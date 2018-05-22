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كُتّاب وآراء
حاكم الشارقة يكرّم الباحث المغربي عزيز رزنارة
كرّم سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الباحث المغربي عزيز رزنارة، من أجل مشاركته في اللجنة العلمية لجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي غير المادي.
ويأتي هذا التتويج "عرفانا بالجسور الثقافية التي ما فتئ الباحث المذكور يقيمها بين بلده المغرب والإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم ويعمل منذ حوالي ربع قرن، من خلال موقعه في معهد الشارقة للتراث".
يشار إلى أن عزيز رزنارة، الذي ينحدر من الدار البيضاء والحاصل على دبلوم مهندس الدولة من المدرسة الوطنية العليا للكيمياء بتولوز (فرنسا) ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للبولتكنيك بتولوز بفرنسا، يعمل مستشار تطوير بمركز الحرف الإماراتية التابع لمعهد الشارقة للتراث.