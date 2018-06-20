إقبال مكثف للجمهور على "حدث ما قبل موازين"

هسبريس - و.م.ع

عرف "حدث ما قبل موازين" (موازين لو بيفور)، الحفل الموسيقي الكبير الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على منصة السويسي بالرباط، في إطار الدورة الـ17 لموازين إيقاعات العالم (من 22 إلى 30 يونيو)، إقبالا مكثفا من طرف الجمهور.

والتقى الجمهور، خلال هذا الحفل الموسيقي الاستثنائي، الذي تم تنظيمه بشراكة بين (دوزيم) و(سي 8) و(سي اس تي ا اير)، بتشكيلة مبهرة من النجوم تتكون من ميتر جيمس، ودادجو، وأمينوكس، وإيهاب أمير، وبهاوي زهير، وبيغفلو وأولي، وبلاك إم، وفيتا، وبينابار، وكور دو بيرات، وكوليكتيف ميتيسي، وهايفن هيفين، ولالجيرينو، وألونزو، وأمير، ونايسترو، وناسي، وروميو إلفيس، وسليمان وسينابون وتال.