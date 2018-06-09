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الرئيسية | فن وثقافة | فنان فرنسي يقضي 7 أيام‭ ‬داخل تمثال خشبي

فنان فرنسي يقضي 7 أيام‭ ‬داخل تمثال خشبي

فنان فرنسي يقضي 7 أيام‭ ‬داخل تمثال خشبي
هسبريس - رويترز
السبت 09 يونيو 2018 - 23:45

خرج الفنان الفرنسي ابراهام بونشيفال من تمثال خشبي ضخم على شكل رجل ما قبل التاريخ يرتدي جلد أسد وذلك بعد أن أمضى سبعة أيام في داخله.

وتعين على بونشيفال البقاء في وضع الجلوس داخل التمثال البالغ ارتفاعه 3.2 متر في حديقة متحف ما قبل التاريخ في أوريجناك في جنوب غرب فرنسا.

وكان بحوزة بونشيفال 20 لترا من الماء إلى جانب لحم جاف ليعيش عليه وسمح له بفتحة صغيرة لمعرفة وقت النهار أو الليل والتحدث مع الناس.

وقال بونشيفال إنه وجد صعوبة في النوم. وأضاف "كان أمرا شديدا ومدهشا للغاية... إنه أمر شاق، نعم، أكثر قسوة مما كنت أعتقد".

وقال متحف أوريجناك إن هذا الحدث اجتذب ألف زائر حيث قضى بعضهم وقتا في قراءة القصص للفنان الذي وصف نفسه ب "محب الأماكن المغلقة".

ولم يكن بونشيفال غريبا على العيش داخل الأماكن المغلقة. ففي عام 2014 قضى 13 يوما داخل تمثال أجوف على شكل دب، وفي عام 2017 حصر نفسه داخل صخرة لمدة أسبوع. وبعد ذلك بوقت قصير قضى ثلاثة أسابيع محتضنا بيض دجاج حتى يفقس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الرجل الخارق الأحد 10 يونيو 2018 - 00:16
هل موسوعة جينيز للارقام القياسية على علم بهذا الرجل ؟ انه يستحق ان يسجل فيها ويحصل على جائزتها المالية لانه خارق للعادة
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-6
2 - bahrawi الأحد 10 يونيو 2018 - 00:22
وبعد ذلك بوقت قصير قضى ثلاثة أسابيع محتضنا بيض دجاج حتى يفقس...!!!
زعما هاد السيد بعقلو؟؟؟ .. الجنون فنون..
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6
3 - أستاذ الإجتماعيات الأحد 10 يونيو 2018 - 00:36
الفنون جنون !!!
هذا النوع من الفنانين لا يهمه المال و لا الشهرة، و إنما يعبر عن هواجسه
و مخاوفه و رغاباته و كل ما يجول بوجدانه بطقوس و ممارسات يتحدى بها إمكانيات الجسد و العقل، في تحدي للنفس و المجتمع و الطبيعة بطرق غريبة
و إستثنائية، لكنها طرق مسالمة و حضارية.
هذا هو الفنان الحقيقي.
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