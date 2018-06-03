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الرئيسية | فن وثقافة | مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية"

مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية"

مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية"
هسبريس – يوسف لخضر
الأحد 03 يونيو 2018 - 15:00

أثار المسلسل السعودي المُعنون "شير شات"، المعروض خلال شهر رمضان الجاري، غضب عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عرضه في حلقات سفراً لممثلين سعوديين إلى مدينة مراكش بحثاً عن زواج متعة.

وصوّرت بعض الحلقات من المسلسل الكوميدي السعودي المغرب كوجهة للباحثين عن المتعة الجنسية؛ وهو ما اعتبرته عدد من التدوينات على فيسبوك وتويتر إساءة إلى النساء المغربيات، حيث يتفق أبطال المسلسل مع مغربية من أجل استئجار فيلا تضم فتيات.

وأظهرت إحدى الحلقات رجلاً مغربياً يتحدث مع السعوديين في إحدى الفيلات في مراكش على أساس الزواج من إحدى الفتيات، ليتم النداء على عشرات الفتيات بشكل جماعي لكي يختار السعوديان.

الحلقة تكشف أن السعوديين الذين قدموا إلى المغرب، بعدما أبلغوا زوجاتهم بأنهم مغادرون إلى العمرة، ليقعوا ضحية عملية اختطاف مفبركة من قبل زوجاتهم بحيلة شاركت فيها مغربية، لكي يحصلن على المبالغ التي كانا يرغبان في إنفاقها بالمغرب في الاستجمام والترفيه.

وتساءلت عدد من التدوينات التي انتقدت المسلسل السعودي على موقع تويتر حول ترخيص السلطات المغربية لمثل هذه الأعمال التلفزيونية التي تشوه سمعة المغرب والمغربيات؛ وهو ما دعا عددا من النشطاء السعوديين إلى تقديم الاعتذار عن هذا العمل.

وأظهرت إحدى الحلقات جلوس الزوجين السعوديين مع شابتين مغربتين في إحدى المقاهي قرب جامع لفنا بمدينة مراكش، إلى أن تتصل إحدى الزوجات ليجيبها على إيقاع "لبيك اللهم لبيك" لإيهام الزوجة بأنه يؤدي مناسك العمرة في السعودية.

وكتب حساب مغربي على تويتر باسم "خنفوسة الرماد" يحظى بمتابعة كبيرة: "تخيل لو أن مسلسلاً مغربياً صور مغربياً يختار بين عشرين سعودية ماذا سيكون رد فعل المجتمع السعودي"، وأشار إلى حلقات المسلسل الكوميدي تضمنت "انحطاطاً أخلاقياً".

وقد لاقى المسلسل الكوميدي انتقادات واسعة من قبل متتبعين في السعودية أيضاً، حيث أشارت إحدى التدوينات على تويتر إلى أن محتواه سيء ويتضمن أفكاراً قديمة ومستهلكة ومكررة، ولا يقدم مواهب فنية جديدة.

واعتبرت تدوينات سعوديين على تويتر أن المسلسل أهان المغرب، وأهان المرأة السعودية بعدما قدمها بـ"شكل مستهتر وغبي وساذج وأظهر الشاب السعودي على أنه خروف وكذاب إضافة إلى الاستهتار بالعمرة".

وكتبت تدوينة سعودية أن المسلسل فيه "إساءة إلى السعوديين قبل المغربيات، فليس كل السعوديين بهذه الأخلاق الدنيئة وليست كل المغربيات بهذا الرخص.. لا مجال للتعميم"، فيما أطلق حساب مغربي باسم زهور هاشتاغ "زيرو سعودي في المغرب" رداً على الإهانة.

يذكر أن أحداث مسلسل "شير شات" تدور في إطار كوميدي حول عدد من القضايا الاجتماعية الجديدة، بعد التحول الذي شهدته المملكة العربية السعودية مؤخرًا؛ ومن بينها الانفتاح الثقافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (112)

