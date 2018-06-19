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الرئيسية | فن وثقافة | رحيل الفنانة المصرية آمال فريد عن 80 عاما

رحيل الفنانة المصرية آمال فريد عن 80 عاما

رحيل الفنانة المصرية آمال فريد عن 80 عاما
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 12:04

توفيت اليوم الثلاثاء الفنانة آمال فريد إحدى أيقونات السينما المصرية في منتصف القرن العشرين عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة قوله إن الفنانة توفيت داخل أحد مستشفيات القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم.

ولدت آمال فريد عام 1938 وتخرجت في كلية الآداب، ولمع نجمها في آفاق السينما في الخمسينات والستينات قبل أن تتفرغ لحياتها الأسرية.

قدمها المخرج عز الدين ذو الفقار كوجه جديد في فيلم (موعد مع السعادة) ببطولة فاتن حمامة وعماد حمدي عام 1954. ومنحها المخرج حلمي رفلة دور البطولة في فيلم (ليالي الحب) عام 1955 أمام الفنان عبد الحليم حافظ الذي غنى فيه باقة من أعذب أغانيه، وفي العام التالي شاركته بطولة فيلم (بنات اليوم) من إخراج هنري بركات.

اشتهرت بدور الفتاة الرقيقة وقدمت عددا قليلا من الأفلام استطاعت من خلالها ترك بصمة مؤثرة في السينما المصرية رغم قصر عمرها الفني.

من أبرز أفلامها (صراع مع الحياة) و(امرأة في الطريق) و(إحنا التلامذة) و(بنات بحري) و(بداية ونهاية) و(وداعا يا حب).

شاركت الممثل الكوميدي إسماعيل ياسين أربعة أفلام هي (إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات) و(إسماعيل ياسين في الطيران) و(إمسك حرامي) و(حماتي ملاك).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 12:42
رحم الله الفقيدة و ألهم ذويها الصبر و السلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون
تعازينا الخالصة لأهل مصر العروبة. والله يصبركم
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2 - بلال بن عبد الله الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 12:51
افضل افلامها على الاطلاق هي بداية ونهاية التي اقتبست من رواية نجيب محفوظ وتحمل نفس العنوان، اللهم ارحم هذه الفنانة المتواضعة وتجاورز عنها واغفر لها زلاتها في فيلم ليالي الحب .
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