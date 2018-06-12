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الرئيسية | فن وثقافة | نشطاء مستاؤون من اصطياد "كاميرا شو" لعاطلين

نشطاء مستاؤون من اصطياد "كاميرا شو" لعاطلين

نشطاء مستاؤون من اصطياد "كاميرا شو" لعاطلين
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 21:20

أثارت إحدى حلقات برنامج "الكاميرا شو"، الذي تعرضه القناة الثانية خلال شهر رمضان، انتقادات لاذعة لاحتقارها للشباب العاطل.

وعبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من المنشط التلفزيوني رشيد العلالي، لما تضمنته الحلقة من مشاهد أساءت إلى بعض الشباب الذين هم في حاجة ماسة إلى الشغل، وتوريطهم مع زبناء "الحاج رشيد العلالي" الذي جسد دور المشغل صاحب المقاولة.

واعتبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "مقلب كاميرا شو مقزز ومهين لاحتقاره للشباب العاطل، واستغلاله أبشع استغلال"، وكتب أحدهم: "مرة أخرى القنوات المغربية تستمر في إهانة المواطن المغربي، حلقة الكاميرا السخيفة تستغل المعطلين وتحتقرهم، في مقلب مهين ومقزز، من أشخاص هدفهم ربح الأموال من خلال برامج الحموضة".

وكتب ناشط آخر: "بالفعل، القناة أكدت أن المغاربة المعطلين مستعدون للتنازل عن الكثير من المبادئ، من أجل الشغل المفقود"، فيما علق آخر: "القناة الثانية قلبات على أشخاص هالكهم الوقت والزمان والبطالة...وكايقلبو على خدمة وعملت عليهم كاميرا خفية باش ضحك عليهم الناس... وأكيد استغلت حاجتهم للمال حتى وافقو على الظهور في التلفاز بتلك الطريقة المذلة، قمة الحقارة للشباب العاطل".

وطالب عدد من النشطاء رشيد العلالي بالاعتذار للعاطلين المغاربة، وكتب ناشط فيسبوكي: "هدي كاميرا مبكية.. رشيد باراكا ماتحتاقر المغاربة؛ فكاميرا حامضة ماعندها لاساس لاراس، وخاصك تعتاذر للمعطلين".

تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج "كاميرا شو"، الذي يتقمص فيه المنشط رشيد العلالي عددا من المهن والشخصيات المختلفة للإيقاع بضيوفه من خلال التخفي في هذه الشخصيات، قد أثار جدلا كبيرا بعد لأن اتهم جمال الشعيري، خبير المكياج المتخصص في الخدع السينمائية، العلالي بسرقة فكرته التي اقترحها عليه سنة 2017.

وبالرغم من الانتقادات الموجهة إلى البرنامج منذ حلقاته الأولى، تصدرت "كاميرا شو" قائمة البرامج الأكثر مشاهدة في قنوات القطب العمومي، باستقطابها أزيد من عشرة ملايين مشاهدة، في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وفق آخر تقرير لمؤسسة ماروك متري لقياس نسب المشاهدة في المغرب.

