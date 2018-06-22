مؤتمر اتحاد الكتاب يُعَمِقُ الخلافات والاتهامات بين مثقفين مغاربة

هسبريس - نورالدين إكجان

بعد مُسَلْسَلِ التأجيلات المتكررة لمؤتمره الوطني، يَعقد اتحاد كتاب المغرب اليوم الجمعة أكبر لقاءاته، في سياقات متوترة بين قيادة التنظيم الثقافي الأول في المغرب، والعديد من المثقفين والروائيين الذين يقاطعون المؤتمر، ويوجهون نقدا لاذعا للتراجع الذي طال أداء الاتحاد في علاقته بحماية الكتاب والتفاعل مع قضايا الشعب المغربي.

وتناسلت دعوات مقاطعة المؤتمر في صفحات كثير من المثقفين، يتقدمهم الروائي المغربي أحمد الكبيري، صاحب ثلاثية "مصابيح مطفأة" و"مقابر مشتعلة" و"أرصفة دافئة"، الذي عبر عن عزمه مقاطعة الحدث الذي انتظرته الأسرة الثقافية المغربية منذ نونبر من السنة الماضية بسبب إكراهات تنظيمية حالت دون عقده.

وعاش الاتحاد طوال الأشهر الخمسة الماضية موجة من الشد والجذب بين المكتب التنفيذي وعدد من الكتاب الذين يتهمون أعضاء المكتب بـ"الفساد والفضائح الأخلاقية"، وهو ما اعتبره المسيرون للتنظيم الذي أسس منذ 1960 عاملا "مانعا لعقد المؤتمر في ظل التشهير المجاني القذر المتواصل".

لا حياحة في جوقة القناصين

أكد الروائي أحمد الكبيري أنه لم يدع أحدا إلى مقاطعة المؤتمر، بل أعلن مقاطعته الشخصية، لما كتب على صفحته: "سأقاطع مؤتمر اتحاد كتاب المغرب المزمع انعقاده بطنجة، لكني لن أقاطع أحدا من أصدقائي الكتاب...لقد اعتبرت الكتابة دائما شأنا فرديا واختيارا شخصيا"، موضحا أنه أعلن المقاطعة لأسباب شخصية وأخرى موضوعية.

وأضاف الكبيري، في تصريح لهسبريس، أن من بين الأسباب الشخصية "انسحابه السابق من المؤتمر الثامن عشر، حيث لم يصوت على أحد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي، واعتبر وقتها الجو الذي ساد فيه النقاش لا يُشَرِفُ لا الكتاب ولا الاتحاد؛ ثم ككاتب حر، لا يُحِبُ أن يَتِمَ التعامل معه كخروف في قطيع يتحرك بجزرة الراعي وعصاه"، وفق تعبيره.

وزاد المتحدث: "المؤتمر أجل لثلاث سنوات، ويُتَصَرَفُ فيه خارج القانون الذي يَحْكُمُ الجميع، ثم بعد ذلك يُحَدَدُ على حين غرة تاريخ انعقاد المؤتمر التاسع عشر في أواخر شهر نونبر من السنة الفارطة، وبعد أسابيع يتم إعلان تأجيله لأجل غير مسمى؛ والآن قبل عشرة أيام من تاريخ انعقاد المؤتمر يتم لحسابات وترتيبات معينة إعلان عقده مجددا في طنجة".

وأورد الروائي المغربي أن وجوده في المؤتمر سَيَكُونُ كعدمه، "لأنه لم يتوصل بأي وثيقة كما ينص على ذلك القانون"، موردا: "لا تقرير أدبي ولا تقرير مالي؛ إذن ليس هنالك وضوح ولا شفافية"، ومشيرا إلى أنه "لم يتعلم بعد كيف يسبحُ في الماء العكر، ولا يريد أن يكون "حياحا" في جوقة لـ"قناص فرص" من أي جهة كان".

وقال الكبيري: "اليوم يُطرح سؤال المعنى بإلحاح؛ فما الغاية من وجود منظمة كاتحاد كتاب المغرب؟ هل سننتخب مكتبا تنفيذيا يظل شُغْلُهُ الشاغل الامتيازات والسفريات وتقديم التعازي للكتاب؟ أين برامج الاتحاد الفعلية؟ أين هي إنجازاته؟ أين مواقفه من القضايا المجتمعية والسياسية الوطنية والعربية؟ أين علاقته بالكتاب والمثقفين؟ ماذا قدم للمجتمع؟ وماذا حقق للكتاب؟ أين حضوره الحقيقي في الساحة الثقافية العربية والدولية؟ ما يقوم به الاتحاد اليوم ربما أصبح بإمكان أي جمعية صغيرة أن تقوم به، بل صار بعض الكتاب بمبادرات فردية محضة يخلقون الحدث بتألقهم وحضورهم المتميز في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، أو بحصولهم على جوائز عربية ذات قيمة عالية".

الاتحاد حقق منجزات مهمة

أورد عبد الرحيم العلام، رئيس اتحاد كتاب المغرب، أن "المنظمة مُنْفَتِحَة على جميع الأجيال والطاقات، والمفروض أن تكون لحظة المؤتمر فرصة لعرض مختلف المواقف والتصورات، وكذلك للنقاش والحوار، لأن الكُتاب ليسوا في منظمة سياسية أو في معمعة إيديولوجية، بل في إطار ثقافي يبتغي الدفاع عن الكاتب وعن القيم".

وأردف العلام، في تصريح لهسبريس، بأن "المنتظر من الجميع هو الدفاع عن الاختلاف في إطار الحرص على هذه المنظمة التي خلفها الرواد"، مؤكدا أنه سمع الانتقادات الرائجة حول عدم قيام الاتحاد بواجبه في الدفاع عن الكتاب والنهوض بالثقافة؛ "لكن المتتبعين لا يُدركون أنه لم يعد الإطار الوحيد المهتم بالثقافة في المغرب، ففي وقت سابق كان الجميع ينتظر موقفه ورد فعله، أما في الوقت الراهن فهناك تراكم كبير، فضلا عن أن التنظيم أصبح محاطا بالعديد من الهيئات التي تشتغل في أفقه، مثل بيت الشعر ومجموعة القصة القصيرة والزجل"، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على أن الاتحاد مستمر في أداء رسالته في التنوير والدفاع عن الحداثة والمبادئ الكبرى التي لم ينزاح عنها يوما، وعلى رأسها استقلاليته التي لا وصاية عليها وتجعله يشتغل بشكل شفاف، موضحا أن المؤتمر سيعرض كتابا فيه كل البيانات والمواقف التي أصدرها المكتب منذ 2012 إلى الآن، إذ تفاعل مع أزيد من 30 قضية وطنية ودولية.

وزاد العلام أن الاتحاد عمق علاقاته مع العديد من الدول، إذ وصل صداه إلى مناطق بعيدة تتقدمها الصين التي وسع شراكاته معها، وكذا مع روسيا وكوريا الجنوبية والتشيك، كما يشغل نيابة الأمانة العامة لاتحاد الأدباء العرب، مستطردا بأنه وصل إلى 121 كتابا كإصدارات طيلة هذه الفترة بعد أن كان أقصى رقم وصلته المكاتب السابقة هو 28 كتابا، فضلا عن تمكنه ولأول مرة من دخول المؤسسة التشريعية بدعوة من السياسيين لمناقشة الوضع الثقافي واللغوي المغربي.