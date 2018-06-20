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الرئيسية | فن وثقافة | إقبال مكثف للجمهور على "حدث ما قبل موازين"

إقبال مكثف للجمهور على "حدث ما قبل موازين"

إقبال مكثف للجمهور على "حدث ما قبل موازين"
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:00

عرف "حدث ما قبل موازين" (موازين لو بيفور)، الحفل الموسيقي الكبير الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على منصة السويسي بالرباط، في إطار الدورة الـ17 لموازين إيقاعات العالم (من 22 إلى 30 يونيو)، إقبالا مكثفا من طرف الجمهور.

والتقى الجمهور، خلال هذا الحفل الموسيقي الاستثنائي، الذي تم تنظيمه بشراكة بين (دوزيم) و(سي 8) و(سي اس تي ا اير)، بتشكيلة مبهرة من النجوم تتكون من ميتر جيمس، ودادجو، وأمينوكس، وإيهاب أمير، وبهاوي زهير، وبيغفلو وأولي، وبلاك إم، وفيتا، وبينابار، وكور دو بيرات، وكوليكتيف ميتيسي، وهايفن هيفين، ولالجيرينو، وألونزو، وأمير، ونايسترو، وناسي، وروميو إلفيس، وسليمان وسينابون وتال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - samir الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:08
بش ضحكوني الصفحات الداعية للمقاطعة. قاموا بتصوير المنصات قبل الحفل مع ادماج مقاطع موسيقية لايهام الناس ان الحفل لم يحضر له أحد.