ونجحت القناة الثانية في مضاعفة نسبة مشاهدتها في رمضان، خصوصا في أوقات الذروة، التي تبدأ من وقت الافطار إلى الساعة التاسعة والنصف، حيث انتقلت نسبة مشاهدتها من 25 في المائة إلى 62 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - متتبع الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 21:44
كل مرة يتم انتقاد منتوج تلفزي والا يتحجج القائمون على الشأن الاعلامي بنسبة المشاهدة كمعيار لنجاحه .فكيف تحتسب هذه النسبة؟ وماهي مصداقيتها ؟ثم هل مشاهدة منتوج دليل على الاعجاب به ؟ ثم كيف نسمح لهذا السوبر منشط الذي نجده في كل مكان بإهانة شبابنا واستغلال حاجته للظهور في التلفزة و كسب بعد المال،الا يكفيه مايقترفه هو وصديقه من إفساد اذواق شبابنا من خلال برامجهم السخيفة
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24
2 - مول الكروسة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 21:46
أنا بعدا هذه خمس سنوات لم أشاهد الدوزيم والأولى، مستوى يؤلم القلب ويبكي العين!
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33
3 - محمود الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:02
من ابشع ما صادفته في برامجه الذي سماه "شو" و الذي لن أنساه ما دمت حيّا هو استهزاءه بالفنان المقتدر عبد القادر مطيع الذي فقد بصره ففاجاءه بأسلوب مستخف و حاط من كرامته بكؤوس مملوءة بالسوائل على ان يشمها و يخبره عن محتواها من ذلك اليوم لم أعد استحمل حتى النظر في صورته.!
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22
4 - مغربية الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:02
و الله العظيم قلت نفس الشئ عندما شاهدت حلقة البارحة، حرام عليهم يستغلون حاجة الناس للعمل و حاجتهم للمال و يهينونهم. كيف أستطيع أن أضحك و أنا أرى هذا المنكر؟ هل لأنك يا رشيد العلالي ترسّمت في 2m و أصبحت تتقاضى راتبا شهريا قارا زيادة على العلاوات مقابل هذه البرامج التافهة نسيت نفسك.
والله ماكفاكم أنكم تضحكوا على المتفرجين بهذه السخافات، و حتى الأسلوب الذي استعمل مع العاطلين في قمة الانحطاط.
حسبي الله و نعم الوكيل.
واش ماكاين غير رشيد العلالي اللي يضحكنا؟
باراكا عليك غير رشيد شو
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21
5 - هشام العيون الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:03
شتها و ما حملتهاااااش استغلال الحاجة للعاطلين فهاد البلد ...... ولات الحاجة للعمل و التنازلات من اجل لقمة العيش و مرمطة كرامة الانسان منبع للسخرية و الاضحاك
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14
6 - nounours الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:05
الكاميرا الخفية الرمضانية ضحك على الذقون و على فقراء و عاطلي الوطن... لك الله يا وطن..
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3
7 - لا عدالة لالا تنمية الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:07
الحلقةوالوحيدة التي حزت في نفسي وألمتني كثيرا لدالك يجب عليه الاعتدار من كل من مر بتلك الحلقة وان كانت تعبر عن معاناة الشباب في البحت عن عمل وان كان همل بسيط للغاية عبارةةعن دكان صغير لمواد التنظيف انظرو الى اي حد أوصلتنا السياسات العظيمة لحكومة الللا عدالة واللاتنمية ....لسمع سمية يظن اننا غي تركيا عار علكم والله لو كنت مكان اردوكان لطلبت ان يتم تغيير اسم الحزب المتأسلم أو اتنازل عن هدا الاسم لهم واحظر تداوله في تركيا
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1
8 - سعيد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:14
نحن لا نكره العلالي ولا صديقه ولكن للأمانة لقد آحتكرو 2M بطريقة فضة ها شو ها كس كنتي ها جزيرة الكنز ها الكامرة الخفية ها الرياضة وأعتبره فساد واحتكار مع العلم يجب فرق الادوار لأن هناك شباب طموح زد على ذالك كيف يعقل أن تفرح شخص بعمل وفي الأخير تخبره بالكامرة الخبيثة إنه قمة الفشل والتذمر لالشخص
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0
9 - موني الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:15
نسبة المشاهدة ليست لها علاقة بجودة البرنامج. راه كتجيبو لينا هاد البرامج مع وقت الإفطار، يعني جل الشعب المغربي صائم و جالس على مائدة الإفطار في وقت واحد و يشاهد التلفاز و الإذاعات الأخرى أنهوا برامج الفطور يعني بزز كنتفرجوا فرشيد العلالي و حي البهجة. جيبو الحبيب و كبور مثلا هما الأولين و أخّروا شويا هاد رشيد و البهجة غير حتى 10 أو شوفو نسبة المشاهدة.
نهار الماتش ديال كاس العالم حسبو نسبة المشاهدة ديال الكاميرا مشيتي فيها ولا رشيد
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10 - مدوخ الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:18
رشيد الفتىالمدلل تجده في جل البرامج الاشهار التمثيل وووووو عاهو لي فنان
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11 - مغربية الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:20
قال المسؤولون ان نسبة المشاهدة مرتفعة وصلت 7 ملايين مشاهد اتساءل اين باقي المغاربة نحن 35 مليون و ليس 7 ملايين .قناة التفاهة لان كل العاملين فيها دون المستوى و سكان البيضاء يعرفونهم واحدا واحدا العيب على الوزير المسؤول الدي لا يفوم بعمله و يوقف هده المهزلة التي تسمى "رشيد شو" و كاميراته الخفية التي تسخر من المغاربة و و تحتقر دكائهم .اويلي واش ما كاين غير هدا رشيد الي نلقاوه فين ما مشينا
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12 - BOUNGALO الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:29
شكرا للاخ صاحب التعليق مول الكروسة.يا اخي بالفعل واشاطرك الراي في تعليقك المتواضع.تحية لك ولكل الاخوان.وعيدكم مبارك سعيد لك.ولجريدة هسبريس.ولكل متتبعيها.وللامة الاسلامية قاطبة.وتقبل الله منا و منكم صالح الاعمال.والسلام عليكم ورحمة الله.
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13 - افتقار الخبرة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:30
تايدروا الفلوس ويغتنوت على ضهور الفقراء وعاد من الفوق برامج دون المستوى عوض ايدرو كاميرا خفية للغاشاشين والمفسدين والشفارة ويفضحوا الفساد في البلاد تستهزؤون بالناس المقهورة. الشعب مبقاش ليه الخاطر ديال الصبر رآه ساخط عليكم
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14 - محمد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:32
انا شخصيا لا اتابع قنوات الصرف الصحي التي تسبب لي الغثيان،لانها على راس لاءحة المواد المقاطعة.
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15 - bouchra الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:33
vraiment ça fait mal au cœur de voir Rachid qui parle avec ce temps supérieur
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