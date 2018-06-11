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كُتّاب وآراء
"صمت الزنازين" يدخل المسابقة الرسمية لـ"فيدادوك"
اختير الشريط التسجيلي "صمت الزنازين"، لمخرجه الصحافي والسينمائي المغربي المقيم في ألمانيا محمد نبيل، للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة العاشرة من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (فيدادوك)، التي تنظم في الفترة ما بين 19 و23 يونيو الجاري.
الشريط أنتجته شركة الإنتاج الألمانية "ميا باراديس للإنتاج" في 65 دقيقة، ويحكي ما يحدث للنساء السجينات خلف أسوار السجون المغربية. وقد أنجز المخرج مقابلات مع سجينات داخل الزنازين، ومع أخريات عشن تجربة السجن في الماضي.
وسبق لـ "صمت الزنازين" أن شارك في المهرجان التسجيلي الدولي "LIDF" في لندن، وفي مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وحصل على تنويه الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في مارس المنصرم.
ويعد "صمت الزنازين" العمل السينمائي الثالث للمخرج محمد نبيل، والثاني في ثلاثيته المغربية بعد فيلميْ "أحلام نساء" و"جواهر الحزن" اللذين عرضا في مهرجانات سينمائية دولية عدة وأحرزا جوائز عديدة.