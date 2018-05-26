"روح الروح" للعربي عيشان تنبعث وسط جامع الفنا‎

هسبريس من الرباط

اعتبر الناقد المغربي الدكتور موسى فقير ديوان "روح الروح" للشاعر العربي عيشان صرخة إبداعية من أجل العودة إلى الأصل الإنساني المفعم بالتآخي والسمو، في مواجهة العنف والتسلط والصراع والكراهية والحروب، نحو تحقيق ومعانقة حب حقيقي يعيد للحياة البشرية جوهرها.

ووصف الباحث المغربي ديوان عيشان بكونه "نداء لإيقاظ الحواس والعواطف، من أجل مزاولة عملها الطبيعي الفطري الإنساني الذي جبلت عليه، وهو العطف والتساكن مع ذات الآخر ومع عالم الأنثى شريكة الإنسان في رحلة الحياة اليومية".

وأوضح فقير أن رهان الشاعر هو الحفاظ على الحب والعشق والإخاء والتضامن بين بني البشر، "حتى لا ينجرف مع مظاهر العولمة المادية التي أرخت بسدولها وظلالها في شتى المجالات الاجتماعية في يومنا هذا، وجعلت الذات الإنسانية قابعة في الخنوع لمغرياتها الخادعة، وتحولت روح عاطفة الإخاء والتضامن إلى روح الإقصاء والتهميش وزرع بذور الفتن والحروب بين بني البشر".

وأضاف المتحدث، في مداخلته خلال اللقاء الاحتفائي بديوان "روح الروح" الذي احتضنته ساحة جامع الفنا بعاصمة النخيل، أن هذا الديوان يعبر عن افتتان الشاعر بالروح العاطفية الممزوجة بحبه للجمال والعشق والوطن ومدينته مراكش الحمراء، التي ظلت شامخة عنده على مر اللحظات والعقود.

القصائد مستمدة، يقول الناقد، "من حقل دلالي لا ينزاح عن روح رومانسية تتغنى بالعشق وتتماهى معه في جل أشكاله وتجلياته، كأن الشاعر يصارع أمواجا عاتية للتصالح مع عالم الحب والعشق والهيام، فهو في ديوانه هذا يريد أن يرفع من قيمة العشق الإنساني لأخيه الإنسان، وعلى وجه الخصوص عالم المرأة التي يحاورها بشكل مسترسل، وذلك عبر لغة زجلية شاعرية تجعلك مشدودا ومنغمسا في ثنايا صورها المتنوعة".

ووفق صاحب المداخلة، فإن هذا الصنيع الشعري الزجلي لم يأت عند الشاعر بمحض الصدفة، بل هو نابع من مقومات تاريخية شعرية، لأنه يتماهى زجله مع الموروث الشعري المغربي على مستوى العشق الممنوع في قصة الحب الأسطوري المغربي "ايسلي وتيسليت"، وأيضا على مستوى قصص العشق العربي في ثيماتها التاريخية المتنوعة التي تتغنى بالحب والوله والهذيان.

جدير بالذكر أن اللقاء الاحتفائي بديوان "روح الروح" للزجال العربي عيشان تميز بمشاركة الحكواتي محمد باريز وفرقة محمد بوستة لفن الملحون بمدينة مراكش.