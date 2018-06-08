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الشرقاوي السموني يُبحر في أدب السجون
الجمعة 08 يونيو 2018 - 07:33
صدرت للأكاديمي والناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السموني رواية حملت عنوان "سجناء في البحر"، وتناقش أسرار وخبايا المعتقلات السرية بالمغرب بجحيمها خلال ما سمي "سنوات الرصاص"، دون تحديد أسماء المعتقلين والسجانين .
وتعتبر الرواية، وفق مؤلفها، "سجلا تاريخيا لحالة القمع والبطش ضد المعارضين السياسيين بالمغرب، إذ سجلت معاناة المسجونين وهمجية الجلادين أو السجانين".
كما تتحدث الرواية، يضيف الشرقاوي، "عن فصول القمع والإذلال والتعذيب الممنهج التي يتعرض لها سجين الرأي في المعتقلات السرية، والتي تختزن الكثير من الآلام والمعاناة في مواجهة الاستبداد والقهر، والحزن الذي يعيشه السجين بداية من الاعتقال ومرورا بالتحقيق والتعذيب إلى السجن الانفرادي وما يعرفه من ممارسات شاذة".