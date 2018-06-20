24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. حزب الاستقلال يطالب بإجراءات استعجالية لإنقاذ المقاولات المغربية (5.00)

  2. الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية (5.00)

  3. رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)

  4. أيها الصحفيون، كفوا عن استخدام مصطلح "القارة السمراء"! (5.00)

  5. عريضة مغربية تدعو إلى فتح الحدود الجزائرية لتنظيم مونديال 2030 (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور"

"موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور"

"موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور"
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:15

قبل ثلاثة أيام من انطلاقه، افتتح نخبة من الفنانين المغاربة والأجانب فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم"، بحفل "لوبيفور" لتقريب الجُمهور من برمجة هذه السنة.

"حدث ما قبل موازين" أو "موازين، لوبيفور"، الذي دشنه المغني الفرنسي ميتر جيمس، كان فرصة أمام رواد المهرجان لتكوين فكرة مُسبقة عَنْ زخم برمجة الدورة، والتعرف بشكل قبلي على ملامح الحدث الذي ستنطلق فعالياته يوم الجمعة المقبل.

ميتر جيمس، الفنان الفرنسي ذو الأصول الإفريقية، اعتلى منصة السويسي بالرباط وسط حضور جماهير غفيرة، ردّدّت معه أشهر أغانيه من بينها "بيلا تشاو"، وخاطب الحضور قائلاً: "لم نلتقِ منذ مدة، لقد اشتقت لكم"، معلناً عَنْ حفلة صاخبة يحييها في الأيام القليلة المُقبلة، وختم فقرته بالقول "الله، الوطن الملك.. عاش الملك".

وحظى جمهور "لوبيفور موازين" بفرصة فريدة لعيش لحظات موسيقية ساحرة رفقة المغني الفرنسي سليمان، الذي نقل الجمهور بصوته القوي الذي ينبعث منه دفء وحرارة الإحساس الصادق إلى عوالم المحبة والحنين إلى العائلة والجذور.

هذا السفر الفنّي على إيقاع المُوسيقى استطاع أنْ يُحقق قيم التسامح والتقاسم والتنوع والانفتاح، الذي رفعه المهرجان منذ تأسيسه، وأسهم في تقديم ملامحه كل من بوستر، ونايسترو، وتال دادجو، وإيمانويل موار، وكور دو بيرات، وفيتا، وهايفن هيفين، ولالجيرينو، وألونزو، وكوليكتيف ميتيسي، وسينابسون، وناسي.. هذه التشكيلة التّي استطاعت أنْ تستقطب شريحة كبيرة من المُهاجرين الشباب المُنحدرين من دُول جنوب الصحراء.

