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الرئيسية | فن وثقافة | الملك محمد السادس يشيد بأغنية جديدة للعروسي

الملك محمد السادس يشيد بأغنية جديدة للعروسي

الملك محمد السادس يشيد بأغنية جديدة للعروسي
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 ماي 2018 - 13:18

للمرة الثانية، توصلت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي برسالة إشادة وإعجاب من الملك محمد السّادس، جاء فيها ا: "تلقينا بكل ترحيب هديتك لجلالتنا، والمتمثلة في قرص مدمج يتضمن أغنيتك الجديدة Morocco".

وأضاف العاهل المغربي في البرقية ذاتها: "إنّنا إذ نعرب لك عن شكرنا على هذه المبادرة الوطنية، التي تعبر عن غيرتك الوطنية، وتجسد ما تكنينه لجلالتنا وللعرش العلوي المجيد من ولاء وإخلاص، ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق في الأعمال الفنية، مشمولة بسابغ عطفنا ورضانا".

وعلّقت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي على الرسالة الملكية قائلة: "الفرحة فرحتان، تلقيت اليوم من طرف الملك محمد السّادس رسالة مضمونها هزّ كياني. لا أجد العبارات للتعبير عما يخالجني".

وكانت العروسي توصلت قبل أيام قليلة برسالة ملكية أخرى، إلى جانب عدد من الفنانين المغاربة والعرب. وجاء في البرقية الملكية الأولى: "كان لأغنية 'على سلامة سيدنا'، التّي شاركت فيها إلى جانب صفوة من الفنانين المغاربة، أطيب الأثر في نفسنا".

وأضَاف الملك: "وإذ نعرب لك عن شكرنا على هذه المبادرة المحمودة، التّي تعكس ما تكنينَه لنا من إخلاص وولاء، وللعرش العلوي المجيد من تعلق ووفاء، فإنّنا نسأل الله تعالى أنْ يُلهمك موصول التوفيق، والمزيد من العطاء الفنّي".

وتوصل عدد من الفنانين والإعلاميين المغاربة والعرب بكلمات شكر ضمن رسائل ملكية مذيلة بإمضاء الملك محمد السّادس، بعدما غنَّوا للملك أو أعربوا عن فرحهم بعودته سالماً إلى بلاده عقب إجرائه عملية جراحية كُلِّلت بالنجاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطنة من المهجر الجمعة 25 ماي 2018 - 13:27
الله ينصر سيدنا و طول عمرو و خليه لنا تاج فوق راسنا و لكن ملينا من هذ المغنيين ما عندهمش شي حاجة اخرى ما يديرو و لاو ما قابلين غير سيدنا خمسة و خميسة عليه
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-118
2 - مغربي الجمعة 25 ماي 2018 - 14:08
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة بالسراء و الضراء دون ملل او كلل و بالنكران الذات .
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-4
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