1 - ayoub الأحد 03 يونيو 2018 - 15:13
الحكومة ماعندها لا دين لا ملة باش تدافع خاصها دافع غير على مصالح الشركات الاجنبية .. والله اما نسمح لشي مسؤول قادر يغير الوضع و ساكت قدام الله سبحانه
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2 - هداية الأحد 03 يونيو 2018 - 15:14
حنا اللي خليناهم يشوفونو هكا ،ملي ولا اللي يسوا و لي ميسواش يجي يدوي فينا ،وانا تنحمل المسؤوولية لهادوك اللي قبلو العمل
وخا يعطيوك لملاين ،صورة بلادك هي الأولى
May Allah SWT guide us
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3 - الفيلسوف الأحد 03 يونيو 2018 - 15:15
ان المسلسل يصف واقعا مريرا للأسف
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4 - ابن سوس المغربي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:15
للأسف قلة رخيصة بلا شرف ولا كرامة هي السبب في إهانة شعب بكامله و هي لا تمثل أغلبية الشعب المغربي المحافظ الذي يعرف الله أكثر من من يشوه بيه
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5 - سعيد من الريف الأحد 03 يونيو 2018 - 15:15
إذا كان نبيل عيوش قام بتصوير مغربيات يبحثن عن الجنس مع سعوديين في مراكش في فيلمه "الزين اللي فيك" فلا داعي أن نغضب من مسلسل سعودي يجسد سعوديين يبحثون عن الزواج أو "الجنس" مع مغربيات.
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6 - أبو زياد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:15
المشكل حنا لي درناه.
كلشي باين و شرح الواضحات من المفضحات،
ما خاصناش يطلع لينا الدم من فيلم او مسلسل سعودي، الافلام المغربية تتعترف بهدشي و «الزين لي فيك» خير دليل.
انتهى
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7 - رشيد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:16
.. بعيدا عن كل الاعتبارات الوطنية و الدينية ! إنها الحقيقة فلم الغضب و التنديد ؟ عوض ما نهاجمو من يقول و يصور الحقيقة، فلنقف لحظة مع أنفسنا و لننظر لواقعنا .. نشوفو المشكل منين جاي (الجواب : من التربية والتعليم / المدرسة) و نلقاو الحلول باش نقضيوا على الدعارة و نحافظوا على شرفنا و شرف أخواتنا.
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8 - ali الأحد 03 يونيو 2018 - 15:17
للاسف فيه نسبة كبيرة من الحقيقة ولا يمكن الالتفاف على الواقع .اعرف فتات فقيرة تزوجت من سعودي لا تحبه وتعلم ان زواجه منها انما هو للمتعة فقط يوفر لها احتياجاتها هي وامها .وفي اعماقها والله لا تحس بالسعادة .محرومة من حق الامومة . الى ان يقرر يوما ان يغيرها بواحدة اخرى وهبدي بدورها تحاول ربح ما امكن من النقود استعدادا لبوم الفراق .قبح الله الفقر واقبح القبائح هو الجهل
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9 - رشيد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:17
السؤال المطروح واش كدبو للاسف هذا واقع كنعيشوه يجب على المغاربة وحكومة بلدهم التصدي للضاهرة لأنها موجودة فعلا بدلا من الاستياء من العمل السعودي.
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10 - وسيم الأحد 03 يونيو 2018 - 15:18
اعتقد ان مسلسل تكلم علي واقع الدي نعيشه فمغرب والمغربيات هو الوجهة المفضلة للخليجيين وسمعتهم معروفة ومغربيات يتسابقون عليهم انه واقع فلمادا كل هدا انتقاد يجب معالجة ومحاربة هدا الفساد في عوض انتقاد
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11 - مغربي حر الأحد 03 يونيو 2018 - 15:19
كل ما يقال عن هذا الموضوع صحيح مع الأسف الشديد في زمن تغيب فيه فيه قيم الشرف و الكرامة و العفة،و أصبح اللحم البشري أرخص من اللحم الحيواني. إننا نعيش أزمة قيم حقيقية و لا داعي لانتقاذ ما يقوله الآخرون عنا ما لم نعمل جميعا إعلاما و مدرسة و جمعيات و مؤسسات أخرى على إعادة تربية المجتمع و التحكم في منظومة قيمه التي تتأثر سلبا بالعولمة الفكرية و القيمية و الثقافية.
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12 - محمد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:19
العرب همهم بطونهم ، وقبلتهم نساؤهم.
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13 - مواطنة الأحد 03 يونيو 2018 - 15:19
الحقيقة المرة.....للاسف مايمكنش نخبيو الشمي بالغربال
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14 - شريف الأحد 03 يونيو 2018 - 15:20
الكدوب عل الله حرام وبلا منكدبو على ريوسنا
المغرب وجهة سياحية جنسية
وعاش الملك
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15 - رشيد من Köln الأحد 03 يونيو 2018 - 15:20
هذا هو الواقع مع الأسف. .
في بلدي سياحة الجنسية. .
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16 - و طني غيور الأحد 03 يونيو 2018 - 15:20
للأسف هذا صحيح و واقع لم يكذبوا علينا
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17 - ayoub الأحد 03 يونيو 2018 - 15:20
حقيقة مرة لا حول ولا قوة إلا بالله
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18 - مغربي بحال ديما الأحد 03 يونيو 2018 - 15:20
نعم نحن غاضبون من ذلك ...
ولكن للأسف هذه هي الحقيقة فالدولة هي التي تحميهم بل و توفر لهم المومسات أيضا...



