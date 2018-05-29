مهرجان الموسيقى العريقة يحتفي بمدينة فاس

هسبريس من الرباط

كشف عبد الرفيع زويتن، رئيس مؤسسة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، الاثنين بالدار البيضاء، أن الدورة الـ 24 من المهرجان، التي ستنظم تحت رعاية الملك محمد السادس ما بين 22 و30 يونيو المقبل، ستعرف مشاركة موسيقيين ومنشدين قادمين من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، وستكون إسبانيا ضيفة شرف.

وقال زويتن إن المهرجان، الذي اختير له شعار "معارف الأسلاف وتجديد مدينة فاس"، سيربط، في نسخته الجديدة، "التراث الحرفي الأصيل والمتميز، الذي ما تزال الروحانية فيه حجر الزاوية، بالإبداع المعاصر بآفاقه الواعدة".

وأضاف: "الأجيال تعبر أمامك على مر القرون، لكن المدينة حافظت على استمرارية روحها؛ وذلك بفضل تشعبات التقاليد الثقافية المختلفة التي تشكل بوتقة تاريخ المغرب، ولكن أيضا بكل ما له صلة بالصناعة الحرفية التي توجد وراء النسيج الاجتماعي الذي يؤلفه".

واعتبر المدير الفني للمهرجان، آلان ويبر، أن هذا الحدث الثقافي أصبح موعدا سنويا للاحتفاء بالمقدس والقيم الإنسانية المشتركة، مبرزا أنه فرصة للجمع بين مختلف التقاليد الموسيقية عبر العالم، مؤكدا أن المغرب نجح في الحفاظ على تراث عريق وغني، وفي ضمان استمراريته من جيل إلى جيل.

ويشكل مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية ومنتداه جزء من التقاليد العلمية والفنية والروحية للمدينة، وقد تمكن من استقطاب فنانين ذوي شهرة عالمية من جميع الآفاق.