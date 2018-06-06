الفنان المجرد يغني "يالله" ويحصد مليوني مشاهدة في 24 ساعة

هسبريس- فاطمة الزهراء جبور

بالتّزامن مع جلسة محاكمة عُقدت بالمحكمة العليا بباريس، فاجأ الفنان المغربي سعد المجرد الذي يقضي شهر رمضان بين أفراد عائلته بالمغرب جمهوره ومُحبيه بتقديم أغنية دينية تتماشى وأجواء الشهر الفضيل.

الأغنية التي تحمل عنوان "يا الله"، والتي تُعد أول أغنية دينية في المسار الفني لـ"لمعلم"، كتبها ولحنها صلاح كردي، وأشرف على توزيعها وإنتاجها جلال الحمداوي.

وكتب والد لمجرد، الفنان المغربي البشير عبدو، "تدوينة" قال فيها: "أدعو الله أن يستجيب لنا ولكم.. أحبابنا في كل مكان..الله يرضي عليك ولدي…".

وحققت الأغنية التي اعتمد فيها الكاتب على أسماء الله الحُسنى أزيد من مليوني مشاهدة على "يوتيوب" في ظرف 24 ساعة، ونالت استحسان جمهور لمجرد، إذ أشادت التَّعليقات بمستواها وكلماتها ولحنها البسيط والجميل؛ فيما أعرب البعض عن تمنيهم استمرار الفنان على درب الإنشاد والأغنية المُلتزمة.

رضوان بوزيد، مُدير أعمال سعد المجرد، أورد في تصريح لهسبريس أنّ الأخير يقضي أيام رمضان في جو حميمي بين عائلته وأصدقائه، وأبَى إلا أنْ يُفاجئ جُمهوره بتقديم أغنية تتناسب مع الأجواء الروحانية لهذا الشهر الكريم، مُشيراً إلى أنّ الأصداء التّي تصل حول الأغنية إيجابية جداً.

وكشف المُتحدث نفسه أنّ "لمعلم" يستعد لتصوير أغنية ثانية جديدة في عدد من المدن المغربية على طريقة "الفيديو كليب"، وسيقوم بطرحها بعد عيد الفطر.

وكان القضاء الفرنسي سَمح للفنان المغربي بقضاء شهر رمضان في المغرب، ومنحه الحرية التّامة في طرح أعمال فنّية، شريطة التزام المجرد بوضع أساور إلكترونية، والتزامه بعدم مغادرة منزله في ساعاتٍ يحدِّدها القاضي؛ وفي حال خروجه تعطي الأساور إشارة للشرطة.