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كُتّاب وآراء
"غرب المتوسط" يلحق بيبليوغرافيا مبارك ربيع
صدر عمل روائي جديد بعنوان "غرب المتوسط" للأديب المغربي الروائي والقاص مبارك ربيع، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت (2018)، في 328 صفحة من الحجم المتوسط.
في تقديمه للرواية يقول الكاتب: "غرب المتوسط هو في الآن نفسه أفق أوربي شمالا، وامتداد إفريقي جنوباً؛ فضاءات وأبعاد جغرافية بشرية، موغلة مدغلة، تتحرك فيها بدوافع وغايات مختلفة، متعايشة حيناً متصارعة ومصارعة حيناً آخر، تقبلا لمصير صنعاً لمصير، شخوص من قبيل صفية الحسوني؛ بوتو نغورا؛ سامان؛ راييلي...مع أخريات وآخرين...وتأتي "غرب المتوسط" ممهورة بإهداء إلى روح الروائي الفقيد عبد الرحمان منيف، مصدَّرة بمفتتح: "أية نظرة هي؟ ماذا تقول؟ أي بوح صارخ مكتوم؟".
ويضيف مبارك ربيع: "حبات الماء المتلألئة بكثافة على مسحة أبنوسي ذاك الجبين، وارتفاع الحاجبين كسؤال عجب كوني عن المعنى، أو هي صرخة احتجاج يخفيها ضيق الصدر العريض، بين زبد الموج المتلاطم حول الرقبة، وأعلى الكتفين.. أي معنى، وماذا تكون النظرة أو تقول؟".
وأصدر الكاتب عن المؤسسة نفسها رواية "القناص والقصر"، ومجموعة "الصورة والقفص" (2017)، وكذا "بدر زمانه" في طبعتها الأولى، مطلع ثمانينيات القرن الماضي.