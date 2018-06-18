العنزي والشاب خالد يرفعان معنويات "الأسود" بأغنية مغربية

هسبريس – فاطمة الزهراء جبور

بالرغم من خسارة المنتخب الوطني في مباراته ضد إيران، يستعد الشاب خالد، ملك الراي، من أجل تقديم عمل فنّي جديد لتشجيع "أسود الأطلس" في منافسات كأس العالم المقام بروسيا بعنوان "موروكو فور إيفر"؛ وهو عمل سيكون على شكل فيديو كليب.

مصعب العنزي، كاتب الكلمات وسفير الأغنية المغربية، قال، في تصريح لهسبريس، إن "التنسيق مع الفنان الشاب خالد كان مباشرة بعد المباراة التي جمعت المنتخب المغربي وإيران، لدعم الأسود في المباريات المقبلة ضدّ البرتغال وإسبانيا".

وأضاف العنزي: "نحن في مرحلة حساسة ومصيرية، ودعم لاعبي المنتخب الوطني المغربي أمر مهم، خاصة أنهم سيواجهون ضغطا نفسيا كبيرا خلال مواجهة فريقين لهما شأنهما في الدوري الأوروبي".

وأكدّ المتحدث أنّ "الشاب خالد لم يتردد في المشاركة في هذا العمل والترحيب بالفكرة"، واسترسل في قوله: "مواقع التواصل الاجتماعي تلعب اليوم دورا مهما في التشجيع ومساندة اللاعبين، لإعادة الثقة في مؤهلاتهم الكروية".

وعن فكرة الفيديو كليب الذي يحمل توقيع المخرج المغربي فيصل الحليمي، أوضح سفير الأغنية المغربية أن "إصابة الشاب خالد في رجله خلال تصوير عمل إنساني بمصر منعته من تصوير الفيديو كليب، فارتأينا أن نقدم كليب يعكس معاني كلمات الأغنية، ويبرز أهم اللحظات القوية والمؤثرة خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الإيراني، ليس فقط على مستوى تسجيل الأهداف، بل تصوير كل المشاهد التي أبان عليها الأسود على روح قتالية قوية وسط الملعب".

وأورد المتحدث نفسه في السياق ذاته أن "توقيت تقديم هذه الأغنية كان مقصودا ولم نتأخر في عرض العمل دعما لأسود الأطلس، وسبق أن قدمت عملا لمساندة المنتخب الوطني في أغنية" allez المغاربة" لسميرة سعيد، مباشرة بعد إعلان تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم".

من جهته، قال فيصل الحليمي، مخرج الفيديو كليب: "مهما حدث، سنظل نساند ونشجع الفريق الوطني المغربي، بعمل في طور الإنجاز لرفع معنويات أسود الأطلس في المرحلة المقبلة"، مؤكدا أنّ الأغنية تعد حافزا قويا للرفع من معنويات "الأسود" بعد إخفاقهم في أولى مبارياتهم ضد المنتخب.

وتعامل الشاب خالد في هذه الأغنية مع رضوان الديري في الألحان، وحسام كامل في التوزيع، بينما تولى فيصل الحليمي إخراج الفيديو كليب، والعمل من إنتاج مصعب العنزي.