العاملي يقارب اقتصاد الاستثمار في الحالة المغربية

هسبريس - و.م.ع

صدر بالفرنسية مؤلف جديد لأستاذ الاقتصاد لحسن العاملي تحت عنوان: "اقتصاد الاستثمار.. الجوانب النظرية والتحليلات التطبيقية، حالة المغرب".

ويتطرق المؤلف، المكون من 654 صفحة، لإسهام الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، ويقدم ملخصا لأبرز الإسهامات النظرية حول الاستثمار، كما يعرض سلسلة تحليلات تطبيقية حول الموضوع.

ويتكون المؤلف من ثلاثة أجزاء، يتناول الجزء الأول موضوع استثمار المقاولة، ويهتم الجزء الثاني بالاستثمار في سياق الاقتصاد الكلي، فيما يدرس الجزء الأخير الاستثمار الخارجي المباشر.

ويركز الكاتب في الجزء الأول من هذا المؤلف على الأسئلة المتعلقة بأصناف الاستثمارات وحركيتها ومحدداتها، وكذا بفعاليتها ومردوديتها وتمويلها.

ويسلط الكاتب الضوء في الجزء الثاني على العلاقة بين الاستثمار وباقي متغيرات الاقتصاد الكلي، ومن ضمنها الرأسمال، والناتج الداخلي الخام والادخار والطلب. حيث شكلت العلاقة بين النمو الاقتصادي وتنمية الاستثمار إحدى الأسئلة المحورية التي عالجها الكاتب.

وفي الجزء الثالث والأخير من هذا المؤلف، حلل الأستاذ العاملي الاستثمار الخارجي المباشر في البحث الأكاديمي بالمغرب، وكذا أهميته وخاصياته.

وأصدر العاملي عدة مؤلفات من بينها "مشاريع الاستثمار: تقييم وتمويل (2013)" و"أدوات التحليل الاقتصادي (2010)"، "والصناعات الغذائية بالمغرب: دينامية وآفاق التنمية".