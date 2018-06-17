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كُتّاب وآراء
صناعة الإبداع تحظى بدعم اتحاد مقاولات المغرب
عقدت وزارة الثقافة والاتصال وفدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول اجتماع من نوعه بين الطرفين خصص لمناقشة الخطوط الرئيسية للعمل بين المؤسستين من أجل تعزيز تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب.
وأفاد بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الطرفين اتفقا، خلال هذا اللقاء، على الحاجة إلى الاعتماد على شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لتشجيع إقلاع قطاع أساسي في نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
كما اتفق الطرفان ، يضيف المصدر نفسه، على بناء شراكة واسعة وشاملة ومستدامة من شأنها تعزيز تنمية القطاع عبر التخصصات والجهات، سيما وأن هذا القطاع يتمتع بإمكانيات عالية من حيث خلق القيمة والعمالة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت مناقشة منهجية العمل التي سيتم تبنيها، مبرزا أن الطرفين التزما بعقد اجتماع عمل فصلي لرصد التقدم في الإجراءات. كما تمت مناقشة منهجية العمل التي سيتم تبنيها، والتزم الطرفان بعقد اجتماع عمل فصلي لرصد التقدم في الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج، بحضور نائلة التازي، رئيسة اللجنة المخصصة للفدرالية المكلفة بهيكلة فاعلين القطاع، وعبد القادر الرتناني، نائب رئيسة اللجنة، رافقهما الممثلون المعينون على رأس كل قطاع مكون للفدرالية.