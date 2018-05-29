"القسمة" تُوزع الإرث على النساء وتنتقد سيادة العُرف في البوادي

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

تحسيساً بحق المرأة في الميراث، تنقل مسرحية "القسمة" عُروضها منَ المُدن الكُبرى نَحو قرى ومَناطق نائية، لفتح نقاش فنّي واجتماعي جديد حول تيمة الحق في الإرث بالمغرب.

مسرحية "القسمة"، التي أشرف على كتابة نصها الكاتب المسرحي عصام اليوسفي، وأخرجها مسعود بوحسين، وأعد سينوغرافيتها رشيد الخطابي، ستجوب عددا من المُدن المغربية ضمن قافلة تحسيسية انخرطت فيها جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي، بشراكة مع مؤسسة فريديش إيبرت الألمانية، والمسرح الوطني محمد الخامس.

سعيد آيت باجا، رئيس جمعية إيسيل، قال، في تصريح لهسبريس، إن "الهدف من العمل المسرحي يتجلى في إعادة خلق نقاش حول موضوع حق المرأة في الإرث بطريقة فنية"، مبرزا أن النقاش سيسلط الضوء على العادات الاجتماعية المتوارثة التي تحرم المرأة من حق من الحقوق التي منحها لها الشرع؛ وذلك بسبب سيادة تفكير يرى في توريث المرأة سبباً في جعل أراضي العائلة وأملاكها ملكا للغير".

وأبْرزَ الممُثل المسرحي رئيس "إيسيل" أنّ "جولة العالم القروي باعتباره مجالاً يحكم فيه العُرفي أكثر من القانون، فإنّ نساءه يجِدْنَ صعوبة في الوصول إلى المعلومات المُتعلقة بحقوقهن وآليات حمايتهن، بالإضافة إلى تفعيل آليات حماية الحقوق بمُوجب القانون في العالم القروي".

وتُناقش مسرحية "القسمة" أنواع الحيف الاجتماعي الذي يطال المرأة في موضوع الإرث، وتطرح تساؤلات جوهرية شائكة طالما أثير حولها جدال كبير واجتهادات كثيرة، تتأسس حكايتها حول عدّة قصص لعائلات مختلفة تعيش مجموعة منَ الصراعات ذات الصلة بالميراث، حيث تتحدّد العلاقات الإنسانية عبر الوضع الاجتماعي والعائلي لكل عضو.

ويقول أبطال المسرحية إنهم يتطرقون للموضوع بطريقة فنية، بعيدا عن النصوص الدينية، من أجل تسليط الضوء على نقاط توصل إليها الاجتهاد تتسبب في لغط كبير لما تحمله من حيف وظلم تجاه المرأة.

فضيلة بنموسى، واحدة من بين الشخصيات الرئيسية في المسرحية، قالت، في تصريح لهسبريس، إنها اختارت المشاركة في العمل الجديد لفرقة إيسيل، بعدما قررت أن تكون أعمالها بعد سنوات من العطاء في المجال المسرحي "توعوية وجادة، وهو ما ينطبق على مسرحية القسمة، التي تتطرق لموضوع حساس".

وأضافت فضيلة: "باختيارنا هذا، لا نقول إننا نقدم حلا للمشاكل المطروحة، بل نقرب بين أفكار مختلف شرائح المجتمع وأفراده لحل بعض المشاكل؛ وذلك باستشارة العديد من الفاعلين، ومنهم مختصون في الدين وآخرون في القانون وغيرهم. كل ذلك من أجل طرح عمل فني متزن ومتوازن يحترم ذكاء وخصوصية المتفرج المغربي".

من جهتها، قالت وسيلة صابحي إن العمل المسرحي الجديد الذي تشارك فيه "يطرح قضايا وحالات تعيش داخل المجتمع المغربي ونصادفها بشكل يومي"، مضيفة في تصريح لهسبريس أن "المسرحية جاءت لتسلط عليها الضوء دون أن ندلي برأينا، فنحن أولا وأخيرا مجموعة من الفنانين الذين يشخصون حالات إنسانية مجتمعية في قالب فني على خشبة المسرح ونتقاسمها مع الجمهور الذي يعتبر الحكم الأول والأخير؛ ما يعني أن عملنا بعيد عن تقديم الأحكام الجاهزة أو وجهات النظر".

يذكر أن هذه الجولة الفنية بالعالم القروي ستحط الرحال بكل من تيفلت، سيدي بوقنادل، عين عتيق، مولاي ادريس، الحاجب، آزرو، الراشيدية، ورزازات، آيت ملول، أوناغا، والصويرة.