أنشري الله يرحم الوالدين.
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19 - Houssame الأحد 03 يونيو 2018 - 15:21
للأسف هذه هي الحقيقة المرة، صحيح أنه يجب تجنب الوصف المباشر لكن هذه الحقيقة فرضتها مجموعة من العاهرات اللاتي بعن أجسادهن مقابل المال للأسف، لكنني أؤمن بأن هناك فئة عريضة من العفيفات بنات بلادي
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20 - حقيقي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:21
الحقيقة ما منها هروب. الأغلبية ديال السعوديين لي تايجيو المغرب من أجل الجنس. هاد النقطة سلبية بالنسبة للسعوديين توضح مدى كبتهم الجنسي. و بالمثل بائعات الهوى المغربيات يبعن شرفهن من أجل تحسين معيشتهن. غير أنه من المؤسف أن السعوديين يفتخرون بفحولتهم وينظرون إلينا بإزدراء و الدونية. في حين من الواجب كدولة خلق بها رسول الله ان تكون مثلنا الأعلى في الأخلاقيات. و لو بمساعدة البلدان المسلمة سواءا ماديا أو روحيا. و إن كان لا فلا يزيدون الطين بلة بالمساعدة بتفشي الدعارة.
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21 - جلال الأحد 03 يونيو 2018 - 15:21
يا ناس منخبوش على رواحنا راكم عرفين كلشي المغرب أصبح الوجه الأول للخليجيين يتمتعون بالأمن و نزاهة و الحرية مننتقدوش هذا شيء موجود أكثر منه
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22 - سليم الأحد 03 يونيو 2018 - 15:22
راه هادشي لي كاين، واش نكذبو على راسنا
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23 - Morroco 2026 الأحد 03 يونيو 2018 - 15:22
هذه باكورة من بواكير العهد الجديد في بلاد الحرمين: فساد وإفساد!
الله المستعان!
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24 - علاء الدين الأحد 03 يونيو 2018 - 15:22
النساء المغربيات ولاو غير الفلوس وباغين يطيرو لا اخلاق ولا شي الا من رحم ربي فين زمان امي الحشمة والدين والقناعة
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25 - youssef الأحد 03 يونيو 2018 - 15:22
للأسف هذا هو الواقع وحتى المغاربة لي بغى المتعة الجنسية و السهرات ااماجنة كيقصد مراكش ...أغادي....طنجة..الرباط باينة بلا مانكدبو على ريوسنا و حاليا تضافو مدن أخرى . واش البلاد لي اكثر من 10000 مرأة تستغل في إسبانيا .....و الالاف ديال العيالات تحمل فوق ضهورهم حمولات تعجز الدابة عن حملها .
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26 - علي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:23
هاد المسلسل جسد الحقيقة فلماذا "البكاء" المغرب وجهة للسياحة الجنسية ( اكادير و مراكش)
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27 - جواد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:23
جدي قال ليا بلي الحج اولدي حرام الى ماوصلتي المسجد الاقصى المبارك اما الحج ديال السواعدة حرام فحرام
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28 - Bruce الأحد 03 يونيو 2018 - 15:23
il n'y a de fumée sans feu pourtant c'est la vérité
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29 - مواطن الأحد 03 يونيو 2018 - 15:23
يجب بث هده الحلقة غلى الاولى أو 2M واخد آراء المسؤولين المغاربة هل يشرفهم هدا أم لا ؟؟؟
ولكن. ما رأيت هو حقيقي يحدث في جميع المدن المغربية المدونة وهولاء الفيروسات هما سبب خراب المجتمع المغربي
اَي شرف مازال لدى الرجل المغربي والله يا اخوتي وصلً السيف الزبى
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30 - rachid massari الأحد 03 يونيو 2018 - 15:24
مع كامل الأسف هذا هو الواقع المر مع احترامتي للمرأة المغربية الشريفة العقيقة ولكن الفقر والجهل جعل من مجموعة كبيرة جدا من الفتيات ضحايا لوبيات يتاجرن في أجسادهن وبعد عامين على الأكثر تجدهن مدمنات كل أنواع المخدرات لا زين بقا لا وجه تنقا.ولنكن واقعيين فهناك ديسكو في مراكش تسمى كش وW قسما بالله حتى تعطيهم اللي قدامك واللي وراك فتيات 17 عام أغلبهن قاصرات في الخامسة صباحا غاتصدمو فالواقع المر مئات الفتيات محاصرن من فيدورات وخليجيين يبيعون فيهن كسوق البهائم وأنصحكم بمشاهدة هذا المنكر والله الجليل تايلاند مافيها هادشي.إذن فيجب البحث على الحلول لا مالهاذو قالو وماقالو هاذي هضرة خاوية.كاينين فيلات كيجيبو لهم شاريو ديال البنات بحال سوق النخاسة وخليجي خانز كلب حقير كيستي هاذي طويلة هاذي عريضة هاذ رقيقة ويقلبها بحال الخرفان.اللهم احفظ هاذ البلاد أما راه ما بقا مايتعشق
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31 - مغربي قح الأحد 03 يونيو 2018 - 15:24
يقول مثل دارجي مغربي (البعرة تقلب على ختها ) اعني بالمفهوم العربي (الطيور على اشكالها تقع) المغربيات الحرات لا تباع حتى ولو بالذهب
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32 - تمغربيت الأحد 03 يونيو 2018 - 15:24
العيب ماشي عليهم العيب علينا حنا وعلي الذي يذهب للعمل عندهم والذي حتي يتزوج منهم من أجل هدف ما.. أعطاهم الله المال فماذا صنعوا به غير شراء اي شيء ممكن أن يشترى..
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33 - سوسي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:24
السعودية حاليا ضاهرها دولة مسلمة وباطنها دولة غربية بلا أدني شك خاضعا للغرب خوفا من إيران وبطشها عن إخونها في اليمن وقطر
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34 - escobar الأحد 03 يونيو 2018 - 15:24
نعم نستنكر هذا الفعل نعم دول الخليج تصور المغرب في ادنس صوره. لاكن التساؤل الذي اطرحه من يقيم الإنسان اليست نفسه لو كان الشخص المغربي و المغربية يغارون على أعراضهم لما صورنا الخليج هكذا. يجب علينا اصلاح انفسنا وفكرنا و بالتالي ينصلح المجتمع و تعود الصورة الامعة للمغاربة.
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35 - Reda الأحد 03 يونيو 2018 - 15:24
الحقيقة اسفاه
أصبحت الفتيات سلع جد بخسة
إحفضوا فروجكم يا فقيرات العقل والفكر
بدل الغضب و الاستنكار
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36 - jam الأحد 03 يونيو 2018 - 15:24
واش كذبوا ؟ انت، حنا و هوما كلنا عارفين راه هادشي بصح و واقع !
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37 - مغربي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:25
هادشي مكينش فالمغرب غتايكدبو علينا. ألله اغفر لنا جميعا.
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38 - abdee الأحد 03 يونيو 2018 - 15:25
المغرب للاسف هذا هو الوقع لا يجوز ان نكدب علئ انفسينا
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39 - ali الأحد 03 يونيو 2018 - 15:25
imaginer que cette histoire est d'origine algérienne
il y aura une explosion de commentaires sur se site
même moi je dénonce tout ce qui vient de l’Arabie

