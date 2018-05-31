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كُتّاب وآراء
بن سلامة يحدد ملامح الزعامة في إرث علال الفاسي
تخليدا لذكرى وفاة علال الفاسي صدر حديثا للباحث عبد الرحيم بن سلامة، رئيس الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي، كتاب جديد بعنوان "علال الفاسي: الزعيم الوطني والإفريقي".
وأوضح بلاغ للجمعية أن من بين مواضيع هذا الكتاب "إفريقيا جنوب الصحراء في فكر علال الفاسي"، و"منفى الملك محمد الخامس ومنفى علال الفاسي"، و"نداء القاهرة لعلال الفاسي: الشرارة الأولى ضد الاستعمار الفرنسي بالمغرب وإفريقيا"، و"علال الفاسي والتضامن مع الشعوب الإفريقية من أجل تحريرها من الاستعمار"، و"علال الفاسي وتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية"، و"الخطاب التاريخي لعلال الفاسي سنة 1958 : رسالة سياسية هامة لتوحيد المغرب العربي"، و"نضال علال الفاسي من أجل الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
وأضاف بلاغ الجمعية أن هذا الكتاب، الذي يقع في 200 صفحة ، يشتمل على موضوعات أخرى تتعلق بالمغرب العربي والقضايا الإفريقية عبر التاريخ.