أغنية جديدة تعيد الشاب يونس إلى "رمضان الغربة"

هسبريس- فاطمة الزهراء جبور

تزامناً مع شهر رمضان، طرح الفنان الشاب يونس الغازولي، المعروف بلقب "مول الشاطو"، أغنية جديدة يُسلط فيها الضوء على المعاناة النفسية للمهاجرين في هذا الشهر الكريم بعيداً عن أحبابهم وعائلاتهم.

واستحضر الشاب يُونس في عمله الجديد "للي بعيد على حبابو" تجربته الشخصية في بلاد المهجر خلال فترة استقراره بفرنسا، مُستخدماً مقاطع "فيديو" صورها بهاتفه النقال عبر تقنية "سلفي" رُفقة أصدقائه، ليجسد هذا البُعد العاطفي والإحساس بالوحدة بعيداً عن العائلة، التّي لم يستطع تعويضها بوجود أصدقائه المقربين.

يذكر أنّ ابن مدينة مكناس كان مستقراً في فرنسا، وهناك شارك في برنامج "ذا فويس" في نُسخته الفرنسية، ليتعرف عليه الجمهور المغربي والفرنسي، قبل أن يعود إلى المغرب ويستأنف مساره الفني.

وصقل الشاب يونس موهبته بالدراسة، إذ ولج معهدا للموسيقى تمكن من خلاله من ضبط تقنياتها، وأداء الأغاني المغربية العصرية، وأغاني الراي التي حققت له نجاحا مهما وعرفته بالجمهور المغربي؛ وشبه الجمهور صوته بالمغني الجزائري "الشاب مامي".

من جهة ثانية كشف صاحب أغنية "مول الشاطو" لهسبريس أنّه يستعد لطرح أغنية جديدة تجمعه بمجموعة الراب "آش كاين"، سيخوض من خلالها تجربة جديدة في مساره الفنّي بأداء لون "الراب".