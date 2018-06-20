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كُتّاب وآراء
"موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور"
قبل ثلاثة أيام من انطلاقه، افتتح نخبة من الفنانين المغاربة والأجانب فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم"، بحفل "لوبيفور" لتقريب الجُمهور من برمجة هذه السنة.
"حدث ما قبل موازين" أو "موازين، لوبيفور"، الذي دشنه المغني الفرنسي ميتر جيمس، كان فرصة أمام رواد المهرجان لتكوين فكرة مُسبقة عَنْ زخم برمجة الدورة، والتعرف بشكل قبلي على ملامح الحدث الذي ستنطلق فعالياته يوم الجمعة المقبل.
ميتر جيمس، الفنان الفرنسي ذو الأصول الإفريقية، اعتلى منصة السويسي بالرباط وسط حضور جماهير غفيرة، ردّدّت معه أشهر أغانيه من بينها "بيلا تشاو"، وخاطب الحضور قائلاً: "لم نلتقِ منذ مدة، لقد اشتقت لكم"، معلناً عَنْ حفلة صاخبة يحييها في الأيام القليلة المُقبلة، وختم فقرته بالقول "الله، الوطن الملك.. عاش الملك".
وحظى جمهور "لوبيفور موازين" بفرصة فريدة لعيش لحظات موسيقية ساحرة رفقة المغني الفرنسي سليمان، الذي نقل الجمهور بصوته القوي الذي ينبعث منه دفء وحرارة الإحساس الصادق إلى عوالم المحبة والحنين إلى العائلة والجذور.
هذا السفر الفنّي على إيقاع المُوسيقى استطاع أنْ يُحقق قيم التسامح والتقاسم والتنوع والانفتاح، الذي رفعه المهرجان منذ تأسيسه، وأسهم في تقديم ملامحه كل من بوستر، ونايسترو، وتال دادجو، وإيمانويل موار، وكور دو بيرات، وفيتا، وهايفن هيفين، ولالجيرينو، وألونزو، وكوليكتيف ميتيسي، وسينابسون، وناسي.. هذه التشكيلة التّي استطاعت أنْ تستقطب شريحة كبيرة من المُهاجرين الشباب المُنحدرين من دُول جنوب الصحراء.
واعتلى منصة السويسي، لأول مرة في تاريخ مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، الفنان المغربي الشاب زهير بهاوي، الذي ألهب حماس الجمهور بأغنيته "Hasta Luego"، ومغني البوب المغربي أمين أمينوكس وإيهاب أمير بأغنيته "مادرنا والو".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
ثم المنصة كانت خالية وتحية احترام وتقدير لرجال الشرطة والقوات المساعدة الذين استمتعوا بالسهرة في غياب المداويخ
اللهم سلم سلم
الشعب شبع من الغناء و الرقص و الشعب يريد المعقووووووول. الصحة التعليم الشغل.
حسبنا الله فيكم يا مصاصي الدماء.
لاتنساقوا وراء هذا التضليل الاعلامي على المقاطعة فهي ناجحة بنسبة كبيرة
لو كان هناك توازن لما أنتقدناه
ملاحظة من الربورتاج الجمهور عبارة عن أفارقة و مراهقين لم و لن يحسوا بلمزود الآن
نتمنى من الملك أن يحرك عحلة توسيع السكك الحديدية و المطارات الجهوية و تخفيض الطاقة حتى ننهض
اه يا ليام صرنا تنحسر على أيام البصري من ما يجري الآن في وطني العزيز
إن شاء الله سبحانه بحوله وقوته فوز المنتخب المغربي
الإعلام خاص تكون عندو الامانه و المصداقية في نقل الأخبار.
انتهى.
و لا حول ولا قوة الا بالله فيءة من الشعب اختار لعب ولهو و هده الفيءة اغلبها من النساء تريدون تقريب النهاية العلم لا مشكل هيا معا الا اهو والنشاط حتى ياتي اليقين...
مقاطعون صامدون و مستمرون
مصدقتوس
صورو لينا الجمهور من الفوق
ça me rappelle la phrase d'un professeur de philo rendant une copie: "votre intelligence est une pompe refoulante qui expulse le savoir pour faire place à une sérénité propice à la bêtise humaine"
استغرب واتساءل كيف ان جميع الفرق البرلمانية استنكرت الحادث وتبرات منه. وهم ممثلوا الامة،ممثلوا المغاربة ، ولم يستجب لدعاواتهم بالتخلي عنه اي مسؤول. واقصد المسؤول وليس السيد وزير الثقافة الدي صرح بقبة البرلمان ان الامر يتجاوزه ولا يستطيع فعل اي شيء . اي شيء باستثناء تقاضي اجره كوزير. ويستبعد في هده الحالة التبرع بتقديم استقالته لفائدة جل المغاربة عملا بمبدا فاقد الشئ لا يعطيه.
وتبقى كلمة الحسم في موضوع موازين للمغاربة الاحرار ان شاء الله. مقاطعون.
من الأفضل التفكير في تقليص ميزانيته و تحويل جزء منها للجمعيات الخيرية و المستشفيات..
هما يتسامحو وحنا نخلسو
وتسامح هذا
أكيد الموالون لهم سيحضرون ولو بعدد قليل لكن لا يهمنا ما دمنا أحرارا ومداويخ وقطيع
المقاطعة مستمرة مستمرة وناجحة بإذن الله