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كُتّاب وآراء
خيمة بمراكش للتوثيق لمحطات قطارات المغرب
مزج فيها بين التصميم المعماري والفن التشكيلي للتعريف بالمميزات العمرانية والهندسية لمختلف مدن المغرب، وغنى الثقافة المغربية من طنجة إلى لگويرة.. خيمة تضم لوحات للمدن ومحطات القطار، يستعد ابن مدينة مراكش لعرضها في معرض ضخم يوثق لأزيد من سبعين محطة قطار عبر ربوع المملكة، اختار له عنوان "قصتنا بين محطاتنا".
هذا الحدث الفني، الذي تستعد ساحة 16 نونبر بگليز بالمدينة الحمراء لاحتضانه، "يهدف إلى ترسيخ ثقافة الفن في فضاءات القطار، وتعزيز جاذبيتها، وتصحيح تلك النظرة القاتمة والنمطية لمحطات القطار التي يطبعها الملل"، يوضح هشام الزين في حديثه لهسبريس.
ويسترسل الفنان التشكيلي ابن مراكش: "هذا الأسلوب الفني يهدف أساسا إلى تحسين صورة محطات السكك الحديدية، وتعريف المسافرين العابرين عبر المحطات بالمدن المغربية من شمالها إلى جنوبها، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الفن، الذي يعتبر طبقًا فاخرًا يتعذر على المواطن العادي الوصول إليه".
ولاستضافة هذا الحدث، يوضح الزين، "تمّ تصميم فضاء معماري فنّي بمواد محلية ذات طابع أمازيغي صحراوي، مع اتباع نهج خيم الصحراء المغربية، بغية إدماجها في تحول المشهد السككي الحديدي المغربي في قادم الأيام، ووصول السكك إلى مدنها".
ويصف صاحب المشروع نفسه بـ"فنان الشعب"، وصرَح بأنّه "يتنبأ بثورة فنية بالمغرب سترتقي ببلادنا إلى أبعد الحدود، في ظل الإنتاجات الرديئة والحالة المزرية التي وصل إليها الفن المغربي، بدليل أن نور الصباح الباكر يأتي دائما بعد الظلام الحالك"، وفق تعبيره.
ويعتبر هشام الزين أنّ معرضه "يعتمد مُقاربة جديدة تنطوي على التنوع الثقافي المغربي، ليس فقط من خلال لوحات ورسومات، ولكن أيضا كل ما له علاقة مع الإحساس الفني للمواطن المغربي".
واتخذ هشام الزين من وثائق جده رجل الأعمال محمد الزين، الذي شارك في ترميم مسجد الكتبية وجدران مراكش، مرجعاً أساسياً لأسلوب فنّي جديد يخدم الثقافة والهندسة المعمارية المغربية.