة الجدل بين متابعيها.

واعتبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الفيديو الذي ظهرت فيه مريم حسين، ونال أكثر من 60 ألف مشاهدة، غير مفهوم، وتساءلت إحدى التعليقات: "هذه تقوم بتمارين رياضية أو تدلع؟"، وكتب آخر: "تمارين ونظارات ما هذا يا مريم؟".

وترّبت مريم حسين في الإمارات ثم انتقلت مع عائلتها إلى فرنسا حيث عاشت لست سنوات، إلى أن انفصل والداها وعادت مع أمّها إلى الإمارات.

لم تكمل مريم دراستها الجامعية بسبب دخولها معترك الفن؛ إذ بدأت بالتمثيل عام 2009 من خلال مسلسل "جيران" وبعده "أوراق الحب" عام 2010، وأبدعت في مسلسل "ليلة عيد" الذي جمعها بسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، وكانت لها تجربة واحدة في الغناء من خلال أغنية "من شفته"، وتقديم البرنامج التلفزيوني "كل يوم مريوم"، وغيرها من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - شعب المكابيث الأحد 20 ماي 2018 - 15:09
السيدة أو الآنسة لاتقوم الا بحركات رياضية ومن جنح بخياله بعيد هو المريض وهو من يلام
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2 - Monir الأحد 20 ماي 2018 - 15:25
لو يعلم المغاربة كيف هي الصورة النمطية التي يراهم بها جميع العرب بكل الدول !! و طبعا الفضل يعود للمغربيات بالخليج و باقي الدول و ايضا نوعية السياحة التي ببلادنا ... و لا يمكن ان نعلق على هذه الصورة بالقول ( قبح الله الفقر ) فأجدادنا عاشوا الفقر و الحاجة في سنوات الثمانينات وما تحت ولم تصل سمعتهم ابدا لهذا الحضيض
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3 - mosi. الأحد 20 ماي 2018 - 15:27
بما انهم صائمون لماذا يدخلون اليوتيوب لرؤية الفيديوهات....هاذا اسمه انفصام الشخصية...لا يمكن ان تدخل لرؤية فيلم اباحي ثم تقول بعظ ان تشاهده اااااش هاد المسخ كلهوم عريانين وكايديرو الكلام...اعود بالله..
لا تقولو اعود بالله و تتوقفو...قولو اعودو بالله نن الشيطان الرجيم...وغضو الابصار و الجمو النفوس..ان النفس لأمارة بالسوء....
وأتركو من يريد ان يعصي الله هو يهديه ان اراد الهداية و يضله ان اراد الضلال...
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