surtout le non respect à la dignité humaine mais je sais que les marocains vont leur rendre la monnaie
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40 - Karim الأحد 03 يونيو 2018 - 15:25
وما الغريب في الامر؟ نحن من نرخص لمثل هؤلاء لولوج ترابنا!! و جزاهم الله عنا خيرا انهم يريدون الدفع بسياحتنا الجنسية الى الامام. اللهم اهدي بناتنا لأنهم استرخصن لحمهن لبعض المال قبح الله الفقر !
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41 - مغربية بريطانية الأحد 03 يونيو 2018 - 15:25
سؤال من رخص لهم بتصوير شعرت بالاشمئزاز وانا اتفرج على المقطع ولَم استطع إكماله إهانة للمرأة المغربية الحرة اما اللواتي يرضين لانفسهن هذه المهانة فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهن شوهن سمعتنا كمغاربة رجال ونساء
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42 - عروبية من العروبية الأحد 03 يونيو 2018 - 15:26
إنها كلمة حق يراد بها باطل. مع الأسف الشديد، سمعة المغربيات في دول الخليج وحتى في أوروبا تسير نحو الهاوية. عندما نعطي قيمة لأنفسنا عوض إعطاء قيمة للمال والترف والمظاهر الخادعة، بالتأكيد تتغير نظرة العالم إلينا وسيحسب لنا ألف حساب. خلاصة القول : لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
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43 - bahan الأحد 03 يونيو 2018 - 15:26
المشكلة ان احد الممثلين استهزؤ بالمغرب وبالمكان المقدس يدعون أنهم في العمرة أصيب بمرض سرطان الدم اللهم عافنا
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44 - سعيد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:26
مراكش تم استهلاكها حتى النخاع
حتى الوربيين الذين سبق لهم الاستقرار بها باعوا دورهم بابخس الأثمان ورحلوا
مراكش اصبحت مرادفا للكدب والنفاق والطمع
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45 - Arifi الأحد 03 يونيو 2018 - 15:26
هذا ماكان يبكي عليه الزفرافي ورفاقه
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46 - مغربي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:27
ليس بغريب علي المغرب ..ختصهوم يزيدو ديك اللعيبة تاع+18
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47 - عبدو الأحد 03 يونيو 2018 - 15:27
السينما والمسلسلات تحطب ما زاد على الغابة من حطب .فلا تلومن من كان في حاجة لطبخ ما قد يقتات به، اويغدي به قومه واهله . فلا داعي ان نكره الاخر على ان يرى نفسه في مرااة مسلسلاته.. .
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48 - Rami الأحد 03 يونيو 2018 - 15:27
ان مغربي غيور على وطنه.ولكنها الحقيقة
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49 - انور الأحد 03 يونيو 2018 - 15:29
يصور الواقع . لماذا التغاضي عن الحقيقة. مع كل احترامنا للمرأة الشريفة.
والدليل رجوع بناتنا المحترفات في الدوري الخليجي خلال رمضان الكريم. حسبنا الله من السمعة الزبالة التي سببتها بعض الفاسقات
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50 - assif الأحد 03 يونيو 2018 - 15:29
الحكومات المغربية المتعاقبة هي التي استرخصت "اللحم" البشري المغربي ..للأسف للأسف للأسف .. شكرا للشريفات المغربيات اللواتي يعملن في كل مكان عدا الفيلات التي تخصص للذة .. شكرا للشرفاء السعوديين الذين يزورون المغرب للتمتع بطبيعته ومناخه و ما يقدم مطبخه ..
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51 - عمرو الأحد 03 يونيو 2018 - 15:30
اذا كنت انت السبب في الاخطاء اللتي تحدث داخل بيتك فلا يحق لك ان تلوم غيرك اذا ابتزك .. لا الوم السعودية في هذا الموضوع ولا الوم الجزائر ومن معها في قضية الصحراء بل الملام الوحيد هو مسولي هذا البلد الجريح بعد ان كان معافا قويا والفاسد بعد ان كان شريفا
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52 - سوري الأحد 03 يونيو 2018 - 15:31
هدا طبيعي، هل يدهبون لشراء الموضة او البرفان
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53 - naser mouani Montréal الأحد 03 يونيو 2018 - 15:31
نعم و موازين يصور المتعة الجنسية و المالية ايضا
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54 - سفيان الأحد 03 يونيو 2018 - 15:31
الحقيقة المرة . اليس هذا هو الواقع رغم قساوته !!
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55 - oujdiii de Belgique الأحد 03 يونيو 2018 - 15:31
franchement je suis timide pour dire moi c est un marocain mais le 1er qui responsable c est l état et puis les population pufffffff
