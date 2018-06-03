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كُتّاب وآراء
مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية"
أثار المسلسل السعودي المُعنون "شير شات"، المعروض خلال شهر رمضان الجاري، غضب عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عرضه في حلقات سفراً لممثلين سعوديين إلى مدينة مراكش بحثاً عن زواج متعة.
وصوّرت بعض الحلقات من المسلسل الكوميدي السعودي المغرب كوجهة للباحثين عن المتعة الجنسية؛ وهو ما اعتبرته عدد من التدوينات على فيسبوك وتويتر إساءة إلى النساء المغربيات، حيث يتفق أبطال المسلسل مع مغربية من أجل استئجار فيلا تضم فتيات.
وأظهرت إحدى الحلقات رجلاً مغربياً يتحدث مع السعوديين في إحدى الفيلات في مراكش على أساس الزواج من إحدى الفتيات، ليتم النداء على عشرات الفتيات بشكل جماعي لكي يختار السعوديان.
الحلقة تكشف أن السعوديين الذين قدموا إلى المغرب، بعدما أبلغوا زوجاتهم بأنهم مغادرون إلى العمرة، ليقعوا ضحية عملية اختطاف مفبركة من قبل زوجاتهم بحيلة شاركت فيها مغربية، لكي يحصلن على المبالغ التي كانا يرغبان في إنفاقها بالمغرب في الاستجمام والترفيه.
وتساءلت عدد من التدوينات التي انتقدت المسلسل السعودي على موقع تويتر حول ترخيص السلطات المغربية لمثل هذه الأعمال التلفزيونية التي تشوه سمعة المغرب والمغربيات؛ وهو ما دعا عددا من النشطاء السعوديين إلى تقديم الاعتذار عن هذا العمل.
وأظهرت إحدى الحلقات جلوس الزوجين السعوديين مع شابتين مغربتين في إحدى المقاهي قرب جامع لفنا بمدينة مراكش، إلى أن تتصل إحدى الزوجات ليجيبها على إيقاع "لبيك اللهم لبيك" لإيهام الزوجة بأنه يؤدي مناسك العمرة في السعودية.
وكتب حساب مغربي على تويتر باسم "خنفوسة الرماد" يحظى بمتابعة كبيرة: "تخيل لو أن مسلسلاً مغربياً صور مغربياً يختار بين عشرين سعودية ماذا سيكون رد فعل المجتمع السعودي"، وأشار إلى حلقات المسلسل الكوميدي تضمنت "انحطاطاً أخلاقياً".
وقد لاقى المسلسل الكوميدي انتقادات واسعة من قبل متتبعين في السعودية أيضاً، حيث أشارت إحدى التدوينات على تويتر إلى أن محتواه سيء ويتضمن أفكاراً قديمة ومستهلكة ومكررة، ولا يقدم مواهب فنية جديدة.
واعتبرت تدوينات سعوديين على تويتر أن المسلسل أهان المغرب، وأهان المرأة السعودية بعدما قدمها بـ"شكل مستهتر وغبي وساذج وأظهر الشاب السعودي على أنه خروف وكذاب إضافة إلى الاستهتار بالعمرة".
وكتبت تدوينة سعودية أن المسلسل فيه "إساءة إلى السعوديين قبل المغربيات، فليس كل السعوديين بهذه الأخلاق الدنيئة وليست كل المغربيات بهذا الرخص.. لا مجال للتعميم"، فيما أطلق حساب مغربي باسم زهور هاشتاغ "زيرو سعودي في المغرب" رداً على الإهانة.
يذكر أن أحداث مسلسل "شير شات" تدور في إطار كوميدي حول عدد من القضايا الاجتماعية الجديدة، بعد التحول الذي شهدته المملكة العربية السعودية مؤخرًا؛ ومن بينها الانفتاح الثقافي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (112)
وخا يعطيوك لملاين ،صورة بلادك هي الأولى
May Allah SWT guide us
كلشي باين و شرح الواضحات من المفضحات،
ما خاصناش يطلع لينا الدم من فيلم او مسلسل سعودي، الافلام المغربية تتعترف بهدشي و «الزين لي فيك» خير دليل.
