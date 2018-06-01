فتح المشاركة بجائزة محمد السادس للخط المغربي

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة الثانية عشرة للمسابقة الوطنية لنيل جائزة محمد السادس لفن الخط المغربي، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 29 ماي الجاري إلى غاية 07 شتنبر المقبل.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم، أن تنظيم هذه المسابقة يأتي انطلاقا من خصوصية التراث الفني للخط المغربي وعراقة تجذره في الثقافة والمجتمع، وإيمانا بضرورة الحفاظ على دوره الثقافي والحضاري، وحضوره الفني وأبعاده الجمالية، وسعيا إلى تشجيع أجيال الخطاطين والفنانين على التشبع بجماله وإبراز إمكانياته الكاليغرافية.

وخصصت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أربع جوائز لهذه المسابقة، تشمل جائزة محمد السادس للتفوق، وقيمتها المالية (50 ألف درهم) وجائزة محمد السادس للتميز، وقيمتها المالية (40 ألف درهم)، وجائزة محمد السادس التشجيعية، وقيمتها المالية (30 ألف درهم)، إلى جانب جائزة محمد السادس التكريمية، وقيمتها المالية (50 ألف درهم) التي تمنح لأحد الخطاطين الكبار المتميزين الذين تقترحهم اللجنة الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أنه بإمكان المعنيين سحب استمارة المشاركة والدليل المرجعي للمسابقة من مندوبيات الشؤون الإسلامية أو من موقع الوزارة على الأنترنت.

يذكر أن جائزة محمد السادس لفن الخط المغربي تعد جائزة سنوية لمكافأة أجود الخطاطين المغاربة المتفوقين، وتكريم كبارهم الذين بذلوا جهودا مخلصة في خدمة هذا النوع من الخط والتعريف به ونشره.