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الرئيسية | فن وثقافة | جيت لي: حالتي الصحية جيدة وتغمرني السعادة

جيت لي: حالتي الصحية جيدة وتغمرني السعادة

جيت لي: حالتي الصحية جيدة وتغمرني السعادة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 00:31

أثارت الحالة الصحية لممثل أفلام الحركة والاثارة جيت لي، نجم الفنون القتالية الصينية، مخاوف جمهوره على خلفية نشر صور له يبدو فيها ضعيفا ومتقدما في العمر، كما دعا متابعيه إلى التحلي بالهدوء، مؤكدا لهم أنه بخير.

بطل أفلام "سلاح فتاك 4" و"المرتزقة" و"روميو يجب أن يموت"، في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، قال: "لقد قيل على شبكة الإنترنت أنني في حالة سيئة للغاية وبأنني ميت، ولكن الحقيقة غير ذلك، فأنا سعيد".

الممثل العالمي، الواصل عامه 55 من العمر، المولود في بكين والحامل جنسية سنغافورة منذ عام 2009، أثار الشائعات حول حالته الصحية على خلفية صور نشرت له في دير التبت، حيث ظهر وكأنه ثمانيني تعلو التجاعيد وجهه وتساقط شعره.

كما طالب أيضا جمهوره بالهدوء، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرا عن شكره لهم ومؤكدا أنه "يشعر بأنه على حال ممتاز ومتحمس لبعض المشاريع التي يحضرها للمستقبل".

جدير بالذكر أن جيت لي تم تشخيص حالته عام 2010 بأنه يعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية، وهو ما أثر على معدل التمثيل الغذائي وسرعة ضربات القلب.

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