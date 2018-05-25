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كُتّاب وآراء
حياة خوليو إغليسياس تتحول إلى مسلسل تلفزي
تعرض قصة حياة المغني الإسباني العالمي خوليو إغليسياس في مسلسل تليفزيوني جاري العمل على إنتاجه، وفقا لما ذكرته مجلة "فاريتي".
وأفادت المجلة بأن المسلسل يقوم على مذكرات "Secretos confesables" أو "أسرار يمكن البوح بها"، التي نشرها في 2014 ألفريدو فرايلي، الذي كان وكيل أعمال إغليسياس على مدار 15 عاما.
ويأتي إنتاج المسلسل، الذي سيتكون من 13 حلقة، بعدما اشترت شركة "ديزني ميديا ديستريبيوشن لاتين أمريكا" حقوق المذكرات، علما بأنها ستنتج العمل التليفزيوني بجانب شركة "سينيمات".
يذكر أن خوليو إغليسياس، البالغ 74 عاما، اختير في 2013 كأكثر فنان لاتيني حقق أعلى مبيعات لألبومات غنائية في التاريخ.
ويأتي إغليسياس ضمن الفنانيين الـ10 الأكثر نجاحا على مستوى العالم، وذلك من خلال مشوار فني امتد على مدار 50 عاما، باع من خلاله 350 مليون نسخة من الألبومات.