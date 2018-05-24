أنشطة تحيي ليالي المقاهي الثقافية الرمضانية

هسبريس - و.م.ع

تنظم شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب، في إطار أنشطتها الإشعاعية للموسم الثقافي الحالي، النسخة الثالثة من ليالي المقاهي الثقافية الرمضانية التي يحتضنها عدد من مناطق المملكة.

وتتوزع هذه الأنشطة، حسب بلاغ للشبكة، بين حفلات توقيع لإصدارات روائية وشعرية، وندوات فكرية، ولقاءات مفتوحة مع شخصيات فنية وثقافية وأمسيات موسيقية.

وتنطلق سلسلة الأنشطة يوم عاشر رمضان بتوقيع كتاب "طنجة النصرانية "للكاتب محمد البقاش بطنجة، لتتواصل بلقاءات مع الفنانين عبد الكبير الركاكنة وسعيد آيت باجا ببوقنادل، ومحمد الشوبي بالخميسات، ونعيمة إلياس بليساسفة، ويسرا طارق بالقنيطرة وصلاح الجبالي بالمحمدية.

وفي الشق الموسيقي، تستضيف المقاهي الثقافية الفنان محمد الإشراقي بالمقهى الأدبي لمسرح محمد الخامس بالرباط، وأمسية طربية بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وليلة للمديح والسماع الصوفي بالفقيه بنصالح وأمسية لعبيدات الرما بأبي الجعد.

وتشتمل الفعاليات الأدبية والفكرية على قراءات في كتب "الخبز الحافي" للراحل محمد شكري ببومية (ضواحي ميدلت)، ولقاء مع حسن أوريد وتوقيع كتاب "من أجل ثورة ثقافية" بالهرهورة، وتوقيع كتاب "العلبة النيرة" للمترجم إدريس القري بالقنيطرة، ولقاء مع الشاعر إدريس الملياني وتوقيع ديوانه "أعراس الميادين" بالدار البيضاء، وندوة "الثقافة والفن بمدينة مشرع بلقصيري بين الماضي والحاضر والمستقبل" ببلقصيري، ولقاء مع الشاعر نوفل السعيدي بالصويرة، ومع أحمد المرزوقي وتوقيع كتابه "النبأ العظيم" بسلا.

كما يتضمن برنامج الليالي الرمضانية لقاء حول "الصحراء المغربية وعودة المغرب للاتحاد الإفريقي" ينشطه عبد الصمد السبقي بالصويرة، وقراءات شعرية لشعراء محليين بوادي زم، و"سهرة الحكي" بتامسنا وقراءات شعرية ببئر مزوي (خريبكة).