واعتلى منصة السويسي، لأول مرة في تاريخ مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، الفنان المغربي الشاب زهير بهاوي، الذي ألهب حماس الجمهور بأغنيته "Hasta Luego"، ومغني البوب المغربي أمين أمينوكس وإيهاب أمير بأغنيته "مادرنا والو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - السلاوي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:41
هادو هوما اللي بغيتوا يقاطعوا موازين ؟؟ الله الله ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - imane kahouli الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:42
كدوووب انا كنت البارح فالرباط مكاين وااالوووو من هادشي الدنيا خااوية و ميتر جيمز كان كيغني غير بوحدو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
3 - fahd الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:43
نتمنى النجاح الباهر والتألق لهذا المهرجان الرائع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-139
4 - zaka الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:43
المقاطعة ناجحة هادو جايبنهوم الطاقم وما جاورهما ههههه مفضوحة اللعبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
5 - ابو انس الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:43
مهرجان ينثر اموال الشعب المسكين الذي يعاني الفقر والتهميش والحقرة
ثم المنصة كانت خالية وتحية احترام وتقدير لرجال الشرطة والقوات المساعدة الذين استمتعوا بالسهرة في غياب المداويخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
6 - مانمشيش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:44
واخا تعطيوني الفلوس باش نحضر ماخصنيش ديرو بيهوم الطرقان والمستشفيات والمدارس ولينا من الخر!......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
7 - وجدة وجدة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:44
لاحول ولا قوة إلا بالله
اللهم سلم سلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
8 - قديمة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:45
الموت ديال الضحك، اسلوب قديم، عاطيين للافارقة vip
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
9 - Hasnae الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:45
صافي بداو فين هيا مقاطعون ولات دابا متفرجون شعب مكلخ يموت على الشطيح الله يعطيكم العز أما الذل راكم فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
10 - omar الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:46
مبروك عليهم ،وكل عام والجميع بخير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
11 - البيضاوية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:46
مقاطعووووووون وخا ديروا لنا الحفلات في منازلنا. ومقاطعوووووون ومقاطعوووون ومقاطعووووون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
12 - كوهين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:46
مهرجان ناجح ... رغم كل شيء كنت حاضر كان هناك جمهور غفير ... نعم للتسامح نعم للموسيقى فالحياة بدون موسيقى غلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-55
13 - موح الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:47
مقاطعووووون ولو جندتم جميع ما تملكونه لتكسرو ارادتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
14 - انور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:47
ينثر فلوس المغاربة. بنشر الفياد و اللا اخلاق والادلا قيمة لابناء الشعب.
الشعب شبع من الغناء و الرقص و الشعب يريد المعقووووووول. الصحة التعليم الشغل.
حسبنا الله فيكم يا مصاصي الدماء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
15 - كاعي على الوضعية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:47
صدق من قال شعب الغيطة والطبل (غيطة تجمعهم وزرواطة تفرقهم) وخير الكلام ما قل ودل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
16 - مواطن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:48
الكاميرات تظهر العكس موازين تم مقاطعتها وعدد الجماهير ضئييييييل جداااااا كما يبدو من الفيديو مقارنة مع النسخ السابقة

لاتنساقوا وراء هذا التضليل الاعلامي على المقاطعة فهي ناجحة بنسبة كبيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
17 - hamid sayeh الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:48
انا قتلوني غير هادوك لي مشاو كيصوري بكري على اساس المقاطعة ناجحة ومازادت تا ساعة الدعوة عمرات،،،، شوفو الخوت لي بغا اقاطع اقاطع لراسو ماشي افرض على عباد الله بزز، كاينة شي حاجة سميتها الحرية الشخصية. واحد الحاجة خرى باراكاو من النفاق الاجتماعي، ماشي فالفايسبوك دايرين فيها مومنين وصالحين وفالواقع شيء اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
18 - ali le vrai الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:48
أنا لست ضد موازين و لكن ضد حياة السرسار شطح نهار و بكي عام
لو كان هناك توازن لما أنتقدناه
ملاحظة من الربورتاج الجمهور عبارة عن أفارقة و مراهقين لم و لن يحسوا بلمزود الآن
نتمنى من الملك أن يحرك عحلة توسيع السكك الحديدية و المطارات الجهوية و تخفيض الطاقة حتى ننهض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - ريفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:48
لك الله يا وطني
اه يا ليام صرنا تنحسر على أيام البصري من ما يجري الآن في وطني العزيز

