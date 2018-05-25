24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)

  2. رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب (5.00)

  3. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)

  4. "حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع (5.00)

  5. الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | حياة خوليو إغليسياس تتحول إلى مسلسل تلفزي

حياة خوليو إغليسياس تتحول إلى مسلسل تلفزي

حياة خوليو إغليسياس تتحول إلى مسلسل تلفزي
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 03:15

تعرض قصة حياة المغني الإسباني العالمي خوليو إغليسياس في مسلسل تليفزيوني جاري العمل على إنتاجه، وفقا لما ذكرته مجلة "فاريتي".

وأفادت المجلة بأن المسلسل يقوم على مذكرات "Secretos confesables" أو "أسرار يمكن البوح بها"، التي نشرها في 2014 ألفريدو فرايلي، الذي كان وكيل أعمال إغليسياس على مدار 15 عاما.

ويأتي إنتاج المسلسل، الذي سيتكون من 13 حلقة، بعدما اشترت شركة "ديزني ميديا ديستريبيوشن لاتين أمريكا" حقوق المذكرات، علما بأنها ستنتج العمل التليفزيوني بجانب شركة "سينيمات".

يذكر أن خوليو إغليسياس، البالغ 74 عاما، اختير في 2013 كأكثر فنان لاتيني حقق أعلى مبيعات لألبومات غنائية في التاريخ.

ويأتي إغليسياس ضمن الفنانيين الـ10 الأكثر نجاحا على مستوى العالم، وذلك من خلال مشوار فني امتد على مدار 50 عاما، باع من خلاله 350 مليون نسخة من الألبومات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.