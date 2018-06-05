"القسمة" تجوب مدن المغرب للتوعية حول الإرث

هشام بوعلي*

انطلقت جمعية "إيسيل" للمسرح والتنشيط في جولة فنية، الأسبوع الماضي، لعرض عملها المسرحي "القسمة" في العديد من القرى والمدن الصغيرة بالمغرب. وتسعى هذه الجولة إلى توعية النساء بحقوقهن في الإرث، من خلال التطرق لموضوع الحيف والظلم الاجتماعي الذي تعانيه المرأة في تقسيم الإرث.

المسرحية التي انطلق عرضها في عدد من المدن المغربية السنة الماضية، تحكي قصصا لعائلات مختلفة تعيش مجموعة من الصراعات بسبب تقسيم التركة، وتسلط الضوء على أمور تطرح الكثير من اللغط لما تحمله من حيف وظلم تجاه المرأة.

في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال سعيد آيت باجا: "بعد عرضنا للمسرحية في مدن كبرى السنة الماضية، ستشمل جولة هذه السنة العديد من القرى والمدن الصغيرة بمختلف أنحاء المغرب".

وعن فكرة الانتقال من المدن الكبيرة إلى المناطق الصغيرة والنائية، كشف آيت باجا، رئيس جمعية إيسيل، أن "كل مناطق المغربية لديها الحق في الولوج إلى الثقافة، ومن دورنا أن نأخذ هذه العروض إلى كل المغرب وأن ننفتح على كل المدن، وأن لا يبقى المسرح حكرا على المدن الكبرى".

ودعا الممثل المسرحي الفرق الأخرى إلى أخذ زمام المبادرة وتقديم عروضها في مناطق مختلفة من المغرب، لأن الثقافة والفن من حق الجميع، كاشفا أنه "وجدنا أناسا متعطشين للفن والإبداع، وتكون القاعات مملوءة عن آخرها، وأحيانا ضعف الحضور يبقى خارجا بسبب عدم وفرة الأماكن".

وأشار آيت باجا إلى أن هذه المسرحية هي دعوة إلى النقاش؛ فبعد العرض، يتم فتح باب المناقشة للوصول إلى خلاصات ناجعة للقضاء على ما تتعرض له المرأة من ظلم وحيف في مسائل تقسيم الإرث، بحضور محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، الذي يرافق الفرقة خلال عرضها للمسرحية.

وحول ردود فعل متابعي المسرحية، خصوصا وأن قضايا الإرث تثير جدلا، قال المتحدث: "كان هناك خوف خلال عرض المسرحية بالمدن الكبرى السنة الماضية، لكن المسرحية معالجة بطريقة فنية كوميدية؛ ما يسمح للمشاهد بالاستمتاع، كما أننا لا نعطي رأينا يشكل مباشر في الموضوع، فقط نقدم المشاكل ونسلط الضوء على الحيف والظلم الذي يقع، ونقدم حتى الرأي الآخر من خلال شخصيات المسرحية، وللمتابع الحق في الاختيار".

ويشارك في المسرحية كل من الفنانين: سعيد أيت باجا، بنعيسى الجيراري، فضيلة بنموسى، وسيلة صابحي وفريد الركراكي. وهي من تأليف الكاتب المسرحي عصام اليوسفي، وإخراج الممثل والمخرج مسعود بوحسين.