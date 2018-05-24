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الرئيسية | فن وثقافة | ديانا حداد: التراويح في المغرب "تقشعر لها الأبدان"‎

ديانا حداد: التراويح في المغرب "تقشعر لها الأبدان"‎

ديانا حداد: التراويح في المغرب "تقشعر لها الأبدان"‎
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 24 ماي 2018 - 21:50

أشادت المطربة اللبنانية ديانا حداد، بمظهر المصلين في صلاة التراويح في مسجد الحسن الثاني، خلال شهر رمضان الجاري.

وكتبت "حداد" في حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "صلاة التراويح في مسجد الحسن الثاني في المغرب الحبيب تقشعر له الأبدان".

وزادت "اللهم اجعلنا دائما من مقيمي الصلاة وبلغنا رمضان سنوات عدة قادمة لا فاقدين ولا مفقودين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - راصد الخميس 24 ماي 2018 - 22:13
ولكن للأسف الشديد صلاتنا لا تنعكس على واقعنا أبدا.
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