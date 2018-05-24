ديانا حداد: التراويح في المغرب "تقشعر لها الأبدان"‎

هسبريس ـ مُتابعة

أشادت المطربة اللبنانية ديانا حداد، بمظهر المصلين في صلاة التراويح في مسجد الحسن الثاني، خلال شهر رمضان الجاري.

وكتبت "حداد" في حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "صلاة التراويح في مسجد الحسن الثاني في المغرب الحبيب تقشعر له الأبدان".

وزادت "اللهم اجعلنا دائما من مقيمي الصلاة وبلغنا رمضان سنوات عدة قادمة لا فاقدين ولا مفقودين".