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56 - المغترب الأحد 03 يونيو 2018 - 15:31
حقيقة مرة غالبية السعوديين يأتون للفساد (الا من رحم ربي) لانهم يتمتعون بحصانة في وطنهم "الثاني"
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57 - BRAHIM الأحد 03 يونيو 2018 - 15:32
كفي بالله عليكم لا يوجد مغربي يشعر بي الاهانة من نكت الخليجين ـ ولا من صورة المغربي في الخارج ـ المغاربة يشعرون بي الاهانة من الجزائر فقط و ستجد الكتير من يبرئ المشارقة و يلصقون كل تلك المهانة لي الصهيونية العالمية ـ تكون اهانة لو كانت من الشقيقة الكبري الجزائر اما ما يقوله الاعلام العربي و الغربي او ما يسمعه المغاربة من الخليجين عبر الفن لا تعتبر اهانة و ليست جديدة ـ العداء واحد و يٱتي من شعب واحد و هو الجزائر ـ صور المغرب في العالم هيا كدالك و المغاربة لا يشعرون انها مدلة او نقصان و يتعايشون معها بكل فخر
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58 - عصام الأحد 03 يونيو 2018 - 15:32
ال سعود لا ثقة فيهم وقد خدعونا حتى في التصويت للمونديال 2026 وهاهم يضربوننا في عرضنا رغم ان شبابنا يموت في اليمن من اجلهم والله واللهالعظيم رغم الخلافات من جارتنا الجزائر الشقيقة فلا يصدر منهم مثل هذا السلوك الصبياني ....والله انهم رجال ولا ينافقون واغلبهم يحب الشعب المغربي وكانوا اول من صرح بالتصويت لنا على لسان فخامة الرئيس
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59 - الحقيقة الأحد 03 يونيو 2018 - 15:32
لمذا ننزعج ? اليست هي الحقيقة بعينها ? حكوماتنا المتعاقبة تشجع السياحة الجنسية وتتغاضى عن كل ماهو محرم . لا تقلقوا لقد بلغ السيل الزبى شعوبنا حتما ستلفضكم .تحية لروح الممرضة #الشهيدة_رزان_النجار
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60 - القادري الأحد 03 يونيو 2018 - 15:32
أولا أنا مغربي و مقيم بالمغرب، ثانيا أنا من قراء هسبريس ومعتز بذلك طالما تتيح التعبير للرأي والرأي المضاد ، كل هـذا لأقول إنني أستغرب للذين أقلقتهـم الصورة السلبية التي يروج لهـا المسلسل حول سمعة المغرب في مجال الدعارة و سلوك بعض فتياته !!!! أليس هـذا هـو الواقع؟؟؟؟ لا يمكن حجب أشعة الشمس بالغربال، و هـذه المسألة طبيعية وإلا هـل رأيت فرنسيا أو روسيا أو برازيليا ينتفض لصورة نسائهـم في وسائل الاتصال والتواصل؟؟ الواقع لا يرتفع
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61 - zakaria de الأحد 03 يونيو 2018 - 15:33
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لم يعد شئ يفرح في هذه البلاد السعيدة
كل يوم نسمع فقط السليبات ...
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62 - هشام المغربي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:34
نعم لاداعي لتغطية الشمس بغربال المسلسل صور الواقع المعاش الخليجين ياتون للمغرب من اجل الجنس فقط ليس الا ..الفتيات في الخمارات والملاهي الليلية و مقاهي الشيشة برعاية اجهزة اللامن والشرطة والفنادق الفخمة والغير المصنفة تساهم وتسهل لهم الحصول على الفتيات والشقق المفروشة والفيلات الفارهة للاسف هدا ما يحدث انشري يا هسبريس او لاتنشري
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63 - إبراهيم امريرت الأحد 03 يونيو 2018 - 15:34
ومن هي الجهة المسؤولة التي رخصت لتصوير هذا المسلسل في المغرب ألن يعتذر هو للمغاربة او يستقل وهل المغربيات رخيصات إلى هذا الحد ولماذا لا تقدموا المتاءلقات والعفيفات والحدكات
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64 - chibou الأحد 03 يونيو 2018 - 15:34
المغرب يعيش بالسياحة الجنسية بجميع أنواعها سواء ضد الاطفال او النساء و يبث عبر الفضائيات هو مترجم على أرض الواقع وليس كذب
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65 - شاهد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:34
مع كامل الاسف صمعة المراة المغربية اصبت
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66 - santo الأحد 03 يونيو 2018 - 15:34
للاسف هذا هو واقع المغرب مسرح دعارة وسياحة للخليج الا ما رحم ربي ،الطمع وجشع المغربيات الا مارحم ربي هو سبب الصورة النمطية للمغرب بالخارج ،لماذا لانسمع جزئريات او فلسطينيات او سوريات رغم الفقر وقلة الحيلة يلجئن للدعارة الراقية مثل المغربيات؟ الحاصول بنات بلادي سبب تدهور صورة المرأة المغربية ككل ، حتى بدول اروبا يعرف المغرب بدولة المتعة الجنسية واقع مرير
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67 - محماد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:35