اذا اردت الدفاع عن مبدأ وان تحظي باحترام الناس وان خالفوك فان الصدق وتفادي الكذب هو أول ما ستقوم به
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-55
2 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:10
الله يجعلني نتيق اونفيق اولا نعيق
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50
3 - hafid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:11
فين المقاطعة. فين خليه إغني بوحدو.
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-32
4 - yassine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:12
تم إحضار الجمهور بالحافلات من مناطق مختلفة من ضواحي الرباط وسلا وذلك لملئ جنبات المنصة والتغطية على حملة المقاطعة الناجحة
كفى من تضييع المال، حتى ولو لم تكن الدولة تموله فإن الشركات المساهمة فيه يجب أن تكون لها غيرة على الوطن، بذلك المال الذي تساهم فيه بموازين يمكن أن تقوم بتوظيف العديد من الشباب عوض خسرانه، هذا هو الخسران المبين
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75
5 - واش بصاح الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:14
ماشي قالو غادي قاطعوا موازين؟!!!
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-35
6 - لست مقاطعا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:15
لست مع المقاطعة لمهرجان موازين فهو ليس كما يشاع عنه باب من أبواب هدر المال العام بل هو عكس ذالك فهو يخلق رواجا سياحيا يستفيد منه أصحاب الفنادق كما تزدهر الأسواق كذالك هو نوع من الإشهار للمغرب كوجهة سياحية لذالك لست مقاطعا .
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-116
7 - شمقمق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:17
لا اظن ستكون هناك مقاطعة مادامت عقلية القطيع هي السائدة . فنصف الحضور الدي كان في المنصة من دوي السوابق و المائلات الموميلات والباقي من الطبقة الريعية التي لا تهتم لا بزيادات ولا بأي شيء ومستقبلهم مضمون في احسن المناصب
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67
8 - من الرباط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:19
نعم سنحضر موازين وكل مهرجانات الموسيقى لنغني ونرقص ولكي تعم الفرحة والبهجة، شئتم أم أبيتم.
ولمن يريد الرجوع بنا الى عصور الجهل والظلمات فليطالب ربّه تحقيق ذلك، وسنرى من المنتصر!
لحد الآن البهجة تنتصر على الغمة! اللي فجهدكم ديره، فلاحولة ولاقوة لكم إلا الخرافة التي لاتنفع!!!
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-169
9 - الأحرار الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:20
الناس كانوا تم كالو راه يصفر....
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24
10 - مسلم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:21
بدون تعليق كل ما يحدث لنا في هذه البلاد فعلا نستحقه
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33
11 - Aymane الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:21
هههه شفتو المقاطعة لي فاضحينا بيها,,
راه كاين لي فيه غير الهضرة أنا مقاطع و يوم الحدث تلقاه تما مع اللولين
كنت أتمنى ميكونش الحضور باش الرسالة تكون واضحة للناس المسؤولين ولكن مع هاد الناس ديالنا مكاين نجاح باغين ديما يبقاو اللور اللور
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13
12 - sami elmouhami الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:22
Ce n'est pas vrai, j'ai été sur place hier et il n'y avait que des centaines des personnes la plupart d'eux sont des homeless
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33
13 - morad الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:22
باركا من الكدوب للاطاحة بمعناوية المقاطعين شفنا كلش لفيديو وكان حقا اقبال مكتف من الامن لا الشعب اتحداك ان ترينا فيديو لما تقول ولتلك الصورة
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57
14 - مواطن مقاطع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:23
كنت شخصيا اتمنى ان لا يكون الاقبال مكثفا....لكن يبدو ان بعض المواطنين اولوياتهم الشطيح والرديح.
و مع ذالك سنبقى مصطفين وراء فءة المقاطعين.
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43
15 - مقاطعة موازين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:23
وفين هي مقاطعة موازين لي قالتو . اولا هي هضرة خاوية .
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-31
16 - انا مقاطع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:27
رغم العدد لحظر البارح فالمقاطعة نجحت لان عدد الحاضرين يبقى اقل بكثير مع الاهداد الكبيرة التي كانت تحضر السنوات الماضية .البارح لم تكن الاعداد كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية . هدا يعني ان المقاطعة لعطت مفعولها ولا زالت ستعطي مع بداية المهرجان يوم 22 اي بعد يومين .
هسبريس ممكن تنشري ارائنا
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16
17 - جس النبض الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:29
موازين لو بيفوور؟؟ نعم يا سادة لقد جسو نبض المغاربة وقد نجحوا.
المغاربة كلشي يقبلوووه الا ;;;;; مايسمحوووش فيه... يا حسرتاه...
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-4
18 - sud est الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:32
السلام عليكم هههه عشرون مغني في ليلة واحدة .زمان كانت ام كلتوم تحيي الحفل باغنية واحدة.
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13
19 - يوسف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:38
خوني هذوك راهم من العام الفايت ره تيكدبو باش ادخل الفتنى فوسط المقاطعين راه ممشا تاواحد
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9
20 - ملاحظ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:41
كتبت في مقالات كثيرة مند ان بدأ ما سمي بالمقاطعة ان هذا من افعال الدولة العميقة اذا رأت شيئا ليس له نفع عندها فسوف تدمره.وقلت ان موازين سينجح نجاحا باهرا. وسوف ترون..ولتنشر هيسبريس مقالي هذا
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1
21 - ابو سلمان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:42
المقاطعة ناجحة... وناس مقاطعيين مهرجان الخزي والعار... لكن المنابر الإعلامية تريد تغطية على ذلك... الهدف تكسير المقاطعة... ودليلي على كلامي هو أني أتحدى أي منبر أن يأتي بفيديو مصور من الخلف للجماهير الحاضرة... ههههه لن يستطيعوا فعل ذلك... والمنبر الذي فعلها ووضع فديو للحدث... تم الإكتشاف أن الفديو قديم ههههه...
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4
22 - citoyenne الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:43
Ce n'est pas en étant contre mawazine qu'on va avancer. Il y a bien des déperditions des richesses ailleurs pour ne citer que sidi le parlement et ses parlementaires…... On ne doit pas oublié qu'on est un pays touristiques et beaucoup de famille pauvre vivent avec le tourisme sous tous ses aspects….et tous les pays touristiques organisent ce types d'évènements. Ce qu'il faut faire c'est de regarder Mawazine et faire un équilibre entre les artistes marocains et étrangers en quantité mais aussi dans les salaires.
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-1
23 - وداع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:43
الأبواق لي كاتطبل بلي المنصة عمرات راه شفتو صور وفيديوات ديال 2012 وماشي ديال البارح وكلشي تفضح. مع المقاطعين المداويخ راه حتى حاجة ماكاتخبى ههههههه. العز للمقاطعين الأحرار المداويخ. #
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5
24 - نبيل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:43
حل التغير بيدك ايها المواطن المغربي
مقاطعون موازين الدل و العار لا لتبدير المال العام
ستكون بداية بناء مغرب جديد
ستشهد صحافة العالم ان ما ترخص له الحكومة هو عبت وتهميش لمطالب الشعب المغربي
نريد حكومة تدافع عن مصالح الشعب المقهور وتنصر الضعيف.. وتحميه.. وتشغله.. وتعالجه ..وتسكنه..وتعطيه حقه وتضمن له ولابناءه مستقبل كريما لاااااا ثم لااااااا ان تنومه.. وتدمره.. وتقهره وتعدبه.. وتمرضه..كلنا ادا وجميعا مقاااااطعوووووون حتى يضهر الحق ويزهق الباطل
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3
25 - tarik.uk الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:43
لو قوطع المهرجان و لو ب 20% فهذا في حد ذاته نجاح و ضربة للمنظمين. الهذف من المهرجان هو الوصول إلى عدد كبير من الناس فإذا لم يتأتى ذلك فإنه سيعتبر خسارة
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3
26 - محمد بلحسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:47
أنا شخصيا مقتنع بأن الشعب المغربي شعب ذكي, صبور, يهوى الفن و يحب الحياة و شديد التعلق بقيمه الحضارية المبنية العريقة. عندنا 2 مشاكل عويصة: لصوص المال العام يتحكمون في السلطات كلها (هذا المشكل في طريق التطور السريع بسرعة 500 كلم في الساعة + استغلال الدين لنشر الكراهية و العنصرية (هذا المشكل في طريق المعالجة بسرعة 120 كلم في الساعة منذ يوم 03 يناير 2012 أي منذ تعيين حكومة يتزعمها حزب يتخذ من المرجعية الإسلامية شعار انتخابي قوي جدا لحجز أكبر عدد من المقاعد تحت قبة البرلمان).
أنا سعيد لأنني أشعر بأن التحكم في سبورة القيادة للحد من سرعة 500 كلم في الساعة رهين بالرفع من وثيرة معالجة المشكل الثاني الذي آثاره الوخيمة تكتسي طابعا دوليا لا وطنيا فقط.
أتمنى أن تعرف 2021, مباشرة بعد الانتخابات التشريعية, تغيير المقاعد المريحة الموجودة تحت قبة البرلمان (الغرفتين) بكراسي من الخشب كتعبير على وصول عقيات نقية, غير متحجرة, تكره الرياء, مؤهلة لإقناع العالم على بداية حقبة جديدة في مغرب جديد بنخبة جديدة قادرة على خلق المعجزات. في ذلك الوقت يستطيع مغربنا إقناع الــ FIFA بتنظيم نهائيات كأس العالم في 2030
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