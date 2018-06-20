مشارف يسائل الكراوي حول "النموذج التنموي"

هسبريس من الرباط

يستضيف برنامج "مشارف" الثقافي، اليوم الأربعاء، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور إدريس الكراوي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط نائب رئيس الجمعية الدولية الفرنكوفونية للذكاء الاقتصادي عضو المجلس التنفيذي للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي.

ويطرح مقدم البرنامج، ياسين عدنان، أسئلة متنوعة على ضيفه على غرار "هل النموذج التنموي المغربي في مأزق؟ ولماذا يجد المغرب- أحد أكثر البلدان واقعيةً في بلورة مشاريع تنموية وأوراش كبرى للتحديث الاقتصادي في محيطه الإقليمي والقاري - مشروعَهُ التنموي في مأزق؟".

و"هل يكفي أن تكون بلدًا يتوفر على دولة حديثة لها مشروع جدي للتحديث الاقتصادي وتعتمد نظاما بنكيا وماليا عصريا لتؤمِّن التنمية؟ أليس من الضروري أيضًا ترسيخ الانتقال من منطق اقتصادي يقوم على الريع والمُضاربات ونظام الامتيازات، إلى منطقٍ يخضع للتنافس الشريف واحترام القوانين؟".

من جهة أخرى، كيف يمكن تحقيق هذا الانتقال؟ وما المطلوب من الدولة اليوم؟ أن ترفع يديها تمامًا عن المشهد الاقتصادي وتُفسح المجال حُرًّا أمام الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات؟ أم إن مسؤوليتها تجاه المجتمع تفرض عليها أن تلعب دور الضابط المركزي للحياة الاقتصادية وتُلزمها بسنِّ سياسات عمومية تؤمِّن الحد الأدنى من التوزيع العادل لثمار النمو؟

وأخيرًا، يسأل عدنان "كيف السبيل إلى إقناع جميع الفاعلين-سياسيين واقتصاديين-باستراتيجية الحماية الاجتماعية؟ وإلا، فالمواطن الذي يجد نفسه بلا شغل، أو بدون تأمين وبدون تقاعد، يَضعُف لديه الإحساس بالكرامة والشعور بالمواطنة. ومن هنا يبدأ الحقد على المجتمع، ويسهل اعتناق ثقافة العنف. فمَن يُقنع الأبناك مثلا بأن انخراطها في دعم المقاولات الصغرى ليس رهانًا ماليًا فقط، وإنما هو جزء من تحمُّل مسؤوليتها في بناء الأمن والاستقرار؟

هي أسئلة وغيرها سيطرحها مقدم البرنامج على ضيفه، بمناسبة صدور كتابه الجديد "التنمية: نهاية نموذج؟"، في حلقة مشارف ليوم الأربعاء 20 يونيو على الساعة العاشرة و50 دقيقة ليلًا على شاشة"الأولى.