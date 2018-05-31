بن سلامة يحدد ملامح الزعامة في إرث علال الفاسي

هسبريس ـ و.م.ع

تخليدا لذكرى وفاة علال الفاسي صدر حديثا للباحث عبد الرحيم بن سلامة، رئيس الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي، كتاب جديد بعنوان "علال الفاسي: الزعيم الوطني والإفريقي".

وأوضح بلاغ للجمعية أن من بين مواضيع هذا الكتاب "إفريقيا جنوب الصحراء في فكر علال الفاسي"، و"منفى الملك محمد الخامس ومنفى علال الفاسي"، و"نداء القاهرة لعلال الفاسي: الشرارة الأولى ضد الاستعمار الفرنسي بالمغرب وإفريقيا"، و"علال الفاسي والتضامن مع الشعوب الإفريقية من أجل تحريرها من الاستعمار"، و"علال الفاسي وتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية"، و"الخطاب التاريخي لعلال الفاسي سنة 1958 : رسالة سياسية هامة لتوحيد المغرب العربي"، و"نضال علال الفاسي من أجل الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وأضاف بلاغ الجمعية أن هذا الكتاب، الذي يقع في 200 صفحة ، يشتمل على موضوعات أخرى تتعلق بالمغرب العربي والقضايا الإفريقية عبر التاريخ.