إن شاء الله سبحانه بحوله وقوته فوز المنتخب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
20 - دكالي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:48
مصدقتوش ...فيناهيا المقاطعة وقفو معنا الله ارضي عليكم (خليه غني بوحدو و اجنحو ايردو عليه)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
21 - كمال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:49
ليس هناك جمهور مغربي فقط كان هناك جاماه‍ير أفارقة فجمه‍ور المغربي مقهور لا يريد غناء لا نريد رقص نريد صحة تعليم موقاطعون موقاطعون موقاطعون موقاطعون موقاطعون حتى تخفيض اسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
22 - محمد بنزين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:49
هدا جانب من المشهد، و الجانب الاخر للي مافيهش الجمهور علاش ما بينتوهش؟
الإعلام خاص تكون عندو الامانه و المصداقية في نقل الأخبار.
انتهى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
23 - رشيد من Köln الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:49
سبحان الله العرب والمغاربة بصفة خاصة عزيز عليهم الطبل والمزمار. .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
24 - مريم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:50
هادوك اللي مشاو لهاد موازين واش محشمتوش؟ هذاك وجهكم ولا قفاكم؟؟؟؟؟!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Rachido الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:50
هدو لجاو لهده سهرة كلهم ماعدوهم غرض في مصلحة الشعب فحالهم بحال هده الحكومة الموقرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - didi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:51
اولاد الشعب الطبقة الفقيرة أو المتوسطة ما كاينينش هنا في هاد الحفل اكتر ية غير افارقة المهم كاينة المقاطعة اوناجح 100/100
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - youness الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:51
سلام عليكم
و لا حول ولا قوة الا بالله فيءة من الشعب اختار لعب ولهو و هده الفيءة اغلبها من النساء تريدون تقريب النهاية العلم لا مشكل هيا معا الا اهو والنشاط حتى ياتي اليقين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:51
هاد الجمهور راه ما عندوش الضمير قالو اش خاصك العريان قالو موازين امولاي وزيدون هادو غير اولاد الاغنياء ماشي اولاد الفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - xxxx الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:52
شكرا ل"مقاطعون"! يبدو ان القاطعة اتت اكلها, ذلك يبذو من خلال عدد الحاضرين. المغاربة برهنوا على انهم صاروا واعين اكثر من وقت مضى بقضاياهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - رباطي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:52
كدووووووووووووووووووووووووووب شفنا بعنينا مع 11 دليل المنصات خاويين ناس قلال بالمقارنة بزاف مع السنوات الفايتة
مقاطعون صامدون و مستمرون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - متابع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:52
أصلا يبانلي عامر غي بصحاب العياقة و التصاور و الأفارقة و كذلك المخزن، أما أبناء الشعب مقاطعين و من هادي شحال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - منار الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:53
شكون داها فيك يا الحريرة نهار العيد ،الشعب فاق و عاق،عايق وفايق،هذه هي البداية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - مقاطع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:53
صدعتونا بالشيعارات فالاخير ما قاطعتوش
مصدقتوس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - السيف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:55
مغاربة يقاطعو غي علي كروشهم الأخلاق يجيب الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - عبد الوافي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:55
ما الفائدة من هاد المهرجان الناس كتموت بجوع الله يهدينا الطريق المستقيم ويرد بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - حمزة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:55
عن أي مقاطعة تتحدثون ولدنا عبيدا وسنبقى عبيدا إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها المهم شي طيارة انشاء الله تهزني من هاد البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - سعيد المغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:55
ما فخباريش موازين حولوه للصومال! جاييين الافارقة يعمرو بيهم الدنيا. الشعب صافي مل من التحرميات...مقاااااطعوووووون. خليه اهرنط بوحدو!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - EL MEHDI الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:56
نتوما شعب وحنا شعب كولشي كيتعوج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - Abdo الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:56
بغينا تصاور ديال هاد الحضور المكثف ديال الجمهور. تصاور من الفوق ماشي من الجنب.
صورو لينا الجمهور من الفوق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - imad الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:56
وش هدو مغربى لجاو يتفرجو ههه والله ركوم تضحكو علا روسكوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - bernoussi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:56
