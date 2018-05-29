"لوسيور" تبدع في حلقات سلسلة "ها علاش"

محتوى إعلاني

ممثلون موهوبون، سيناريو محبوك وديكور نموذجي؛ هذا هو سر نجاح سلسلة "ها علاش" للوسيور، من خلال عدة حلقات، سنرى مغامرات محمد، شاب يواجه عدة مشاكل صحية، غرامية وعائلية.

لن نرى محمد وحده في هاته السلسلة، بل سيكون لنا موعد مع أعضائه، بمن فيهم العقل و الدماغ والعين إلى آخره. وسيجسد هاته الأدوار ثلة من النجوم الممثلين المغاربة؛ من قبيل الفنانة فضيلة بنموسى، والفنان طارق البخاري وغيرهما من الفنانين الذين سطع نجمهم في الساحة الفنية.

"ها علاش" مستوحاة من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة ''ذات مرة كانت الحياة''، وهي مزيج بين المواقف الهزلية مع الثقافة الشعبية المغربية السلسلة والخيال، وفي الوقت نفسه تقوم بإيصال رسالة وكذا توعية الناس بضرورة توازن الذات، ممارسة الرياضة وأهم شيء التوازن الغذائي في قالب كوميدي محض.

ثلاث حلقات، إلى حد الآن، فقط كانت كافية لجمع الآلاف من المشاهدات اليومية، وصنفت من بين أكثر السلسلات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان مع توالي العديد من المعجبين على الصفحة كل يوم.