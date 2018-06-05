24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:40
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإقصاء الممنهج للنساء .. من المسؤول؟
- الصنارات تزجي وقت الصيادين في نهار رمضان بمناطق سوس
- تسبيحات -19- رمضانية
- كتاب مثير .. عندما شكك عميد الأدب العربي في الشعر الجاهلي
- ظاهرة "خطف الأطفال" تتزايد .. وحقوقيون ينتظرون عقوبات قاسية
كتاب مثير .. عندما شكك عميد الأدب العربي في الشعر الجاهلي (5.00)
تقرير حقوقي يرصد التعنيف والتوقيف وسوء معاملة في حراك جرادة (5.00)
- "سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة" - (279)
- نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة - (109)
- الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا - (92)
- عاملات مغربيات يَهربن إلى الغابات خشية "انتقام" مشغلين إسبان - (76)
- مسيرة دراجات تحتج على إهانة مسؤول لـ"المقاطعين" بقلعة مكونة - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أغنية جديدة تعيد الشاب يونس إلى "رمضان الغربة"
تزامناً مع شهر رمضان، طرح الفنان الشاب يونس الغازولي، المعروف بلقب "مول الشاطو"، أغنية جديدة يُسلط فيها الضوء على المعاناة النفسية للمهاجرين في هذا الشهر الكريم بعيداً عن أحبابهم وعائلاتهم.
واستحضر الشاب يُونس في عمله الجديد "للي بعيد على حبابو" تجربته الشخصية في بلاد المهجر خلال فترة استقراره بفرنسا، مُستخدماً مقاطع "فيديو" صورها بهاتفه النقال عبر تقنية "سلفي" رُفقة أصدقائه، ليجسد هذا البُعد العاطفي والإحساس بالوحدة بعيداً عن العائلة، التّي لم يستطع تعويضها بوجود أصدقائه المقربين.
يذكر أنّ ابن مدينة مكناس كان مستقراً في فرنسا، وهناك شارك في برنامج "ذا فويس" في نُسخته الفرنسية، ليتعرف عليه الجمهور المغربي والفرنسي، قبل أن يعود إلى المغرب ويستأنف مساره الفني.
وصقل الشاب يونس موهبته بالدراسة، إذ ولج معهدا للموسيقى تمكن من خلاله من ضبط تقنياتها، وأداء الأغاني المغربية العصرية، وأغاني الراي التي حققت له نجاحا مهما وعرفته بالجمهور المغربي؛ وشبه الجمهور صوته بالمغني الجزائري "الشاب مامي".
من جهة ثانية كشف صاحب أغنية "مول الشاطو" لهسبريس أنّه يستعد لطرح أغنية جديدة تجمعه بمجموعة الراب "آش كاين"، سيخوض من خلالها تجربة جديدة في مساره الفنّي بأداء لون "الراب".