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كُتّاب وآراء
علي العلوي يخصص قراءة لشعر أبي العلاء المعري
ضمن سلسلة منشورات مؤسسة سلمى الثقافية بتطوان، صدر للباحث المغربي علي العلوي كتاب جديد بعنوان "الاغتراب في الجسد، قراءة في شعر أبي العلاء المعري".
ويعرف مؤلف الكتاب مصطلح "الاغتراب في الجسد" بأنه "الهوة الفاصلة بين الجسد والروح على المستوى السيكولوجي، والمتمثلة في رفض الجسد باعتباره شيئا ماديا ذا طول وعرض وكتلة وعمق، وتبخيس دوره في تحديد علاقة الإنسان بالآخرين داخل المجتمع، والتنقيص من أهميته في تشكيل نظرة الناس إلى بعضهم بعضا".
وقد وظف الدكتور العلوي في كتابه المنهج النفسي في تسليط الضياء على بعض القضايا الموضوعية والذاتية التي طرحها أبو العلاء المعري في شعره، حيث حاول الإفادة من بعض المفاهيم المنتمية إلى حقل علم النفس لتفسير بعض الآراء المطروحة في شعر الشاعر، ولفهم شخصيته ما أمكن.
كما وظف أيضا المنهج التاريخي وغيره من المناهج التي استدعتها طبيعة بعض المقاطع الشعرية، كما شرح بعض الألفاظ كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يذكر أن مؤلف الكتاب أقر بأن قراءة شعر أبي العلاء المعري "ليست بالأمر الهين، إذ لا بد من التزود بقدر لا بأس به من المعرفة الفلسفية والدينية ونحو ذلك".
حري بالذكر أيضا أن "الاغتراب في الجسد" مصطلح جديد في الدراسات الأدبية، حيث يعود للعلوي فضل السبق في وضعه وتخصيص كتاب بكامله للحديث عنه انطلاقا من شعر أبي العلاء المعري.