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كُتّاب وآراء
الموت يُغَيب "سمراء النيل" الفنانة مديحة يسري
غيَّب الموت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الفنانة المصرية الكبيرة مديحة يسري، عن عمر يناهز 97 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان قد صدر قبل أيام قرار من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري بنقل الفنانة الكبيرة إلى مستشفى المعادي العسكري، بعد تدهور حالتها الصحية، وقامت وزيرة التضامن، غادة والي، بالإشراف على نقل الفنانة إلى مستشفى تابع للجيش المصري.
يذكر أن الفنانة القديرة أصيبت بوعكة صحية قبل عامين، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث كانت تعاني من أمراض عدة، منها التهاب في المثانة وآلام في العظام وجلطة في الساق.
كما كانت تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض الأحيان نتيجة تركيب قسطرة، وتورم في الوجه، وتم نقلها قبل أشهر إلى أحد مراكز التأهيل التابعة للجيش لعمل جلسات علاج طبيعي حتى يمكنها الحركة بعدما فقدت القدرة على ذلك.
وخلال إقامتها بالمستشفيات من أجل تلقي العلاج، كان عدد كبير من نجوم الوسط الفني يحرصون على زيارتها والاحتفال بعيد ميلادها وكذلك تكريمها لمشوارها الفني.