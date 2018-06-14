محمد مكوار يعرض "صعوبة التصنيف" في الرباط

هسبريس ـ و.م.ع

يسترعي انتباه المتلقي في لوحات الفنان محمد مكوار، الذي يعرض جديده بالمركز الثقافي الفرنسي بالرباط ، تمرد الفنان على التصنيفات الفنية الجاهزة بناء على التحقيب التاريخي أو الألوان أو المعنى أو الخط .

فالفنان يترك لريشته أن تبدع دون تقيد بمدرسة فنية واحدة أو أكثر، يترك للوحة الحبل على الغارب كي تتشكل على هواها دون أن يربطها بحبل التعالم الكلاسيكي، ويدع جانبا الثرثرة الفنية ليرسم لوحة فيها اقتصاد دون تفريط ، وفيها ألوان بديعة تتخطى المألوف.

والألوان المحددة، في عرف محمد مكوار، وسيلة لتكوين لوني مختلف، يجعل لوحاته تثير الاهتمام وتحفز على المشاهدة والاستمتاع والتأمل أيضا، لأن المعاني الباطنة تختفي خلف الأشكال الظاهرة، وتحفز على حرية التفكر والتدبر في أمرها والغوص بعيدا لاقتناص رموزها واكتناه فحواها.

ويعتمد الفنان الكاريغرافيا العربية، ملتمسا في الخط العربي حمولته الصوفية، إذ أن الحرف لديه لا يسير في سبيله المعهود، بل تتطاير الحروف وتتداخل في بعضها وفي تشكيلات كما لو أنها أجساد بشرية ، ما يشكل فسيفساء تعطي العين متعة المشاهدة ، والذهن متعة الارتواء، والحيرة أيضا.