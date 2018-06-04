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الرئيسية | فن وثقافة | الصنهاجي يهدي والدته الراحلة "لميمة توحشتك"

الصنهاجي يهدي والدته الراحلة "لميمة توحشتك"

الصنهاجي يهدي والدته الراحلة "لميمة توحشتك"
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 يونيو 2018 - 10:20

بعد أشهر قليلة من رحيلها، أصدر الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي أغنية جديدة بعنوان "لميمة توحشتك" من كلماته وألحانه.

وعبّر الصنهاجي، من خلال أغنيته التي فضل طرحها من دون "فيديو كليب"، مُكتفياً بمقطع فيديو يسلط الضوء على كلمات الأغنية، عن اشتياقه لوالدته، التي رحلت قبل سبعة أشهر إلى دار البقاء.

وقال عماد النجلاني، مدير أعمال الصنهاجي، في تصريح لهسبريس، إن "الأغنية إهداء إلى روح والدة الصنهاجي، التي كانت تربطه بها علاقة قوية". وأضاف أن "رحيلها أثّر كثيراً في حياة سعيد، وأراد أنْ يتذكرها من خلال هذه الأغنية، لأنّ الغناء هي وسيلته الوحيدة للتعبير عنْ أحاسيسه".

وكشف النجلاني أنّ "الصنهاجي يستعد لطرح أغنية جديدة باللون الفنّي الذي اشتهر به طيلة مسيرته الفنية"، مشيراً إلى مشاركته في "كليب" أغنية “Morocco we come back”، رفقة عدد من الفنانين، تشجيعا للمنتخب الوطني، الذي ينافس على كأس العالم في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفنان الشعبي الصنهاجي شارك ابنه البكر حمزة في "ديو" شبابي تحت عنوان "الله يرضي عليك" بعيدا عن اللون الشعبي الذي يؤديه.

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