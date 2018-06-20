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كُتّاب وآراء
إقبال مكثف للجمهور على "حدث ما قبل موازين"
عرف "حدث ما قبل موازين" (موازين لو بيفور)، الحفل الموسيقي الكبير الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على منصة السويسي بالرباط، في إطار الدورة الـ17 لموازين إيقاعات العالم (من 22 إلى 30 يونيو)، إقبالا مكثفا من طرف الجمهور.
والتقى الجمهور، خلال هذا الحفل الموسيقي الاستثنائي، الذي تم تنظيمه بشراكة بين (دوزيم) و(سي 8) و(سي اس تي ا اير)، بتشكيلة مبهرة من النجوم تتكون من ميتر جيمس، ودادجو، وأمينوكس، وإيهاب أمير، وبهاوي زهير، وبيغفلو وأولي، وبلاك إم، وفيتا، وبينابار، وكور دو بيرات، وكوليكتيف ميتيسي، وهايفن هيفين، ولالجيرينو، وألونزو، وأمير، ونايسترو، وناسي، وروميو إلفيس، وسليمان وسينابون وتال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
اذا اردت الدفاع عن مبدأ وان تحظي باحترام الناس وان خالفوك فان الصدق وتفادي الكذب هو أول ما ستقوم به
كفى من تضييع المال، حتى ولو لم تكن الدولة تموله فإن الشركات المساهمة فيه يجب أن تكون لها غيرة على الوطن، بذلك المال الذي تساهم فيه بموازين يمكن أن تقوم بتوظيف العديد من الشباب عوض خسرانه، هذا هو الخسران المبين
ولمن يريد الرجوع بنا الى عصور الجهل والظلمات فليطالب ربّه تحقيق ذلك، وسنرى من المنتصر!
لحد الآن البهجة تنتصر على الغمة! اللي فجهدكم ديره، فلاحولة ولاقوة لكم إلا الخرافة التي لاتنفع!!!
راه كاين لي فيه غير الهضرة أنا مقاطع و يوم الحدث تلقاه تما مع اللولين
كنت أتمنى ميكونش الحضور باش الرسالة تكون واضحة للناس المسؤولين ولكن مع هاد الناس ديالنا مكاين نجاح باغين ديما يبقاو اللور اللور
و مع ذالك سنبقى مصطفين وراء فءة المقاطعين.
هسبريس ممكن تنشري ارائنا
المغاربة كلشي يقبلوووه الا ;;;;; مايسمحوووش فيه... يا حسرتاه...
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مقاطعون موازين الدل و العار لا لتبدير المال العام
ستكون بداية بناء مغرب جديد
ستشهد صحافة العالم ان ما ترخص له الحكومة هو عبت وتهميش لمطالب الشعب المغربي
نريد حكومة تدافع عن مصالح الشعب المقهور وتنصر الضعيف.. وتحميه.. وتشغله.. وتعالجه ..وتسكنه..وتعطيه حقه وتضمن له ولابناءه مستقبل كريما لاااااا ثم لااااااا ان تنومه.. وتدمره.. وتقهره وتعدبه.. وتمرضه..كلنا ادا وجميعا مقاااااطعوووووون حتى يضهر الحق ويزهق الباطل
أنا سعيد لأنني أشعر بأن التحكم في سبورة القيادة للحد من سرعة 500 كلم في الساعة رهين بالرفع من وثيرة معالجة المشكل الثاني الذي آثاره الوخيمة تكتسي طابعا دوليا لا وطنيا فقط.
أتمنى أن تعرف 2021, مباشرة بعد الانتخابات التشريعية, تغيير المقاعد المريحة الموجودة تحت قبة البرلمان (الغرفتين) بكراسي من الخشب كتعبير على وصول عقيات نقية, غير متحجرة, تكره الرياء, مؤهلة لإقناع العالم على بداية حقبة جديدة في مغرب جديد بنخبة جديدة قادرة على خلق المعجزات. في ذلك الوقت يستطيع مغربنا إقناع الــ FIFA بتنظيم نهائيات كأس العالم في 2030