اوا كلنا كنعرفو ان المغرب هو قبلة للبلحتين عن المتعة. ماشي غير سواعدة ولكن حتى هنود كيجيو
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68 - EXPERT-MAE الأحد 03 يونيو 2018 - 15:35
le soudan a convoque l ambassadeur d egypte a cause d un feuilleton egyptien qui se moquait des soudanais et le maroc doit faire la meme chose....hahaha Al Arabia Saoudia peut laisser le maroc crever de faim si il ose quelque chose .
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69 - saido الأحد 03 يونيو 2018 - 15:35
عندما نسمع بالفلبين فاول ما يتبادر للذهن بالنسبة لهذا البلد هو السياحة الجنسية .. عندما نقول اليابان تتبادر للذهن الصناعة اليابانية عندما نقول فرنسا تتبادر للذهن تبعيتنا لها ... عندما نقول السعودية يتبادر للذهن كلاخ فئة من اناسها .. عندما نقول المغرب فاي شيء يقال عنه، يجب الا تستغرب
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70 - رسالة الأحد 03 يونيو 2018 - 15:35
ما قالوا إلا الواقع المر والمؤسف. البعض يأتي لزواج المتعة والبعض الآخر يأتينا بالسلفية.
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71 - ع. الله الأحد 03 يونيو 2018 - 15:35
ماذا تنتظرون من أمة غارقة في جهلها. هذا عفن و ليس فن
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72 - عادل الأحد 03 يونيو 2018 - 15:35
إنها الحقيقة كما يصور أفلام اللتي تتحدث عن الإرهاب في المناطق المغربية وكراء الفلات بفتياتها حقيقة
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73 - mohamed الأحد 03 يونيو 2018 - 15:36
"شكل مستهتر وغبي وساذج وأظهر الشاب السعودي على أنه خروف وكذاب إضافة إلى الاستهتار بالعمرة". كان هذا الفيلم الكوميدي صورة حقيقية للشباب السعودي في المغرب و اكثر من ذالك الاستهتار بالعمرة؟؟؟؟؟
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74 - hicham الأحد 03 يونيو 2018 - 15:37
يجب تقديم اعتراض رسمي على هذه الإساءة المقصودة و تربية هؤلاء المكبوتين و من يرعاهم، كما يجب على من يحكم هذه الدولة أن يقنن السياحة مع المحاربة الفعلية لمظاهر الفساد التي تنموا و تتكاثر في بعض المدن السياحية و الملاهي الليلية لأن عفن هؤلاء الباغيات يؤدي إلى تعميم الظاهرة على جميع المغربيات الحقيقيات العفيفات الطاهرات و منهم المعلمات و المهندسات و العاملات و ربات البيوت و أقسم بالله أنه لو جمعوا نساء الخليج كلهم لن يصلوا إلى ظفر مغربية حرة
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75 - [email protected] الأحد 03 يونيو 2018 - 15:37
الفساد الموجود في السعودية لا يوجد في أي مكان. الفرق هو أنه يمارس في الخفاء، خوفا من المجتمع المنافق و شرطة "الأخلاق".
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76 - hamada الأحد 03 يونيو 2018 - 15:37
علاش غاضبين راه هده هي الحقيقة زعما السعوديين كيجيو يشوفو جامع الفنا و المنارة.
علاش ماداروش هادشي على الجزاءر ولا ليبيا ...
الدعارة الراقية موجودة في المغرب و بامتياز بالمقابل كاينين مغربيات شريفات عفيفات تيشرفو البلاد.
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77 - امغار ناريف الأحد 03 يونيو 2018 - 15:38
اين دور الديبلو ما سية المغربية والخارجية كذلك اليس للمغرب من يحميه ام ان بناتنا اصبحن رخيصلت في اعين السعوديين حسبنا الله ونعم الوكيل كان على الفتيت وهو في لثاء امني مع الحاكم السعودي ان يثير عذاوالموضوع وينبهه بان كرامتنا فوق كل شيء لا يد من تصعيد اللهجة ديبلوماسيا مع من كان ورلء هذه المصيبة وا لا سنتولى نحن ابناء الشعب الدفاع عن كرامتنا وحينها سيختلط الحب بالتبن حذاري من غضب الشعوب
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78 - David الأحد 03 يونيو 2018 - 15:38
C'est la vérité et la réalité des choses...on va pas les mentir ....c'est CLAIR
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79 - بوقليعة الأحد 03 يونيو 2018 - 15:38
لماذا نتقلق من عيوبنا....هذا واقع في بلدنا..وكذلك كثرة المتسوليين ولو كانوا موظفين....ما معنى اعطني ''قهوة''
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80 - hamou الأحد 03 يونيو 2018 - 15:39
كيفكرو غير في المتعة , حتى الخادمات في بلدهم كيتكرفسوا عليهم , الاخلاق فينا هي ?
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81 - ولد قوقى الأحد 03 يونيو 2018 - 15:39
بالمسلسل التلفزيوني أو بدونه نعلم جيدا كيف هو حالنا و من المسؤول الأول عن دالك

