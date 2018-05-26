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الرئيسية | فن وثقافة | المخرج داني بويل يخرج أحدث أفلام جيمس بوند

المخرج داني بويل يخرج أحدث أفلام جيمس بوند

المخرج داني بويل يخرج أحدث أفلام جيمس بوند
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 26 ماي 2018 - 00:32

قال منتجان إن المخرج الحائز على جائزة الأوسكار أخيرا، داني بويل، سيخرج الفيلم المقبل من سلسلة أفلام جيمس بوند، وإن الممثل دانيال كريغ سيجسد، للمرة الخامسة، شخصية الجاسوس البريطاني الذي يستخدم الاسم الحركي 007.

وسيبدأ إنتاج الفيلم، وهو الخامس والعشرون في سلسلة أفلام بوند، بحلول شهر دجنبر المقبل في استديوهات "باينوود" البريطانية. ومن المقرر أن يعرض الفيلم خريف 2019.

وفي بيان؛ وصف المنتجان مايكل جي.ويلسون وباربرا بروكلي المخرج بويل، الذي نال جائزة الأوسكار عن فيلم "سلام دوغ مليونير" والمعروف أيضا بأفلام مثل "ترينسبوتينغ" و "ستيف جوبز"، بأنه "موهوب على نحو استثنائي".

وسبق أن عمل بويل مع كريغ في فيلم قصير، ضمن المراسم الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن عام 2012، وجسد كريغ حينها دور بوند وهو يدخل قصر بكنغهام لتستقبله الملكة اليزابيث. وسيتولى جون هودج، الذي عمل مع بويل في "ترينسبوتينغ"، كتابة الفيلم الجديد الذي لا يحمل اسما بعد.

يجسد كريغ شخصية بوند منذ فيلم "كازينو رويال" عام 2006. وبعد أشهر من التكهنات بشأن عودته للشخصية مرة أخرى، عقب فيلم "سبكتر" الذي قدمه عام 2015، أكد الممثل البالغ من العمر 50 عاما أنه سيرتدي سترة بوند الشهيرة للمرة الخامسة.

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