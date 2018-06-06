الشباب يلجأون إلى الموسيقى للتغيير في مسلسل "ديسك حياتي"

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

في قالب درامي اجتماعي يعالج عدد من القضايا المجتمعية الشبابية ويسلط الضوء عن الموسيقى الشبابية، يصور المخرج علاء أكعبون التحديات التي يواجهها الفنانون الشباب، وطموح إيصال موهبتهم إلى شريحة كبيرة من المجتمع ضمن أحداث مسلسل "ديسك حياتي".

المسلسل المغربي "ديسك حياتي" الذي تعرضه القناة الثانية ضمن برامج السباق الرّمضاني لهذا الموسم، يجمع نجوم الغناء المغربي الذين أقبلوا هذه السنة على تجارب تمثيلية تعد الأولى من نوعها في مسارهم الفني، ويحكي قصة "أمين"، الشخصية التي يجسدها فيصل عزيزي، المولع بالقيثارة، الذي يقرر تأسيس مجموعة غنائية تضم أصدقاءه المبدعين، في مقدمتهم حمادة، علي، وكازانوفا، وستتلقى المجموعة الدعم من المنتج كمال ووالدة أمين.

الممثل والمغني فيصل عزيزي قال، في تصريح لهسبريس، إنّ "المسلسل استطاع أن يبلغ الرسالة الفنّية التّي يحملها من خلال تسليط الضوء على جملة من التحديات والهموم التي تؤرق الشباب المغاربة، وتأثير ثقافة الإحباط على مسار كل شاب حالم يسعى إلى تحقيق هدفه، وتسليط الضوء على معاناة الفنانين الشباب من أجل إيصال موهبتهم إلى أكبر شريحة مجتمعية".

وأضاف عزيزي: "لم يكن من السّهل الاشتغال ضمن فريق غير متخصص في الموسيقى، كان العمل لا يقتصر على دوري كممثل أجسد شخصية أمين، فقد اشتغلت بالتوازي مع ذلك على موسيقى المسلسل. لقد كانت تجربة ممتعة جمعت فيها بين المجالات التي أشتغل فيها لسنوات كمغنّ وممثل"، واسترسل: "اشتغلت إلى جانب المخرج والمنتج باتفاق حول تفاصيل المسلسل وكذا التعديلات التي تمت عليه".

وعن الشخصية التي يلعب دورها في المسلسل، قال عزيزي: "شخصية أمين تمثل جزءا مهما من حياتي الشخصية، وكأنني أعيد نسج قصة بداياتي الفنية من جديد، خاصة مع مجموعة كلمة، والعراقيل التي واجهتني في البداية".

من جهته، أورد الممثل عبد الإله رشيد، الذي يجسد دور أحد أعضاء المجموعة من أجل تحقيق أحلامه وإعالة عائلته، أنّه يحرص على أن تكون أعماله مختلفة؛ الأمر الذي يجعله، على حد قوله، يأخذ الوقت الكافي لاختيار الأدوار المناسبة التي ستكون لها إضافة مميزة لمساره الفني.

ويضم المسلسل الاجتماعي أسماء شابة ولامعة في مجال الفن والتمثيل، من بينها فيصل عزيزي، عبد الإله رشيد، حمزة القادري، وكريمة غيث، رفقة أسماء بارزة من الجيل السابق، أساسا محمد الشوبي ومحمد خيي، بالإضافة إلى ثلة أخرى من النجوم المغاربة في مقدمتهم سعيد باي، أيمن السرحاني، حاتم عمور، والوجه الجديد عبلة صوفي.