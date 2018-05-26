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كُتّاب وآراء
مجموعة "رباب فيزيون" تطلق أغنية "هو الله"
أعلنت مجموعة رباب فيزيون عن إطلاق الفيديو كليب الخاص بأغنية "هو الله" بنكهة روحانية دينية؛ وهو الكليب الثالث على التوالي في مسار المجموعة، بعد كليب "أكادير أوفلا" وكليب "أغريب"، بلمسة المخرج الشاب هشام العابد.
أغنية "هو الله" مأخوذة من ألبوم ألموقار للمجموعة، كلمات وألحان رئيس المجموعة وسفير الأغنية الأمازيغية بوحسين فولان، والتي تم تسجيلها من قبل بأحد الاستوديوهات بأكادير.
هشام العابد، مخرج الفيديو كليب، أعرب، في تصريح صحافي، عن اعتزازه وشرفه بالاشتغال مع مجموعة رباب فيزيون معتبرا إياها من المجموعات الموسيقية التي تسعى دائما إلى تطوير الأغنية الأمازيغية وإيصالها إلى العالمية.
وشدد العابد على أن "فريق العمل الساهر على إعداد الفيديو كليب يتكون من شباب مبدعين في مجالات مختلفة من أبناء أكادير، اجتمعوا على الاجتهاد في كل ما يتعلق بالصورة والتقنيات لتقديم الفيديو في حلة تليق بمستوى الأغنية المغربية الأمازيغية وصيت المجموعة العالمية رباب فزيون".