فنانون يتنافسون في الغناء لدعم "أسود الأطلس" بمونديال روسيا

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

بالتّزامن مع تأهله إلى المُونديال، دخل عدد من الفنانين المغاربة في سباق ماراثوني ومُنافسة شرسة لطرح أغان تشجيعية للمُنتخب المغربي.

من أغنية "One World" لريدوان، إلى ملحمة "أبطال الوطن" لسعيد الناصري، وبينهما العديد من الأغاني الأخرى، أعمال طرحها فنانون مغاربة تشجيعا منهم للأسود، منها ما نال الإعجاب وحقق الهدف واستطاع بالتالي الترويج للسياحة المغربية، ومنها ما تحول إلى سخرية.

المُغني والمُلحن نادر الخياط، المعروف بـ"ريدوان"، الذي راكم تجارب مهمة في استقطاب فنانين عالميين إلى المغرب والترويج للسياحة المغربية، يُواصل اليوم مسيرته على الخطى نفسها من خلال تصويره لفيديو كليب خاص بكأس العالم.

وصوّر ريدوان بعض مَشاهد فيديو كليب أغنية "One World" بمدينة أكادير السياحية وشواطئها، بِمُشاركة المُغنية أديلينا وفريق "البوب" العالمي "ناو يونايتد"، تحت إشراف المخرج دانييل زلوتين.

وعلّق نادر الخياط على العمل، الذي تمّ تصويره بين روسيا والمغرب، بالقول: "نُريد أنْ يشعر الناس بالطاقة والحيوية التي تحملها الأغنية"، مشيراً إلى أنّها تحمل "طابعاً إيجابياً مرحاً".

سفير للسياحة

وعنْ اختياره تصوير أغانيه بالمغرب بعد "بوم بوم" و"ديسباسيتو"، قال ريدوان: "أحرص على تصويرها بالمغرب لأظهر للعالم أن بلدي به مناظر خلابة تستحق زيارة الملايين للاستمتاع بها"، كاشفا أنه كان يحلم منذ زمن بتصوير عمل فني بالمغرب وإظهاره في أحسن صورة.

نهاية ملحمة

أثارت ملحمة "أبطال الوطن"، التّي عرَفت مُشاركة ألمَع النجوم والمَشاهير المغاربة، بهدف دعم ترْشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لعام 2026، انتقادات وموجة سُخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت بـ"الملحمة المهزلة"، قبل أنْ يتم حذفها من موقع "يوتيوب" لتضمنها مشاهد مسروقة صورها المُخرج حاتم الناجي.

وخيبت الملحمة، التي كتب كلماتها ولحنّها عبد اللطيف السّعيدي، آمال عددٍ من رواد الفضاء الأزرق، الذين سخروا من الكلمات ومن "الفيديو كليب"، وتداولوا مقاطع من الملحمة تُظهر ليلى الحديوي، في إحدى اللقطات، منهمكة في حوار جانبي، فيما أظهرت مقاطع أخرى تلعثم بعض الفنانين في الأداء، فيما اعتبرها عَدد من مستعملي موقع التواصل الاجتماعي "لا تشرف الفن والرياضة المغربية".

منافسة شرسة





في مُقَابِل ذلك، وجدَ عدد من الفنانين تأهل المنتخب المغربي موضوعاً مُغرياً للتنافس في ملعب الكلمات والألحان، وأطلق المغني المغربي حاتم عمور فيديو كليب بعنوان "فيفا مروك" أشرف على إخراجه حسن كورفتي، وظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب المغربي، بالإضافة إلى الناخب الوطني هيرفي رونار.

كما طرحت فاطمة الزهراء العروسي أغنية بعنوان "موروكو" وأرسلت نسخة منها إلى القصر الملكي، ليرد الديوان برسالة يعبر فيها عن إعجابه بالأغنية.

واختار المغني عبد الحفيظ الدوزي طرح أغنية "ألوان بلادي" التّي شارك فيها المغني الأمريكي جايين درولو.

أمّا سلمى رشيد، فاختارت أنْ تطرح أغنية تجمعها بقائد مجموعة كرافاتا سليم بناني، بعنوان "الطريق إلى روسيا" تشجيعاً لأسود الأطلس في نهائيات كأس العالم.

كما طرح مجموعة من الفنانين المغاربة "ملحمة المغرب" احتفالا بتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا 2018، شارك فيها فيها الشاب عمرو، محمد عدلي، الشاب قادر، سعيد موسكير، عادل الميلودي، الشاب ميدو، عصام كمال، حسن المغربي، حاتم إدار، عبد العالي أنور، محمد رضا، سعيد الصنهاجي.