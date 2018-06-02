مجموعة "أوزون" تقرّب مستخدميها من أب الفنون

هسبريس من الرباط

تنظم مجموعة أوزون للبيئة والخدمات جولة مسرحية بأربع مدن مغربية لفائدة مستخدميها الذين يفوق عددهم 7000 عامل وعاملة؛ وذلك "حفاظا منها على الجانب الترفيهي وعلى صلة الوصل ورابط الإخاء بينها وبين عمال النظافة الذين يتفانون في خدمة وطنهم".

واستهلت مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، وفق بلاغ صادر عنها، أولى مبادراتها الترفيهية بمدينة عين تاوجطات يوم الأربعاء الماضي بعرض مسرحي لفرقة "لاكوميدي"، حضره أزيد من 500 متفرج؛ إذ التقى عمال مجموعة أوزون للبيئة والخدمات بالفرقة التي تضم فنانين كوميديين مرموقين، من بينهم: الشرقي السروتي، عبد الصمد الغرفي، جواد السايح، عبد الإله لمسيح، محمد مهيول، أحمد الشركي، زكرياء تملدو.

ويضيف المصدر ذاته أن جولات مجموعة أوزون للبيئة والخدمات وفرقة "لاكوميدي" ستستمر بعرض مسرحيتها الساخرة "سبعة رجال" بكل من مدينة سلا اليوم 1 يونيو، ومدينة فاس يوم 3 يونيو؛ فيما قررت تخصيص العرض الأخير لعمال مدينة العيون المغربية يوم 8 يونيو 2018.

حري بالذكر أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات "مقاولة مواطنة رائدة في مجال التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمغرب وإفريقيا، إذ تنشط في خمسين مدينة مغربية، بالإضافة إلى خمس دول إفريقية، الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة الجودة العالمية "إيزو" (9001ISO ) و(14001 ISO) بالإضافة إلى (OHSAS18001)، مع حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة A الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب؛ كما حازت جائزة التنمية الإفريقية لعام 2017 في صنف تدبير النفايات".