انتهى
المغرب وجهة سياحية جنسية
وعاش الملك
في بلدي سياحة الجنسية. .
ولكن للأسف هذه هي الحقيقة فالدولة هي التي تحميهم بل و توفر لهم المومسات أيضا...
أنشري الله يرحم الوالدين.
الله المستعان!
ولكن. ما رأيت هو حقيقي يحدث في جميع المدن المغربية المدونة وهولاء الفيروسات هما سبب خراب المجتمع المغربي
اَي شرف مازال لدى الرجل المغربي والله يا اخوتي وصلً السيف الزبى
أصبحت الفتيات سلع جد بخسة
إحفضوا فروجكم يا فقيرات العقل والفكر
بدل الغضب و الاستنكار
il y aura une explosion de commentaires sur se site
même moi je dénonce tout ce qui vient de l’Arabie
surtout le non respect à la dignité humaine mais je sais que les marocains vont leur rendre la monnaie
حتى الوربيين الذين سبق لهم الاستقرار بها باعوا دورهم بابخس الأثمان ورحلوا
مراكش اصبحت مرادفا للكدب والنفاق والطمع
والدليل رجوع بناتنا المحترفات في الدوري الخليجي خلال رمضان الكريم. حسبنا الله من السمعة الزبالة التي سببتها بعض الفاسقات
كل يوم نسمع فقط السليبات ...
علاش ماداروش هادشي على الجزاءر ولا ليبيا ...
الدعارة الراقية موجودة في المغرب و بامتياز بالمقابل كاينين مغربيات شريفات عفيفات تيشرفو البلاد.
من طبيعة الحال لا نرضى لنساءنا الإساءة من أي طرف بأي طريقة كانت لكن الحقيقة واضحة هناك مؤامرة داخلية و ليست خارجية كما يروج لها من طرف المحكومة
الأمم أخلاق........... .....
و الخليجيون أموالهم يصرفونها في الهو و الزنى وووووووووو
لا اعمم لكن أغلبية من الخليج.. ...
لكي نحميي صمعة المغرب والمغربية
للاسف المغرب جميل و حباه الله بالخيرات لكن بعض من اهله في غفلة من نعم الله و لايهماها سوى مصلحتها القذرة عاش المغرب و لا عاش من خانه
الجزائر اصبحت تفعل ما تريد على حدودنا وسفيرها في المغرب استقبل انفصاليين
السعودية في كل مرة تسئ إلينا ولا مجيب
عجبا لامر من يعلقون على هذا مشاهد الفيلم هذا واقع موجود في المغرب بطلاته بعض بنات المغرب الرخيصات و مراكش و اكادير خير دليل على ذلك ساهم فيه بعض اشباه الرجال اللذين يعيشون مما تجنيه شقيقاتهم و بناتهم من اموال الخليجيين و يقول بنيتي الله يرضي عليها كتخدم علينا في الامارات و هو يعلم جيدا مصدر المال فكيف لاب ان يشتري بيتا بالدارالبيضاء بثلاث طوابق في ظرف اقل من سنة على سفر ابنته للامارات .لطختم سمعة المرأة المغربية امهاتنا و جداتنا كنا من اشرف نساء هذا البلد و كانوا يعيشون الفقر المضقع و لم يتنازلوا يوما عن العفة و الشرف
اادعارة نتيجة حتمية للفقر والتهميش والجهل. يجب ازالة السبب لكي تصبح النتيجة منعدمة.
بمراكش السعوديون يشترون الرجال والنساء والأطفال وهذا واقع ، والسبب في ذلك هو الفقر الذي كاد أن يكون كفرا . وفي هذا الصدد يشير عبد الصمد الديالمي أنه بالمغرب يوجد محرومات اجتماعيات، فالحرمان هو الذي يدفع النساء لبيع مؤخراتهم وخدماتهم بأرخص الاثمان و حتى الرجال كذلك.
فتحية لصاحب الفيلم الذي عرى ظاهرة موجودة بالمغرب والسعودية.