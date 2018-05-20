فنانة مغربية تجلب اتهامات بإثارة غرائز الصائمين

هسبريس من الرباط

أثارت الفنانة المغربية العراقية مريم حسين جدلا كبيرا بمقطع فيديو جديد لها، شاركته مع متابعيها على تطبيق "سناب شات"، تقوم فيه بتمارين رياضية وحركات راقصة.

وتظهر حسين، التي توصف بـ"بطلة القصص المثيرة"، وهي ترقص وتتحرك داخل صالة الرياضة مرتدية ملابس رياضية مريحة وواسعة، لكنّها جلبت لنفسها العديد من الانتقادات بعدما اتهمها الكثيرون بإثارة غرائزهم في شهر الصيام.

وعلق أحد النشطاء قائلا: "ما الفائدة من الفيديو.. اللهم إنّي صائم"، وكتب آخر: "يتعبون ويسجلون أنفسهم بالنادي من أجل التقاط الصور"، وتساءل ثالث: "هل هذا الفعل عادي في عادات وتقاليد الإمارات؟"، فيما سخرت تعليقات أخرى من وضع حسين للنظارات الشمسية خلال التمارين، وعبر الكثيرون عن استغرابهم من تصرفاتها التي تحرص من خلالها على إثارة الجدل بين متابعيها.

واعتبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الفيديو الذي ظهرت فيه مريم حسين، ونال أكثر من 60 ألف مشاهدة، غير مفهوم، وتساءلت إحدى التعليقات: "هذه تقوم بتمارين رياضية أو تدلع؟"، وكتب آخر: "تمارين ونظارات ما هذا يا مريم؟".

وترّبت مريم حسين في الإمارات ثم انتقلت مع عائلتها إلى فرنسا حيث عاشت لست سنوات، إلى أن انفصل والداها وعادت مع أمّها إلى الإمارات.

لم تكمل مريم دراستها الجامعية بسبب دخولها معترك الفن؛ إذ بدأت بالتمثيل عام 2009 من خلال مسلسل "جيران" وبعده "أوراق الحب" عام 2010، وأبدعت في مسلسل "ليلة عيد" الذي جمعها بسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، وكانت لها تجربة واحدة في الغناء من خلال أغنية "من شفته"، وتقديم البرنامج التلفزيوني "كل يوم مريوم"، وغيرها من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.