من طبيعة الحال لا نرضى لنساءنا الإساءة من أي طرف بأي طريقة كانت لكن الحقيقة واضحة هناك مؤامرة داخلية و ليست خارجية كما يروج لها من طرف المحكومة

الأمم أخلاق........... .....



و الخليجيون أموالهم يصرفونها في الهو و الزنى وووووووووو

لا اعمم لكن أغلبية من الخليج.. ...
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82 - marocaine الأحد 03 يونيو 2018 - 15:40
للأسف كون مكان هد الشي بصح كون كاع ميديرو فيلم علي الفساد اللي ف مراكش، حنا مطيحين الدل لمغربية غير تسمع سعودي بحال معتشنو سمعت. القيمة الي مدرناش القيمة لريوسنا مغيجيج شي حد اديرها لينا.
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83 - غريب الأحد 03 يونيو 2018 - 15:40
و لماذا الانزعاج الا يوجد سماسرة الدعارة الخليجية عندنا الا توجد في مراكش وأكادير فيلات وشقق مفروشة للخليجيين ،ا لا نرى فتيات بعبايات سوداء في مرينا اكادير مثلا أو المنطقة السياحية بمراكش يتصيدن الخليجيين مناظر مالوفة لماذا عندما يعري الغريب واقعنا ننزعج هذه هي صورتنا في المرآة العيب فينا ماشي فالمرآة.نغيرو واقعنا الا ضرباتنا النفس عاد من بعد نلومو الاخر.
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84 - شاهد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:41
مع كامل الاسف هده حقيقة والكل يعرفها ولازالتها يجب القضاء عليها
لكي نحميي صمعة المغرب والمغربية
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85 - akrim الأحد 03 يونيو 2018 - 15:41
علاش ديما كاتبغيو تغطيو شمس ب الغربال ، ل كدب هادشي ينزل ل مراكش و يشوف شكون لي معامر لقهاوي و لكباريات ، واش مغربيات اولا شي جنسية اخرى ، تستنكرو شي حاجة ملفقة ، ما دعارة الجنسية راه ولات فضيحة، لي ولاو بنات بلاذ كيبيعو لحمهم ل حليجيين بسبب الفقر و الجهل و السياسة المخزنية لي وصلات ليها هاد البلاد
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86 - سكيزوفرينا الأحد 03 يونيو 2018 - 15:41
الحلقة اسردت واقعا حقيقيا معاش بمراكش كلنا كمغاربة نعلم بانها مدينة سياحة جنسية بامتياز لا احد يستطيع اخفاء الشمس بغربال الاجانب لا نرغب في مواجهة الحقيقة عندما تم عرض فيلم الزين لفيك تم انتقاد الفيلم لانه صور الواقع هذه حقيقتنا لنواجهها بروح رياضية و لنغير الصورة النمطية المقدمة على المغرب و قد سبق لوزير خارجية فرنسا ان نعث المغرب كعاهرة ...
للاسف المغرب جميل و حباه الله بالخيرات لكن بعض من اهله في غفلة من نعم الله و لايهماها سوى مصلحتها القذرة عاش المغرب و لا عاش من خانه
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87 - slihfan الأحد 03 يونيو 2018 - 15:41
المسلسل السعودى لم يضلم المغرب في شيء هدا واقعنا مع السعوديين. و ما خفي أعظم . نسال الله العفو
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88 - منير منير الأحد 03 يونيو 2018 - 15:42
راهم مكذبوش... مسلسل من الواقع
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89 - مغربية وافتخر الأحد 03 يونيو 2018 - 15:43
المغربيات من خناتة بنت بكار إلى مريم شديد مرورا بامينة دومان وغيرها كثير هو الوجه الحقيقي للمرأة المغربية مغربيات عالمات ومحترمات كوطنهن
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90 - محمد الأحد 03 يونيو 2018 - 15:43
أصبحنا ضعفاء جدا لدرجة ان الكل اصبح يتطاول علينا ولا احد من المسؤولين حرك ساكنا
الجزائر اصبحت تفعل ما تريد على حدودنا وسفيرها في المغرب استقبل انفصاليين
السعودية في كل مرة تسئ إلينا ولا مجيب
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91 - الحقيقة الأحد 03 يونيو 2018 - 15:43
للأسف الشديد الأمر حقيقي..أصبح كل من يريد إفراغ مكبوتاته الجنسية يأتي إلى المغرب و إلى مراكش بضبط بعدما كانت مدينة إمارة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أصبحت و للعار مدينة الدعارة..
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92 - الخرفان ... الأحد 03 يونيو 2018 - 15:43
نتمنى من السلطات أن تتحرك وتكون لها غيرة على هذا الوطن الكل أصبح ينعتنا بالسياحة الجنسية علاش مانطبقوش شرع الله كيفهم وليحصل يأدي
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93 - مسلم مغربي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:44
لنا مخرجون سينمائيون ومخرجات وممثلون وممثلات لهم قدرات على إنتاج أفلام سينمائية رفيعة المستوى،كما لنا كذلك مركز سينمائي وشركات إنتاج ورأسمال، واستديوهات للإنتاج والتصوير وخاصة بورززات، شبيهة بالجغرافية والطبيعة بالسعودية،لما لا يتم تصوير أفلام،للرد بالمثل ، بمعنى الفن العربي الأصيل في قلة الحياء مقابل الفن العربي في الرذيلة، وباللغة والتفنن العربيين،فيكون الصاع صاعين،وهكذا نقدم الرجل السعودي الذي يبحث عن رغباته بجشع والسبحة بيديه الكريمتين،رجل من الأرض المباركة ينشر الفساد ويعبث بالقاصرات ويغرر بهن من أجل بعض الريالات التي حصل عليها من وفود الحجيج التي أتت للحج والزيارة من كل فج عميق،يلزم التفكير وبعزة في رد الاعتبار للإنسان المغربي،رجل أو امرأة بكل الوسائل،وخاصة في زمن سيطرة الصورة بجمالية منقطعة النظير،يجب وضع حد لكل من يتطاول على شرف المغاربة وكرامتهم،ليعلم الجميع أن أصل "العهارة الكبرى للسواعدة"انطلقت من لبنان ومصر بأبطال من السعودية وكانت سببا ليعم الفساد بأرض العرب عوض الدعوة للرسالة المحمدية،وهكذا خربت بلاد العرب برمتها،بالله يا عرب:" ارحموا القوارير،فالاسلام يوصي بهن خيرا".
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94 - Live nord الأحد 03 يونيو 2018 - 15:44
Salam a tous, je travaille dans une grande entreprise qui donne des aventages au salariers de pouvoir voyager dans le monde, malhersement la plus part des collegues choisissent le maroc, pas pour sa beauté et son paysage, mais pour la facilité d'aborder les femmes. Notre payé a developpé le tourise du sexe, .
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95 - Souhail الأحد 03 يونيو 2018 - 15:44
