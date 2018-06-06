الوهراني يصدر ديوان "بعيدا.. في أول الطريق"

هسبريس من الرباط

عن جمعية "رافاييل ألبيرتي" بمدينة العرائش، ومن طباعة "دار سليكي أخوين" للطباعة والنشر بمدينة طنجة، صدر للشاعر محمد بنقدور الوهراني ديوان بعنوان "بعيدا.. في أول الطريق".

الديوان، الذي يقع في 120 صفحة من الحجم المتوسط، يتكون من ثماني قصائد طويلة، يطغى عليها الطابع التأملي بنكهة غنائية.

هذا الديوان هو الرابع للوهراني بعد دواوين "لست الآن وحدي" الذي صدر سنة 2012، و"يد فارغة" سنة 2014، و"عن ظهر قلب" سنة 2016.

نقرأ على ظهر غلاف "بعيدا... في أول الطريق":

خُذْ كِتابَك بِقُوّة،

اخْرُجْ مِنْ داخِلِكَ نَحْوَكَ

لِكَيْ لَا تَغْرَقَ في نِصْفِ كَأْسِكَ

أَوْ تَتيهَ في يَمِّ هَواكَ،

ضَمِّدْ جِرَاحَكَ

وَانْفَخْ في رَمَادِهَا

قَدْ تَجِدْ جَمْراً يُضيئُ في سمَاكَ،

لا تُخاطِرْ بِرَصيدِكَ مِنَ الهَوَى

دَثِّرْهُ بِصَدى رَجَاكَ،

اكْتُبْ كَلِماتَكَ في السَّمَاءِ

فَمَنْ يَحْلُمْ بِالرّيحِ

هُوَ، حَتْماً، يَمْتَزِجْ بالهَوَاء.