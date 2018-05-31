اتحاد كتاب المغرب يحدد ميعاد المؤتمر الوطني

هشام بوعلي*

حدّد اتحاد كُتّاب المغرب يومي 22 و23 يونيو المقبل موعدا لتنظيم مؤتمره الوطني بمدينة طنجة، بعد الانتقادات الواسعة التي وُجِّهت إليه، بسبب تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا في نونبر من السنة الماضية.

وكشف المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان له، أن التأجيل السابق كان بسبب تضافر عوامل وإكراهات تنظيمية حالت دون عقده في الوقت المناسب، مشدِّدا على أن القرار الجديد بعقد المؤتمر تمّ اتخاذه "بعد أن تيسرت له بعض شُروطِ تَنظيمِه".

ورافقت الفترة التي قضاها عبد الرحيم العلام على رأس الاتحاد العديد من الانتقادات، بعد أن اعتبر الكثير من المتابعين أن "الاتحاد فقد بريقه وحضوره في ساحة الإنتاج والنشر والنهوض بالمجال الثقافي المغربي"، وأنه "انزاح عن مبادئه الأساسية كمنظمة ثقافية جماهيرية مستقلة" بعد اتهامات الفساد والفضائح الأخلاقية التي وجهت إلى مكتبه التنفيذي.

ويأتي تحديد تاريخ المؤتمر، الذي سيحمل شعار "نحو أفق تنظيمي وثقافي جديد"، بعد أن أُجّل لخمسة أشهر، بسبب ما اعتبره الاتحاد آنذاك "صعوبة عقد المؤتمر حالياً في ظل التشهير المجاني القذر المتواصل، والذي يستهدف الاتحاد وأعضاء مكتبه التنفيذي".

ويذكر أن اتحاد كتاب المغرب تأسس سنة 1960، للدفاع عن حقوق المثقفين والكتّاب المغاربة وترشيد الممارسة الثقافية والنهوض بها. وسبق للاتحاد أن ترأسته مجموعة من الوجوه الأدبية المعروفة كعبد الكريم غلاب ومحمد برادة، ويعتبر اليوم أكبر منظمة تجمع الكتّاب والمثقفين بالمغرب.