لا يمكننا النفي المتعة الجنسية موجودة بكثرة في المغرب في شقق مفروشة و فيلات غير البعض يعترض و يقول نحن دولة اسلامية شعب منافق بامتياز
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96 - Hamza الأحد 03 يونيو 2018 - 15:44
للأسف فهو واقع مر ، المغرب بلد للمتعة الجنسية خاصة للقادمين من الخليج ، حلم بنات المغرب هو لقاء خليجي لكي يحقق لها حلم rang rover . جل بنات المغرب سوف تجد الاف من المتابعين الخليجيين في حساباتهم على facebook. و instagram .
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97 - الصراحة الأحد 03 يونيو 2018 - 15:45
الواقع المر الذي نعيشه. اللي كيشطح ما كايخبع وجه. هذه نتيجة الجهل و علوي قيمة الفلوس على قيمة العرض و الشرف.
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98 - اعلي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:45
الدول الخليج معروفة بشدود الجنسي ولهم أمراض مزمنة في التخلف العقلي و خلقي وهم معروفون بأنهم لا ينتجون ما يأكلون بل يأكلون ما ينتج لهم ومعروفون بكثرة التغوط.
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99 - Hicham الأحد 03 يونيو 2018 - 15:45
واش ا عباد الله كدبوا علينا ،واقع مر .
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100 - Mohamed Canada الأحد 03 يونيو 2018 - 15:46
وتساءلت عدد من التدوينات التي انتقدت المسلسل السعودي على موقع تويتر حول ترخيص السلطات المغربية لمثل هذه الأعمال التلفزيونية التي تشوه سمعة المغرب والمغربيات
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101 - مراد القنيطري الأحد 03 يونيو 2018 - 15:46
لم يصوروا إلاّ الواقع. فلا داعي للغضب يا مغارلة. لكن يبقى المجتمع الخليجي مجتمع منافق لأنه لا يصوِر واقعه كذاك. فحتى في السعودية توجد دعارة و بائعات للهوى و دور للمجن و الخمر. فالمرجو من الفنانين المغاربة تصوير الواقع الخليجي كذلك بمحاسنه و مساوئه.
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102 - فاتح الأحد 03 يونيو 2018 - 15:47
اللهم مائني صائم لماذ نتبع الخليج من اجل المال راحة الكرامة
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103 - hamid الأحد 03 يونيو 2018 - 15:47
ماكدبوش لي قالوها عندهم الحق مزال احتارمونا سماوه زواج متعة ام ف الحقيقة متعة جنسية بمباركة الدولة
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104 - Abderrahim الأحد 03 يونيو 2018 - 15:48
Il faut arreter toute relation diplomatique avec les saoudiens
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105 - Hicham الأحد 03 يونيو 2018 - 15:49
حقيقة
عجبا لامر من يعلقون على هذا مشاهد الفيلم هذا واقع موجود في المغرب بطلاته بعض بنات المغرب الرخيصات و مراكش و اكادير خير دليل على ذلك ساهم فيه بعض اشباه الرجال اللذين يعيشون مما تجنيه شقيقاتهم و بناتهم من اموال الخليجيين و يقول بنيتي الله يرضي عليها كتخدم علينا في الامارات و هو يعلم جيدا مصدر المال فكيف لاب ان يشتري بيتا بالدارالبيضاء بثلاث طوابق في ظرف اقل من سنة على سفر ابنته للامارات .لطختم سمعة المرأة المغربية امهاتنا و جداتنا كنا من اشرف نساء هذا البلد و كانوا يعيشون الفقر المضقع و لم يتنازلوا يوما عن العفة و الشرف
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106 - mehdi Frankfurt الأحد 03 يونيو 2018 - 15:49
راه هاد هيا الحقيقة المرة مالكم غديين نبقاو ندرق الشمس بالغربال
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107 - Mohammed bin abdellah الأحد 03 يونيو 2018 - 15:49
وهل هذا كذب؟ ام اصبحنا ننافق حتى انفسنا.
اادعارة نتيجة حتمية للفقر والتهميش والجهل. يجب ازالة السبب لكي تصبح النتيجة منعدمة.
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108 - المغربي الأحد 03 يونيو 2018 - 15:51
شعب متخلف و فن متخلف و لا يرقى حتى ان نرد عليه.في بعض الاحيان أفضل الاجوبة على سلوك او فكرة غير أخلاقية من اناس نعرف خباياهم و مستوى تفكيرهم هو التجاهل.......
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109 - Salim alami الأحد 03 يونيو 2018 - 15:51
C la vérité le Maroc est un pays connu pour la prostitution et cela avec la bénédiction de celui qui gouverne.
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110 - abd 1 الأحد 03 يونيو 2018 - 15:52
ليس فقط المغرب فالبنسبة لبعض السعوديون اسبانيا وجهة جنسية وفرنسا وجهة جنسية فالمشكلة ليست في الوجهات السياحية بل في نوعية السايح السعودي فلكل امرء ما نوى.
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111 - زروالي حر الأحد 03 يونيو 2018 - 15:53
بالنسبة الي النساء المغربيات الحرائر لا يمكن أن ينال منهم هذا المسلسل في شيئ. لكن بخصوص العاهرات فهذا واقع المغرب أصبح بلدا للعهر سواء في الدار البيضاء أو مراكش أو أكادير . لذلك فالشمس لا تحجب بغربال ، فأرخص بائعات الهوى في العالم توجدن بالمغرب . لذلك فهذا الفيلم يعري واقعا معينا سواء بالسعودية أو بالمغرب .فلماذا هذه البهرجة الخاوية.
بمراكش السعوديون يشترون الرجال والنساء والأطفال وهذا واقع ، والسبب في ذلك هو الفقر الذي كاد أن يكون كفرا . وفي هذا الصدد يشير عبد الصمد الديالمي أنه بالمغرب يوجد محرومات اجتماعيات، فالحرمان هو الذي يدفع النساء لبيع مؤخراتهم وخدماتهم بأرخص الاثمان و حتى الرجال كذلك.
فتحية لصاحب الفيلم الذي عرى ظاهرة موجودة بالمغرب والسعودية.
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112 - mehdi الأحد 03 يونيو 2018 - 15:53
للأسف الشديد كل ما يحاك و يقال عن المغرب كوجهة لطالبي الجنس صحيح !!! إذا كانت الدولة تتساهل مع هذه الخرفان القادمة من الشرق والعدالة تطلق سراحهم دوما فلا تنتظر عصا سحرية ترفع عن المرأة المغربية هذه النظرة الخليجية الناقصة!!! بناتهم تتعرى على النت و فتيانهم يعانون شذوذا رهيبا و لو يجدوا فلما عير عن المغرب في رمضان!!!
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