Symbole parfait du sous développement culturel et de la mainmise d'une minorité sur l'orientation socioculturelle de notre société. Quand le mimétisme aveugle devient signe d'ouverture d'esprit et de modernisme alors qu'il n'est, en fait, que le symbole d'arriération et de délitement socioculturel. C'est ce qui arrive quand des cervelles vides remplissent de tintamarre leur environnement en signe de pouvoir par la force de l'argent et des abus d'autorité.
ça me rappelle la phrase d'un professeur de philo rendant une copie: "votre intelligence est une pompe refoulante qui expulse le savoir pour faire place à une sérénité propice à la bêtise humaine"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - شدى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:57
المنصة تصلح لاكباش ،العيد قرب ماكاين ما أحسن منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - ANAS الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:57
فقير بوطني لا يجد لقمة كريمة يضعها تحت الضرس ** والدولة تبذر الاموال على الغناء والرقص .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - محمد روداني الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:58
تعليقا على موازين للرقص والغناء.
استغرب واتساءل كيف ان جميع الفرق البرلمانية استنكرت الحادث وتبرات منه. وهم ممثلوا الامة،ممثلوا المغاربة ، ولم يستجب لدعاواتهم بالتخلي عنه اي مسؤول. واقصد المسؤول وليس السيد وزير الثقافة الدي صرح بقبة البرلمان ان الامر يتجاوزه ولا يستطيع فعل اي شيء . اي شيء باستثناء تقاضي اجره كوزير. ويستبعد في هده الحالة التبرع بتقديم استقالته لفائدة جل المغاربة عملا بمبدا فاقد الشئ لا يعطيه.
وتبقى كلمة الحسم في موضوع موازين للمغاربة الاحرار ان شاء الله. مقاطعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - متتبعة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:58
أثر المقاطعة واضح جدا..... اتفقتوا على مقاطعة سنطرال وموازين "لا" شعب عزيز عليه النشاط الله يعفو علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - كوي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:58
رغم أنني ضد تبذير هذا الكم الهائل من الأموال ضد مهرجان موازين كنت متأكدا من عدم جدوى دعوات المقاطعة و أن المهرجان سينجح من جديد لان الشعب المغربي لا يقاوم النشاط..
من الأفضل التفكير في تقليص ميزانيته و تحويل جزء منها للجمعيات الخيرية و المستشفيات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - من وسط المغرب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:00
أبناء الرباط سلا كونوا رجال وانشروا قيم التسامح والأخلاق النبيلة بمقاطعة موازين انشري ياهيسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - مغربي غيور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:01
المواطنون الأحرار لا يهمهم التسامح الذي يأتي على ظهورهم
هما يتسامحو وحنا نخلسو
وتسامح هذا
أكيد الموالون لهم سيحضرون ولو بعدد قليل لكن لا يهمنا ما دمنا أحرارا ومداويخ وقطيع
المقاطعة مستمرة مستمرة وناجحة بإذن الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - abderrahim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:01
تفرجوا غير نتوما اللي فولكم منقي وكروشكم شبعانة أما نحن مقاطعون من أجل الكرامة والمساكين والفقراء والظلم والقهرة التي يعيشها معظم الشعب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - زهير الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:01
أولا المقاطعة ناجحة ؛ فالمقاطعون هم أبناء الشعب الواعون و المثقفون؛ اما الحاضرون فمن خلال الاستجواب عرفوا من هم أبناء الطبقة الغنية أو المتوسطة الذي لا يعرف شيء اسمه غلاء المعيشة -فهو ينهض في الصباح يجد المائدة ممتلئة بالأكل؛ و السائق ينتظره بسيارته لايصاله للمدرسة؛ إذن هؤلاء غير مشمولون بالمقاطعة .الأمم تبنى بالعلم والمعرفة و العمل الجاد و ليس بالرقص و المجون و اللباس الفاضح و ندعي التحضر و التطور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - ايمن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:02
اعتقد ان هذه السهرة هي جس للنبض فقط، لمعرفة هل سيكون هناك جمهور ام لا، الان وبعد حضور جماهير غفيرة كما جاء في المقال، فإنهم سيطمئنون، الجمهور الغفير قد يعني بطريقة أو بأخرى ضرب للمقاطعة والمقاطعين وقد لا يعني ذلك لأن المواطن لا يمول بشكل مباشر المهرجان، المهم أن لا يصاب المقاطعون بالإحباط ويتوقفون عن حملة المقاطعة، لأن هذا هو ما يصبو إليه المفسدون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - salah الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:02
مبق لينا غير الموازين كونو اتحشمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - كاري حنكو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:03
اذا لم تستحيي فافعل ما شئت. هذا الصباح كنت في مستشفى محمد الخامس في طنجة. الزحام على مصلحة اﻻشعة اكثر من جمهور موازييين. اللهم هذا منكر. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - مغترب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:03
على هاد لحساب المقاطعة منجحاتش،ولا تعليق بالعربية كولشي مفرنس،مشيت فيها الى انزلت ل موغريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 54 | عرض: 1 - 54

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.