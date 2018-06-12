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كُتّاب وآراء
فيدراليةٌ تدعو إلى مراجعة جدولة الدعم المسرحي
دعت الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية إلى إعادة النظر في الجدولة المالية التي خصصت لدعم التوطين المسرحي ودعم الإنتاج والترويج، وكذا إعادة النظر في الجدولة الزمنية التي حددت للفرق لإنجاز مشاريعها والترويج لها، إلى غاية الأول من شتنبر 2018 .
كما طالبت الجهة ذاتها، في بيان صادر عنها، بتشكيل لجنة مشتركة للتتبع وتدارس الآفاق المستقبلية، "مع تقديم الإجابة الصريحة والسريعة عن شكايات الفرق المسرحية التي لم تستفد من الدعم، وإيجاد حلول لوضعيتها".
وذكّر البيان ذاته بأن الفيدرالية كانت قد بادرت - منذ إعلان نتائج الدعم المسرحي - بمكاتبة وزير الثقافة والاتصال، "لتضعه في سياق القلق الذي يساور الساحة المسرحية واستغرابها من هزالة المبالغ المالية، واستنكار الفرق المسرحية الجادة التي تم رفض مشاريعها".
إلا أنه، يضيف موقعو الوثيقة، "بالنسبة للمذكرة المرفوعة إلى السيد الوزير بتاريخ 29 ماي 2018 تحت رقم 13/2018، والتي نعبر فيها عن قلق الفرق المسرحية تجاه النتائج التي لم تعكس طموحاتها وانتظاراتها، فإن الفيدرالية ظلت في اتصال مباشر مع الفرق المسرحية، وبادرت من جديد إلى مراسلة السيد الوزير بتاريخ 04 يونيو 2018 تحت عدد 176/2018، حول موضوع طلب لقاء استعجالي، وقد تبين إلى حد الساعة عدم التجاوب لا مع إرساليات الفيدرالية أو مراسلات الفرق المسرحية المتضررة".
كما استنكر البيان "إمعان الوزارة في استعجال الفرق للتوقيع على العقود، باعتبار ذلك منفصلا عن تظلماتها ومطالبها؛ ما سيضعها أمام الأمر الواقع ويفرغ بالتالي كل النوايا في موسم مسرحي يراعي مصالح الفرق وكرامة الفنان من محتواها".