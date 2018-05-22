إعلاميون يرفضون منع "رامز تحت الصفر" في مصر

هسبريس ـ مُتابعة

رفضت نقابة الاعلاميين في مصر، اليوم الثلاثاء، مطالبات بوقف برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، الذي يعرض على إحدى القنوات العربية، لوجود تجاوزات داخل حلقات البرنامج، مؤكدة عدم رصد أي خروج عن النص حتى الآن في حلقات البرنامج.

وقالت الاعلامية سهام صالح وكيل أول نقابة الاعلاميين، في بيان، إن لجنة المتابعة والرصد داخل النقابة لجميع البرامج والمسلسلات بالقنوات المختلفة خلال شهر رمضان، لم ترصد أي مخالفات لبرنامج "رامز تحت الصفر" المعروض حاليا على شاشة "إم بي سي" مصر.

وأوضحت أن ما يحدث من جدل حول البرنامج ودعاية ضده ما هي الا "نفسنه وحرب اعلانات" . وقالت صالح إن اللجنة داخل النقابة تعمل منذ بداية الشهر الكريم، ولم تسجل أي شكاوى ضد البرنامج على مستوى المؤسسات أو الأفراد.

وأضافت النقابية ذاتها :"من الواضح أن هناك حالة تربص للبرنامج والقناة من بعض المنافسين نظرا لكونهم الأكثر مشاهدة على مستوى مصر والوطن العربي". وأشارت إلى أن اللجنة لم ترصد حدوث أي مشاكل في أي دولة عربية أخري يتم عرض البرنامج علي شاشتها سواء في السعودية أو دول الخليج أو لبنان .

وأوضحت صالح أن "ما يحدث في مصر لا يخرج عن المنافسة الشرسة والمعتادة كل عام والمتعلقة بالاستحواذ علي نسب المشاهدة وكعكة الاعلانات التي تدور الحرب علي التهام أكبر قطعة منها"، لافتة الى أن "الكلام عن وجود تجاوزات داخل البرنامج ومطالبات البعض بوقفه يندرج تحت هذه الحرب".

وأشارت الى أن رصد التجاوزات ومراعاة الذوق العام والحفاظ علي أخلاق المجتمع هو دور أصيل للجهات المعنية وهي المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ونقابة الاعلاميين.

وقالت صالح إنه بالرغم من أن قناة "إم بي سي" مصر والتي تعرض البرنامج هي قناة غير مصرية، وأن الشركة المنتجة للبرنامج لا تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي فلا يخضعون للقوانين المٌنظمة داخل مصر، ومع ذلك فإن أي قناة تعمل داخل مصر يتم رصد ما تبثه من قبل نقابة الاعلاميين.

وأوضحت أن لجنة المتابعة بالنقابة تتابع جميع البرامج لرصد المخالفات، وإجراء تحقيق حولها مع إمكانية استدعاء القائمين على الوسيلة الاعلامية أو البرنامج لكتابة تقرير حول حقيقة الأمر، ورفعه إلى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، لاتخاذ الاجراء اللازم طبقا للصلاحيات التي كفلها له القانون.