24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2805:1412:3016:1119:3821:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كتاب مثير .. المدغري يتنبأ بوصول "الحُكومة الملتحية" للسلطة (5.00)

  2. من مظاهر الإفلاس الفني: الأغنية الرايوية نموذجا (5.00)

  3. "إِذَا أُسْنِدَتِ الْأُمُورُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا..." ! (5.00)

  4. شاهدة تؤازر بوعشرين ومشتكيات يطلبن خبرة الدرك على فيديوهات (5.00)

  5. العاهل الأردني يأمر بعدم رفع أسعار المحروقات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | مجموعة "أوزون" تقرّب مستخدميها من أب الفنون

مجموعة "أوزون" تقرّب مستخدميها من أب الفنون

مجموعة "أوزون" تقرّب مستخدميها من أب الفنون
هسبريس من الرباط
السبت 02 يونيو 2018 - 09:12

تنظم مجموعة أوزون للبيئة والخدمات جولة مسرحية بأربع مدن مغربية لفائدة مستخدميها الذين يفوق عددهم 7000 عامل وعاملة؛ وذلك "حفاظا منها على الجانب الترفيهي وعلى صلة الوصل ورابط الإخاء بينها وبين عمال النظافة الذين يتفانون في خدمة وطنهم".

واستهلت مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، وفق بلاغ صادر عنها، أولى مبادراتها الترفيهية بمدينة عين تاوجطات يوم الأربعاء الماضي بعرض مسرحي لفرقة "لاكوميدي"، حضره أزيد من 500 متفرج؛ إذ التقى عمال مجموعة أوزون للبيئة والخدمات بالفرقة التي تضم فنانين كوميديين مرموقين، من بينهم: الشرقي السروتي، عبد الصمد الغرفي، جواد السايح، عبد الإله لمسيح، محمد مهيول، أحمد الشركي، زكرياء تملدو.

ويضيف المصدر ذاته أن جولات مجموعة أوزون للبيئة والخدمات وفرقة "لاكوميدي" ستستمر بعرض مسرحيتها الساخرة "سبعة رجال" بكل من مدينة سلا اليوم 1 يونيو، ومدينة فاس يوم 3 يونيو؛ فيما قررت تخصيص العرض الأخير لعمال مدينة العيون المغربية يوم 8 يونيو 2018.

حري بالذكر أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات "مقاولة مواطنة رائدة في مجال التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمغرب وإفريقيا، إذ تنشط في خمسين مدينة مغربية، بالإضافة إلى خمس دول إفريقية، الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة الجودة العالمية "إيزو" (9001ISO ) و(14001 ISO) بالإضافة إلى (OHSAS18001)، مع حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة A الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب؛ كما حازت جائزة التنمية الإفريقية لعام 2017 في صنف تدبير النفايات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.