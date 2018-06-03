مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية"

هسبريس – يوسف لخضر

أثار المسلسل السعودي المُعنون "شير شات"، المعروض خلال شهر رمضان الجاري، غضب عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عرضه في حلقات سفراً لممثلين سعوديين إلى مدينة مراكش بحثاً عن زواج متعة.

وصوّرت بعض الحلقات من المسلسل الكوميدي السعودي المغرب كوجهة للباحثين عن المتعة الجنسية؛ وهو ما اعتبرته عدد من التدوينات على فيسبوك وتويتر إساءة إلى النساء المغربيات، حيث يتفق أبطال المسلسل مع مغربية من أجل استئجار فيلا تضم فتيات.

وأظهرت إحدى الحلقات رجلاً مغربياً يتحدث مع السعوديين في إحدى الفيلات في مراكش على أساس الزواج من إحدى الفتيات، ليتم النداء على عشرات الفتيات بشكل جماعي لكي يختار السعوديان.

الحلقة تكشف أن السعوديين الذين قدموا إلى المغرب، بعدما أبلغوا زوجاتهم بأنهم مغادرون إلى العمرة، ليقعوا ضحية عملية اختطاف مفبركة من قبل زوجاتهم بحيلة شاركت فيها مغربية، لكي يحصلن على المبالغ التي كانا يرغبان في إنفاقها بالمغرب في الاستجمام والترفيه.

وتساءلت عدد من التدوينات التي انتقدت المسلسل السعودي على موقع تويتر حول ترخيص السلطات المغربية لمثل هذه الأعمال التلفزيونية التي تشوه سمعة المغرب والمغربيات؛ وهو ما دعا عددا من النشطاء السعوديين إلى تقديم الاعتذار عن هذا العمل.

وأظهرت إحدى الحلقات جلوس الزوجين السعوديين مع شابتين مغربتين في إحدى المقاهي قرب جامع لفنا بمدينة مراكش، إلى أن تتصل إحدى الزوجات ليجيبها على إيقاع "لبيك اللهم لبيك" لإيهام الزوجة بأنه يؤدي مناسك العمرة في السعودية.

وكتب حساب مغربي على تويتر باسم "خنفوسة الرماد" يحظى بمتابعة كبيرة: "تخيل لو أن مسلسلاً مغربياً صور مغربياً يختار بين عشرين سعودية ماذا سيكون رد فعل المجتمع السعودي"، وأشار إلى حلقات المسلسل الكوميدي تضمنت "انحطاطاً أخلاقياً".

وقد لاقى المسلسل الكوميدي انتقادات واسعة من قبل متتبعين في السعودية أيضاً، حيث أشارت إحدى التدوينات على تويتر إلى أن محتواه سيء ويتضمن أفكاراً قديمة ومستهلكة ومكررة، ولا يقدم مواهب فنية جديدة.

واعتبرت تدوينات سعوديين على تويتر أن المسلسل أهان المغرب، وأهان المرأة السعودية بعدما قدمها بـ"شكل مستهتر وغبي وساذج وأظهر الشاب السعودي على أنه خروف وكذاب إضافة إلى الاستهتار بالعمرة".

وكتبت تدوينة سعودية أن المسلسل فيه "إساءة إلى السعوديين قبل المغربيات، فليس كل السعوديين بهذه الأخلاق الدنيئة وليست كل المغربيات بهذا الرخص.. لا مجال للتعميم"، فيما أطلق حساب مغربي باسم زهور هاشتاغ "زيرو سعودي في المغرب" رداً على الإهانة.

يذكر أن أحداث مسلسل "شير شات" تدور في إطار كوميدي حول عدد من القضايا الاجتماعية الجديدة، بعد التحول الذي شهدته المملكة العربية السعودية مؤخرًا؛ ومن بينها الانفتاح الثقافي.