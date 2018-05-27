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الرئيسية | فن وثقافة | فضاء "تيليلا" يحتفي بـ"علي ربيعة والآخرون"

فضاء "تيليلا" يحتفي بـ"علي ربيعة والآخرون"

فضاء "تيليلا" يحتفي بـ"علي ربيعة والآخرون"
هشام بوعلي*
الأحد 27 ماي 2018 - 09:40

عرف الفضاء الثقافي "تيليلا" بالعاصمة الرباط عرض ومناقشة الفيلم المغربي "علي ربيعة والآخرون" للمخرج أحمد بولان؛ وذلك في إطار حدث "سينيكوان: شهر السينما المغربية".

ويقدم هذا الفيلم الذي أصدر سنة 2000 قصة مجموعة من الرفاق خلال ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص؛ إذ يتم القبض على "علي" الذي يجسد دوره يونس ميكري بسبب نشاطه السياسي، ويحكم عليه بعشرين سنة سجنا، وبعد خروجه من السجن يجد تغيرات كبيرة طرأت على حياته وحياة رفاقه القدامى، ويلتقي عشيقته السابقة "ربيعة" وابنتها، ليبدأ معهما حياة جديدة.

وتمت مناقشة الفيلم بعد مشاهدته من طرف الحاضرين الذين كان أغلبهم من فئة الشباب. وعن اختيار الفيلم يقول منسق الحدث نبيل بلكبير: "إنه يأتي في سياق عرضنا لمجموعة من الأفلام المغربية التي تمثل فترات زمنية مختلفة، وتعالج إشكاليات أو موضوعا معينا"، وزاد: "كل يوم جمعة طيلة رمضان نعرض فيلما مغربيا، بعد أن يتم اختياره من المشاركين".

وأضاف نبيل بلكبير أن "هذا الحدث مفتوح أمام كل الشباب الراغبين في الحضور لمشاهدة الأفلام، ومن ثم مناقشة موضوعاتها، وطريقة معالجتها، وأيضا جوانبها السينماتوغرافية والتقنية".

يذكر أن فضاء "لكوان" أو "تيليلا" هو فضاء ثقافي شبابي يهدف إلى "مشاركة المعرفة ودعم التعبير الشعبي عن طريق تنظيم ورشات وعرض أفلام وفتح مكتبته لعموم الشباب المغربي؛ وتُناقش فيه فئة من الشباب المغربي قضايا السياسة والبدائل السياسية، والنوع الاجتماعي، وقضايا ثقافية واجتماعية مختلفة".

*صحفي متدرب

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